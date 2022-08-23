Выезд мужчин за границу на короткий срок допустим, но должны быть предохранители, - нардеп Костенко
Страна воюет сейчас по всем направлениям, в том числе и экономическому, поэтому разрешение некоторым категориям мужчин выезжать за границу на короткий срок оптимальный вариант. Главное, чтобы были предохранители, которые гарантировали бы их возвращение и чтобы этим разрешением не воспользовались лица, которые таким образом хотят избежать исполнения своей воинской обязанности.
Такое мнение озвучил народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Если мужчины на короткий срок смогут выезжать для решения вопросов предприятий, бизнеса – это полезно для развития нашей экономики. Но нужно четко проработать: какая будет ответственность, если они не вернутся в страну", – подчеркнул народный депутат.
По словам Романа Костенко, экономический фронт тоже важен.
"Война продолжается по всем направлениям, в том числе и экономическому. Поэтому, если предприниматели на неделю выедут за границу решить свои вопросы, а затем вернутся и мы вместе будем отстаивать нашу страну, это будет только плюсом", - объясняет представитель "Голоса".
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В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Конституція тут - https://ips.ligazakon.net/document/Z960254K?an=194
пожалів вовк кобилу - дозволили виїжджати.
Конституція про таке пише
Я хочу попробовать выйти из Украинского резидентства на основании того что не живу там более 7ми лет (В прайсе консульства услуги подорожали во время войны а те что были бесплатные стали платными) И так нужно получить печатки в паспорт "постійне місце проживання" и "постійний консульський облік" (на временный я ставал 2 раза в свое время). Цены 160 злотых ""за срочность"" учета и около 2000 злот за оформление "ПМП". Только туда ни дозвониться ни дописаться нельзя. Нужно ехать я так понимаю....
может нам Запад дал столько экипировки и оружия, что хватит на 40 млн?
чем ты воевать будешь, дурик? миллионы мужиков сидят без работы и никуя сделать не могут, потому что тут сраная северная корея
Налог на зп в будущем 35%
Дополнительный налог на прибыль 35%
И все
МИЛЛИОН
+ постоянно читаю в комментах про очереди в военкоматы.
Какой смысл удерживать тех, кто не хочет воевать ???
Невже так складно знайти нормальне рішення цієї проблеми? Наприклад, право голосу залишити тільки тим, хто воював, або право займати державні керівні посади тільки для учасників бойових дій.
Це не тільки вирішить проблему всяких обмежень, а і закладе фундамент нормальної державності. Кожен буде вирішувати сам, що для нього важливіше.
Глюки системи....
Потім, через 10-20 років все це зміниться, головне зараз розбудувати державу, в якій влада зачищена від впливу рашки і зможемо жити поряд з цими тваринами.
Но
Во власти нужны исключительно профессионалы. Не своих - позаимствовать заграницей. Но никак не по принципу воевал или не воевал, волосы белые или темные и так далее, и ещё всякие политические целесообразности.
Иначе опять придут Гаврилюк и Кива.
Звичайно, хотілося б професіоналів і там і там. Але, зараз в держорганах конче потрібні патріоти (і не липові, в вишиванках), а справжні, які ніколи не допустять більше до держуправління проросійську гидоту і олігархічних гнид. І цих людей можно знайти тільки серед ветеранів. Я вважаю, що в них вистачить мудрості, потім, через деякий час, привести до управління державою професіоналів. Бо саме ті, хто добровільно став на захист України є найбільш пасіонарною частиною суспільства.
Да и весь мир, увидев такое, покрутит пальцем у виска, так как это будет противоречить Конституции Украины.
Раніше хто міг в Польщу виїжджав де були зарплати яких тут не найдеш
А зараз повинні сидіти тут без можливості адекватного заробітку. Ой чую вони дограються до того що як тільки можна буде то виїдуть всі і ніхто не поведеться на то що треба буде відбудовувати країну
Тримаєте сім ї розірваними ви тільки з однієї причини - щоб ускладнити життя жінкам і дітям які виїхали з України і тримати заручників - щоб був стимул повернутися в країну зебільних мрій.
Ви - такі собі поки що маленькі зелені путєньонки.
