Выезд мужчин за границу на короткий срок допустим, но должны быть предохранители, - нардеп Костенко

Страна воюет сейчас по всем направлениям, в том числе и экономическому, поэтому разрешение некоторым категориям мужчин выезжать за границу на короткий срок оптимальный вариант. Главное, чтобы были предохранители, которые гарантировали бы их возвращение и чтобы этим разрешением не воспользовались лица, которые таким образом хотят избежать исполнения своей воинской обязанности.

Такое мнение озвучил народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если мужчины на короткий срок смогут выезжать для решения вопросов предприятий, бизнеса – это полезно для развития нашей экономики. Но нужно четко проработать: какая будет ответственность, если они не вернутся в страну", – подчеркнул народный депутат.

По словам Романа Костенко, экономический фронт тоже важен.

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"Война продолжается по всем направлениям, в том числе и экономическому. Поэтому, если предприниматели на неделю выедут за границу решить свои вопросы, а затем вернутся и мы вместе будем отстаивать нашу страну, это будет только плюсом", - объясняет представитель "Голоса".