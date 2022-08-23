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Новости Война
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Украинский флаг будет реять в Херсоне, Энергодаре, Симферополе и на Савур-могиле, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что флаг Украины будет развеваться во всех временно оккупированных городах и селах Украины.

Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии поднятия Государственного флага Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский флаг был на Олимпиаде 1976 года в Монреале, во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Данило Мигаль и станцевал гопак в вышиванке с сине-желтым флагом. Он всегда мечтал привести этот флаг в. Украины. И сегодня наконец это произошло, и этот легендарный флаг будет поднят на открытии чемпионата Украины по футболу", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что флаг Украины снова развевается там, где его дом, там, где должен быть по праву, во всех временно оккупированных городах, селах Украины.

"Оккупированных временно. Развевается - навсегда. В Мелитополе - над Площадью Победы, там где не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне - над Площадью Свободы, там не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода: Сине-желтый будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Анджигольском маяке и на Савур-могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Олешковских песков – там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия. ...В Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри – украинский и крымскотатарский флаги. Как бы кто-то ни пытался извратить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом", - добавил гава государства.

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Зеленский Владимир (21090) флаг (940)


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Топ комментарии
+18
Зелена мерзота. Здав південь, а тепер вихваляється.
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23.08.2022 10:25 Ответить
+17
ЗЕлупе було б непогано для початку навчитися відрізняти вишиванку від косоворотки
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23.08.2022 10:26 Ответить
+10
немає віри словам малороса
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23.08.2022 10:30 Ответить
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Зелена мерзота. Здав південь, а тепер вихваляється.
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23.08.2022 10:25 Ответить
ЗЕлупе було б непогано для початку навчитися відрізняти вишиванку від косоворотки
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23.08.2022 10:26 Ответить
до речі я вивчав малюнок на вишиванках у різних слов'янских країнах.
ось що цікаво, не всі це знають, ну звичайно це щось на базі свастики, яка є сімволом у нашої традіції чотирьох змій, на яких стоїть земля
але що мене вразило, що болгарська вишиванка - всі її можливі малююнки (крапочка в крапочку) співпадають з нашими, не співпадає лише ніжній край вишиванки, у нас він рублений рівний, а в болгар полуколом
це не стосується "вишиванок" з квітами - це новодел, це не історична вишиванка наша

до речі, відсутність вишиванок у русня доводе що РУСНЯ - НЕ СЛОВ'ЯНЕ

бо слов'яне мають три характиристики
1. Спильну генетіку (частина росіян має R1A), що цікаво з усіх слов'ян лише болгари мають іншу
2. Спільні ритуали та народні звичаї - ну наприклад усі абсолютно слов'яне обожнють сало, лище росіяне жруть якийсь треш. Зверніть увагу що замість нашої вишиванки, яку носять УСІ без винятку слов'яне, росіяне носять кокошникі, *****. Це захист супа з репою від блох, щоб блохи з брудної голови в суп з репою не скочили. Й не цураються, курви, кокошніка, а пишаются ним.
3. Остання характеристика належністі до слов'янства - це розуміння мови слов'янскої підгрупи більшою часткою (60% й більше), українсько-мовні люди, таки як я, розуміють всі слов'янськи мови автоматично. А от російскомовна курва навіть українську або білоруську або словенську (найблищі до нас мови) зрозуміти не можуть. Все бігають зі своїм жидо-єфіопом Пушкіним, який зі своїми "балалайка два струна - я хозяим вся страна" нічого крім блевотини, мерзотності та огиди у українськомовних людей не викликає.
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23.08.2022 10:40 Ответить
оце я з Вами згодна, в нас є вишиванка, їй десь років 100, другу світову пережила, льняна..і вишивки зовсім на ці новодєли не схожі
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23.08.2022 12:05 Ответить
Боневтік ЗЕбуїнович Оманський
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23.08.2022 10:28 Ответить
Як він вже впи#дівся...🤦
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23.08.2022 10:30 Ответить
немає віри словам малороса
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23.08.2022 10:30 Ответить
Пафосный нарцисс.
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23.08.2022 10:32 Ответить
плін..вже не смішно..і на свято в піжамі...нашльопок тільки по рукавах поприліплював..