Я так розуміє Костенко має визначати у чому полягає такий обов'язок. Гімно і нелюди.
1. Проблема: хаотичний, рендомний набір з мобілізації (без пріоритезації за навичками/мотивованістю; формально, "для плану").
Є значна кількість чоловіків(громадян України), які не не мають нестримного бажання служити на війні, але якщо покличуть, то готові йти і битися. За соц.опитуваннями з фокус-груп таких є min 20-40% від кількості тих, хто підлягає мобілізації (тобто з 18 мільйонів чоловіків від 18 до 60 це 18/5=3.6 мільйона).
Проте військкомати (називаються зараз "центрами комплектування") не мають жодного системного обліку таких людей. Військкомати залишилися у минулому столітті, з листочком та пухким журналом, іноді - з найпростішою базою даних. Немає ані софту для цього, ані системи пріоретизації людей за навичками, мотивацією, здоров'ям, військовим досвідом.
По суті зараз здійснюється випадкове формування людей в коробки для виконання моб.плану. Дуже схоже на навмисне наповнення ЗСУ тими, хто воювати не готовий (нещодавній приклад: із 600 мобілізованих у бій пішли 60, це результат лову людей по повістках у парках, а не прийому мотивованих). Якщо в 2014 у Криму понад 90% управління "К" СБУ перейшло на бік РФ, то й зараз серед людей у погонах є теж якийсь відсоток таких, які цілком усвідомлено набирають по мобілізації якомога небоєготових людей.
Рішення з боку держави:
а) автоматизувати процес. Людина (хоча б і з-за кордону) повинна мати можливість зайти в ДІЮ (або через банківську картку в інет-додатку, або через номер ІПН у будь-якому укр.банку/держ.офісі фізично), заповнити опитувальник про готовність служити в ЗСУ, в поліції, в лікарні та ін. Вказати досвід служби, базові показники здоров'я (чи всі кінцівки на місці, який зір, які захворювання), в якій ролі готовий надавати допомогу Україні. Ці заявки повинні оброблятись софтом, який максимально ефективно будує чергу на мобілізацію. Вибачте, але зараз у замовленні копійчаної піци у 147 разів більше автоматизації/прозорості, ніж у вирішенні питання про відправку людей на можливу смерть на фронт.
б)має бути мінімальна публічність та колегіальність у питанні відправлення людей на фронт. Нехай у районі буде комісія з 7-12 ветеранів, журналістів, які визначають, кого відправляють з мобілізації на фронт. Коли затюканий майор одноосібним рішенням відправляє випадково наловлених хлопчаків на фронт - це помилка держави. Колегія має подивитися на те, що військком запропонував бажаючим воювати йти, що набрано найкращих із наявних.
2. Проблема: у тих громадян України, хто не здатний вбивати ближнього, має бути вибір. Є низка людей (християни, наприклад), які не можуть вбивати людину.
Для християн, наприклад, норма Біблії має пріоритет над вказівкою чиновника. Формувати ЗСУ з таких - не варіант, вони все одно не вбиватимуть нікого. Християни - не зрадники, вони просто передусім християни, а потім громадяни.
Рішення треба шукати, не лежить на поверхні. Можливі будь-які способи альтернативної служби/роботи від них: робота за професією на ЗСУ, не пов'язана із вбивствами (програміст, лікар, водій у тилу). Можливо стягнення з них більшого податку на війну (але з гарантуванням їхнього права не вбивати). Але таким людям треба дати прозорі гарантії, інакше вони однаково знайдуть спосіб не брати участь в боях, але й користі від них держава не отримає. Відсутність такого регулювання веде до нерозуміння та напруженості у суспільстві.
Рішення з боку держави:
норма Закону про альтернативне виконання обов`язку з мобілізації для тих, хто не може вбивати.
3. Проблема: фактично радянське законодавство (наприклад, про отримання дозволу на виїзд у мобілізаційний період) 1992 року не кореспондується з тим, яким є суспільство України зараз.
