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Это не Украина отдала ядерное оружие, а тандем США и России его забрал, - Кулеба

кулеба

Украина была вынуждена отдать ядерное оружие в 1990-х годах, когда США и Россия объединились, чтобы его забрать. Пока Будапештский меморандум не работает, и нужно что-то делать, однако эта тема очень болезненна для партнеров.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

Кулеба называет Будапештский меморандум "мертворожденным". Но говорит, что не будет винить предшественников, поскольку тогда "США и РФ по сути объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие".

По его словам, противостоять такому тандему было очень сложно в той реальности, хотя сейчас Украина, "конечно, не отдала бы ядерное оружие".

"Я хочу, чтобы мы четко поняли, это не Украина отдала ядерное оружие. А тандем США и РФ – президента Клинтона и президента Ельцина – забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой нужно говорить", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что с тех пор Украина была одним из самых преданных участников глобального соглашения о нераспространении ядерного оружия. Однако, по его словам, с 2014 года стало понятно, что Будапешт не работает, и тогда возникает вопрос – что дальше.

"Если дальше, то нужно идти на конференцию участников соглашения о нераспространении ядерного оружия и говорить откровенно: ничего не сработало, мы всем преданно показываем, как хорошо отдавать ядерное оружие, а на самом деле ничего хорошего в этом нет", - сказал глава МИД.

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В то же время он отметил, что Россия извратила февральское заявление президента Владимира Зеленского с критикой Будапештского меморандума. По его словам, рассказы о якобы планах Украины создавать ядерное оружие - "полный бред".

"Это заявление было элементом нашей наглой дипломатии, когда мы четко задавали вопрос: так что дальше, сколько вы еще нас будете хлопать по плечу, партнеры, вздыхать и говорить, что Будапешт не работает. Так если Будапешт не работает, надо что-то делать. Или Украина должна молча сидеть и терпеть, как нас разрывают на куски, только потому, что вы не хотите возвращаться к этой болезненной для вас теме?" – добавил Кулеба.

Автор: 

Будапештское соглашение (170) история (2018) россия (96455) США (27336) ядерное оружие (1379) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+29
заткніть рота цьому придурку вкінець! Якби-якби. Вже все сталось і назад не повернути. А зараз війна і США нам допомагають стріляти з ******** зброї, а не з рогатки шматками асфальту
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23.08.2022 11:15 Ответить
+20
Надавили гаранти, але українські керманичі все віддали, не тільки ядерну зброюю, а такі ракети, якими зараз Україну обстрілюють.
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23.08.2022 11:13 Ответить
+19
для чого цей висєр? знову пошуки винувати серед тих хто РЕАЛЬНО допомагає? а утримувати ми тоді могли то все барахло? зараз такі розумні
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23.08.2022 11:14 Ответить
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Не спрощуйте. З таким же успіхом треба розбиратися скільки плутонію за це РФ передали США.
Як завжди - сам Чорт ногу вломить, щоб там щось взнати.
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23.08.2022 11:56 Ответить
ни с каким успехом нигде не надо разбираться! ЯО всё уехало в рашку!
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23.08.2022 12:01 Ответить
Так, а уран чи плутоній поїхав у США.
Тому Кулєба правильно сформулював - влаштували трійничок.
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23.08.2022 12:09 Ответить
у України достатньо урану і плутонію досі. В нас є АЕС - АЕС сам по собі об'єкт подвійного призначення. Один наказ - і вони масово виробляють збройний уран. Тому не треба тут гнати на США.

Хоча б ще й тому, що Україна сама захотіла віддати ядерну зброю. Нас ніхто ні до чого не змушував, бо ядерну зброю забрати неможливо. Це була частина плану Кравчука зі здачі України росії і відновлення СССР - інша частина плану була розміщенням окупантів в Криму, що і сталося - і Крим мав бути окупованим ще в 1994 (почитайте чому у Криму в результаті не стало президента), як раз після здачі ядерної зброї, але сталася Чечня і росія зрозуміла, що їх армія ще дуже слабка, а українська - ще ні.