клоун в камуфляжі..
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23.08.2022 10:34 Ответить
Якби так було , то ти би не писав цей комент а був би вже за гратами або вбитий. Ти взагалі не знаєш що таке тиранія. Ти просто клоун або бот.
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23.08.2022 10:40 Ответить
Дибіл ти хоч розумієш що суперечиш сам собі. Ти можеш послати нах.й владу, вийти на протест якщо із чимось не згідний і так далі. А ти поїдь в кндр і спробуй. Тебе там відразу упакують а потім знищать. Не пиши дурні, це доречі руснява методичка. Вони увесь час пробують розповідати що тут нацизм і бла бла бла. Ти їм підігруєш свідомо або ні. Тому соси .уй
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23.08.2022 10:53 Ответить
І це все? Жодного контраргумента? Я марно на тебе час згаяв, ти просто звичайний зрадобот. Іди в слід за москальським кораблем.
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23.08.2022 11:37 Ответить
Уйоб.к може якісь аргументи даш? Чи ти тільки плакати вмієш?
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23.08.2022 12:04 Ответить
Він не імбицил. Він десь вже писав і контраргументи вимагав теж та з піною у рота захищав зеленого.
Бачите,йому війна не є аргументом ,загибель десятків тисяч людей також ,саботаж та роззброювання української армії перед війною теж не є аргументом для нього. Закриття патріотичних телеканалів теж не є аргументом. Те що зі слуг ні одна людина не захищає Ураіну теж не аргумент .Те що багато зі слуг знаходиться під слідством за те що допомагали окупантам теж не є аргументом.Те що Єрмак синок ФСБ шника сидить та керує країною теж не є аргументом . Зелені не винні . Ні в в чому. Алеж чомусь війна.... при зелених ,десятки тисяч загиблих ... при зелених . Ну так дійсно ,все добре . К
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23.08.2022 13:06 Ответить
Це здається ви автор слів проте що на виборах варто слухати меншість ? Давайте по пунктах:
1 Війна не є аргументом зради. Казати таке означає що пуйла можна було зупинити до цього. Це абсурд, він давно хотів нас захопити.
2 Звідки у вас данні про саботаж та роззброювання. Підкріпіть свої слова хоч чимось. Хоча б назвіть першоджерело таких закидів. Якщо це просто ваші слова? То це жахливий популізм рівня тимошенко
3 Хто визначає що ці канали є патріотичні. Я терпіти їх не можу, більше я тільки ненавиджу канали медведчука.
4 Те що роблять депутати ( я про так звану службу в армії), це чистої води набирання політичних балів. Вони сидять по кафешках та базах відпочинку, інколи роблять вилазку для фотосесії. Ганьба таким депутатам. Є виключення такі як Єгор Соболєв.
5 Звідки інфа що Єрмак син фсбшника,?
6 А останнє це взагалі плювок всім ветеранам АТО, ви хочите сказати що війна йде не 8 років?
P.S Стосовно Олега *******. Баран ти маєш слова підкріплювати фактами, якщо ні то це просто твоя думка не підкріплена нічим. Іншими словами лише твої фантазії.
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23.08.2022 13:47 Ответить
********** рваний по чому сосеш у пердоляка шльондра, продажна?
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23.08.2022 14:57 Ответить
о "дежурна" соска виповзла,та ти шо ****** рване?зразу як зелдю в його гівно макають .зразу і ти сраколизка скавчиш своїм верхнім сралом)))
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23.08.2022 14:56 Ответить
Ти нацюцюрник. Як що вся ця фігня яку тут написали правда? Чому ніхто з вас не може закидати мене фактами? Ти кінчений бот, я зневажаю подоляка так само як твого хазяїна.
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23.08.2022 15:02 Ответить
-"Президент Володимир Зеленський наголосив, що прапор України замайорить в усіх тимчасово окупованих містах та селах України."- А президент не пояснить як ? Кацапи таке дозволять? Чи може вже він домовився з окупантами?
Може спочатку треба окуповані міста заільнити!
Хто йому такі тексти пише, чи це його "отсєбятіна"?
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23.08.2022 10:39 Ответить
вещества
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23.08.2022 10:45 Ответить
Все в кварталі95 "буде", "зробимо" досягнемо" "будмо шашлики їсти"
Це така стратегія задурювати мізки ватному совковому бидлу.
Щоб воно його ще раз вибрало і не переслідувало за злочини.
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23.08.2022 10:45 Ответить
тю..які вибори?? воєнний стан - вибори заборонені..

він пожиттєвий, походу..

цкаво, він буде піраміду собі будувати, чи мавзолей?
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23.08.2022 12:10 Ответить
Кожен вечір примушує зедібілів дивитись відосіки якогось гнусявого нудного і тупого чела з забігайлівки.
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23.08.2022 10:41 Ответить
А пям'ятник катькі 2 в одесі це норма, да ЗЕлене уйобіще?
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23.08.2022 10:44 Ответить
он не приедет лично этот памятник сносить. Громада города и те за кого голосовала эта громада, должны решать такие вопросы. Если она там стоит, значит качество населения на нуле.
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23.08.2022 10:49 Ответить
знос - це кошти..і не 3 гривні..

нехай стоїть собі..поки що..

хоча, особисто мені, пам'ятники не заважають..це історія, культура..

просто якщо у деяких мізки навиворіт, то зноси пам'ятники не зноси - їм пофігу..найдуть на що молитись, а все не позносиш..

можна так до абсурду дійти - закликати зносити Маріїнський палац, Андріївську церкву - царська раїся будувала, Лавра - бо там московити зараз сидять..
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23.08.2022 12:21 Ответить
Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Слуги Народу» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить понад 120 осіб.

Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.

Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.

Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року.

Питання: так хто служить українському народові?

Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.

N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ
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23.08.2022 12:07 Ответить
І це правда, що український прапор замайорить в Херсоні, Енергодарі, Каланчаку, Каховці, Мелітополі, Маріуполі, Ізюмі та інших містах, але точно знаю, що це відбудеться вже при іншій владі, ака буде реально громити ворога на фронті, а не відосами з бінкера.
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23.08.2022 14:00 Ответить
 
 