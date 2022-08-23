РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7930 посетителей онлайн
Новости Война
2 089 5

В течение недели правоохранители разоблачили вражескую ДРГ и задержали 31 человека, - Енин

єнін

Нацполиция разоблачила и задержала участников российской диверсионно-разведывательной группы и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, полицейские продолжают ежедневно задерживать людей, предоставляющих врагу важную информацию. Полиция вместе с СБУ ужесточила меры безопасности на автодорогах и в местах отдыха, поскольку в канун Дня независимости прогнозируется активизация диверсионных групп.

Непосредственно департаментами стратегических расследований и уголовного розыска за последнюю неделю разоблачена одна ДРГ и задержан 31 человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом. Также проверены около 6 тысяч человек, из них сотни человек были переданы в подразделения СБУ для дальнейшего сопровождения.

С 24 февраля на территории государства разоблачены 102 ДРГ и задержаны 1669 человек. По фактам сотрудничества граждан Украины с государством-агрессором начато более 1200 уголовных производств, 204 человека получили сообщение о подозрении, в суд направлено 100 уголовных производств.

Читайте также: Коллаборантов не становится меньше, за месяц полиция открывает около 160 производств, - МВД

Автор: 

задержание (6692) МВД (9331) Нацполиция (16608) государственная измена (1582) Енин Евгений (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
де закон,яким скасовується ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ за російський паспорт та співпрацю з ворогом і депортацію цих осіб
показать весь комментарий
23.08.2022 10:28 Ответить
12 сентября 2018 года бойца батальона им. Шейха Мансура, уроженца Ингушетии (Россия) Тимура Тумгоева эксрадировани на пытки (а они уже произошли в колонии РФ) по приказу этого самого Енина. Тогда зам генпрокурора. Клевый пацан, этот Енин. Наш 100%
показать весь комментарий
23.08.2022 11:18 Ответить
А, да, запрос в Интерпол на задержание поддала такая себе ФСБэ.
показать весь комментарий
23.08.2022 11:21 Ответить
 
 