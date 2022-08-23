В течение недели правоохранители разоблачили вражескую ДРГ и задержали 31 человека, - Енин

Нацполиция разоблачила и задержала участников российской диверсионно-разведывательной группы и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, полицейские продолжают ежедневно задерживать людей, предоставляющих врагу важную информацию. Полиция вместе с СБУ ужесточила меры безопасности на автодорогах и в местах отдыха, поскольку в канун Дня независимости прогнозируется активизация диверсионных групп.

Непосредственно департаментами стратегических расследований и уголовного розыска за последнюю неделю разоблачена одна ДРГ и задержан 31 человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом. Также проверены около 6 тысяч человек, из них сотни человек были переданы в подразделения СБУ для дальнейшего сопровождения.

С 24 февраля на территории государства разоблачены 102 ДРГ и задержаны 1669 человек. По фактам сотрудничества граждан Украины с государством-агрессором начато более 1200 уголовных производств, 204 человека получили сообщение о подозрении, в суд направлено 100 уголовных производств.

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