Украинский флаг будет реять в Херсоне, Энергодаре, Симферополе и на Савур-могиле, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что флаг Украины будет развеваться во всех временно оккупированных городах и селах Украины.
Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии поднятия Государственного флага Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский флаг был на Олимпиаде 1976 года в Монреале, во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Данило Мигаль и станцевал гопак в вышиванке с сине-желтым флагом. Он всегда мечтал привести этот флаг в. Украины. И сегодня наконец это произошло, и этот легендарный флаг будет поднят на открытии чемпионата Украины по футболу", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что флаг Украины снова развевается там, где его дом, там, где должен быть по праву, во всех временно оккупированных городах, селах Украины.
"Оккупированных временно. Развевается - навсегда. В Мелитополе - над Площадью Победы, там где не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне - над Площадью Свободы, там не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода: Сине-желтый будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Анджигольском маяке и на Савур-могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Олешковских песков – там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия. ...В Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри – украинский и крымскотатарский флаги. Как бы кто-то ни пытался извратить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом", - добавил гава государства.
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ось що цікаво, не всі це знають, ну звичайно це щось на базі свастики, яка є сімволом у нашої традіції чотирьох змій, на яких стоїть земля
але що мене вразило, що болгарська вишиванка - всі її можливі малююнки (крапочка в крапочку) співпадають з нашими, не співпадає лише ніжній край вишиванки, у нас він рублений рівний, а в болгар полуколом
це не стосується "вишиванок" з квітами - це новодел, це не історична вишиванка наша
до речі, відсутність вишиванок у русня доводе що РУСНЯ - НЕ СЛОВ'ЯНЕ
бо слов'яне мають три характиристики
1. Спильну генетіку (частина росіян має R1A), що цікаво з усіх слов'ян лише болгари мають іншу
2. Спільні ритуали та народні звичаї - ну наприклад усі абсолютно слов'яне обожнють сало, лище росіяне жруть якийсь треш. Зверніть увагу що замість нашої вишиванки, яку носять УСІ без винятку слов'яне, росіяне носять кокошникі, *****. Це захист супа з репою від блох, щоб блохи з брудної голови в суп з репою не скочили. Й не цураються, курви, кокошніка, а пишаются ним.
3. Остання характеристика належністі до слов'янства - це розуміння мови слов'янскої підгрупи більшою часткою (60% й більше), українсько-мовні люди, таки як я, розуміють всі слов'янськи мови автоматично. А от російскомовна курва навіть українську або білоруську або словенську (найблищі до нас мови) зрозуміти не можуть. Все бігають зі своїм жидо-єфіопом Пушкіним, який зі своїми "балалайка два струна - я хозяим вся страна" нічого крім блевотини, мерзотності та огиди у українськомовних людей не викликає.
клоун в камуфляжі..
Бачите,йому війна не є аргументом ,загибель десятків тисяч людей також ,саботаж та роззброювання української армії перед війною теж не є аргументом для нього. Закриття патріотичних телеканалів теж не є аргументом. Те що зі слуг ні одна людина не захищає Ураіну теж не аргумент .Те що багато зі слуг знаходиться під слідством за те що допомагали окупантам теж не є аргументом.Те що Єрмак синок ФСБ шника сидить та керує країною теж не є аргументом . Зелені не винні . Ні в в чому. Алеж чомусь війна.... при зелених ,десятки тисяч загиблих ... при зелених . Ну так дійсно ,все добре . К
1 Війна не є аргументом зради. Казати таке означає що пуйла можна було зупинити до цього. Це абсурд, він давно хотів нас захопити.
2 Звідки у вас данні про саботаж та роззброювання. Підкріпіть свої слова хоч чимось. Хоча б назвіть першоджерело таких закидів. Якщо це просто ваші слова? То це жахливий популізм рівня тимошенко
3 Хто визначає що ці канали є патріотичні. Я терпіти їх не можу, більше я тільки ненавиджу канали медведчука.
4 Те що роблять депутати ( я про так звану службу в армії), це чистої води набирання політичних балів. Вони сидять по кафешках та базах відпочинку, інколи роблять вилазку для фотосесії. Ганьба таким депутатам. Є виключення такі як Єгор Соболєв.
5 Звідки інфа що Єрмак син фсбшника,?
6 А останнє це взагалі плювок всім ветеранам АТО, ви хочите сказати що війна йде не 8 років?
P.S Стосовно Олега *******. Баран ти маєш слова підкріплювати фактами, якщо ні то це просто твоя думка не підкріплена нічим. Іншими словами лише твої фантазії.
Може спочатку треба окуповані міста заільнити!
Хто йому такі тексти пише, чи це його "отсєбятіна"?
Це така стратегія задурювати мізки ватному совковому бидлу.
Щоб воно його ще раз вибрало і не переслідувало за злочини.
він пожиттєвий, походу..
цкаво, він буде піраміду собі будувати, чи мавзолей?
нехай стоїть собі..поки що..
хоча, особисто мені, пам'ятники не заважають..це історія, культура..
просто якщо у деяких мізки навиворіт, то зноси пам'ятники не зноси - їм пофігу..найдуть на що молитись, а все не позносиш..
можна так до абсурду дійти - закликати зносити Маріїнський палац, Андріївську церкву - царська раїся будувала, Лавра - бо там московити зараз сидять..
Встановлено, що число колаборантів, котрі були/є членами «Европейської Солідарности» й погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях, становить 0 осіб. Нуль осіб.
Число бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «Европейська Солідарність», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300. Число волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.
Понад півмільярда (500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних до нього структур спрямовано на підтримку ЗСУ лише з 24 лютого поточного року.
Питання: так хто служить українському народові?
Реторичне питання, звісно. Відповідь очевидна.
N.U.S.S Nuss Pavel, ТГ