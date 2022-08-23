Украинский флаг будет реять в Херсоне, Энергодаре, Симферополе и на Савур-могиле, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что флаг Украины будет развеваться во всех временно оккупированных городах и селах Украины.

Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии поднятия Государственного флага Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский флаг был на Олимпиаде 1976 года в Монреале, во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Данило Мигаль и станцевал гопак в вышиванке с сине-желтым флагом. Он всегда мечтал привести этот флаг в. Украины. И сегодня наконец это произошло, и этот легендарный флаг будет поднят на открытии чемпионата Украины по футболу", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что флаг Украины снова развевается там, где его дом, там, где должен быть по праву, во всех временно оккупированных городах, селах Украины.

"Оккупированных временно. Развевается - навсегда. В Мелитополе - над Площадью Победы, там где не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне - над Площадью Свободы, там не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода: Сине-желтый будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Анджигольском маяке и на Савур-могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Олешковских песков – там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия. ...В Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри – украинский и крымскотатарский флаги. Как бы кто-то ни пытался извратить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом", - добавил гава государства.

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