Майдани перемогли не тому, що був жорсткий обов'язок про явку на Майдан від кожного міста. Люди йшли під кулі снайперів на Майдані не за мобілізацією. І зневажливо ганяти людину за довідкою до військкомату для виїзду в сусідню область або країну - це радянське мислення, що залишилося в головах вихованих ще за радянських часів/шаблонів військових.
Шлях України - це ДІЯ, це ПроЗорро, коли ефективно, вигідно, IT-технологіями є рішення (і з обліку чоловіків, і з оплат). Якщо ПроЗорро працювало, то врешті-решт мають бути закупівлі/найом на кадрові позиції військової служби за принципом тендеру-найму військового для виконання тієї чи іншої служби на фронті (і громадянин Ізраїлю чи Німеччини повинен мати право брати участь у такому конкурсі та воювати за Україну за гідну оплату).
На уламках радянського законодавства можна побудувати лише радянську армію. Радянські норми - це не Майдан, це не НАТО, це не перемога.
Рішення від держави:
радянські норми про військове рабство щодо заборон пересування (як і щодо оплат військовим) мають бути переглянуті. Військові не вміють чути та вибудовувати баланс, це не питання для нормативного акту саме Міноборони, але питання для мудрого парламенту. Потрібно раціональне та зважене регулювання обмеження свобод за допомогою ІТ-технологій. Дуже легко ув'язнити всіх, але це вже радянський підхід, а не підхід Майдану/Віче.
4. Проблема: несправедливість, нерівність у мобілізації демотивує.
Факт: ані високопосадовці, ані їхні члени сімей не потрапляють у мобілізацію. 110 років тому дочка російського імператора служила у шпиталі санітаркою, 10 років тому син королеви Англії служив в армії Англії в Афганістані. І це було справедливо. Не можна вимагати віддати життя інших, якщо сам сховався від війни (з порушенням Закону чи без такого - але сховався).
Рішення від держави:
створення публічного Реєстру державних службовців 1-7 рангу та їх членів сімей, у якому буде опубліковано місце фізичного знаходження членів їх родин, інформацію щодо їх участі у війні, мобілізації (лише фото з автоматом в кущах не є такою участю). Відмова в наданні інформації чи ухилення має мати наслідком звільнення такого держслужбовця з забороною займати держ.посади.
5. Проблема: люди не готові віддавати життя на фронті лише з дурості/некомпетентності.
Наприклад, війська орків мають безпілотники та навчилися вражати місця відпочинку українських військових (казарми). Вже десятки разів всі дійшли висновку, що треба солдатів під час сну розсредотрчувати (тоді немає сенсу армії РФ вражати цю казарму). Але мобілізованих знову і знову збирають до казарм. І багато разів було, що гинуть усі разом уночі. Ось на таку тупу смерть (просто тому, що комусь ліньки розосередити їх по хатах) теж не хочуть іти.
Рішення від держави:
а) публічно карати командирів, винних у смерті підлеглих
б) виправляти такі "вузькі" місця та говорити про це вголос, бути чесними зі своїми громадянами. Інакше у вигляді форумів це все одно дійде до населення.
6. Проблема: корупція демотивує.
Так, Начальник Шевченківського управління поліції у Харкові Едуард Коваленко - доларовий мільярдер та зразок зневаги і Законом, і населенням, просто харківський ментівський еталон приховування злочинів та приписок. Чому він не у в'язниці?
І таких по 300 черв'яків у кожному місті-мільйоннику. Як мінімум 2-3 бюджети України розкрадаються на митниці, у податковій, у поліції, у сфері видобутку газу, Укразлізниці, розподілі гуманітарки.
Вибачте, але у тисячах люкс-апартаментів біля Львова, Ужгорода, у Франції інвестовані ще 2-3 військові бюджети України (вкрадених). Ми не здатні годувати всю корупцію Львова та Ужгорода у майбутньому.
Рішення від держави:
негайне формування дієздатної системи боротьби з корупцією. Поки що держава не боїться відправити людину на фронт на смерть, але торкнутися полковника Едуарда Коваленка - боїться.
Очевидно, що потрібно віддавати сферу боротьби з корупцією до рук якоїсь іноземної компанії, наприклад, зі сфери безпеки. Адміністрування митниць треба віддавати на аутсорсинг іноземній аудиторської компанії.