І саме тому в наступні роки Кравчук і Кучма масово здавали росіянам всі наші тактичні ракети і розвалювали армію в т. ч. через пропаганду того, що армія для лохів, в якій активно приймав участь свіжеспечений "йуморіст" Зеленський.
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23.08.2022 12:33 Ответить
Ніт ... Єдиний реактор, який міг виробляти збройовий уран був на ЧАЕС - РБМК-1000.
Усі інші реактори в Україні - ВВЕР.
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23.08.2022 14:15 Ответить
Перед тим як писати дурниці, хоч трохи поцікавтеся теорією.
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23.08.2022 21:42 Ответить
З рашки такожпоїхав, погугліть
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23.08.2022 15:00 Ответить
Взагалі то БМ, на який багато надрочують, має бути задіяний дише при погрозах застосування чи не дай Бог атомного удару по Україні. І тут вже гаранти не аідвертяться.
Тому штати й бояться ескалації, бо при такому розкладі будуть вимушені бити ЯО у відповідь, чого їм природньо дуже не хочеться
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23.08.2022 11:38 Ответить
Штати хазяїни свого слова. Як дали, так і відмовляться.
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23.08.2022 11:41 Ответить
То вже друге питання - будуть чи ні. Але згідно БМ вони зобов'язані діяти лише при погрозах ЯЗ, у випадку конвеційної війни - ні.
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23.08.2022 12:09 Ответить
уже даже за обстрел ЗАЭС заявили что будут применять 5-ю статью НАТО - а ты пытаешься нести кремлевскую пургу по "ядерный пепел"!
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23.08.2022 12:02 Ответить
кто заявил??? 2 чувака, которые ничего не решают! оф. позиции нет! а если и будет, то всегда найдется венгрия или турция, которые наложат вето.
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23.08.2022 14:31 Ответить
На Британію вето наложать? Чи на США
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23.08.2022 15:01 Ответить
а у нас нет угрозы взрыва ЗАЭС?? и что наши партнеры делают? озаботились, как всегда
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23.08.2022 14:30 Ответить
Видно Дерьмак хорошо впердолил что так петь начала *****.
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23.08.2022 11:40 Ответить
Чес, оружие деньги и санкции и все это под нажимом англосаксов - это и есть Будапештский меморандум. Власть целенаправленно занижает значенние этого документа. Не лживому Зеленскому и его кротовой банде и не отноителоьной демократии они помогают, это меморандум. Предупреждали и ставили в известность не потому что им нравиться 95 квартал и они на это шли вопреки всем известной агентуре при власти. И многие любители пофантазировать орут что нас развели, да будьте реалистами - не розвели бы то уже последняя бы террористическая группировка была с ядерным оружием, не говоря уже об авторитарныъ режимах.
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23.08.2022 11:40 Ответить
А хто "забрав" можливості останніх трьох років збудувати таку кількість своїх власних ракет і так озброїти нашу армію, щоб у ***** навіть думки не виникало напасти на Україну??? На сильних не нападають, а от на дурнів гріх це не зробити ...😡
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23.08.2022 11:41 Ответить
Цю можливість забрала олігархічна мафія, яку народили і вигодували ті ж самі підписанти Будапешту з нашого боку.
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23.08.2022 11:44 Ответить
Браво! От відповідь - чи можна мафії довірити ядерну зброю?
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23.08.2022 15:03 Ответить
Підписанти БМ брали на себе прямі зобов'язання не порушувати наших кордонів. Але росія на них насрала, бо вона така, а жодних зобов'язуючих для порушника санкцій там не було. Це б усе не мало значення, якби Україна тоді вперлася рогом і домоглася єдиних справжніх гарантій за здачу ЯО - членства в ЄС і НАТО.
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23.08.2022 11:42 Ответить
Точно так би росія нас*ала на зобов'язальні санкції🤗 І що можна зробити з ядерною країною та членом радбезу ООН з блокуючим голосом? Гарантія лише одна: військовий примус інших підписантів, але й це проблематично🤔
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23.08.2022 12:38 Ответить
Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю.
Відповідно, ціллю війни Світу з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.

При цьому некоректно казати, що в 90-х роках так само як в Україні за рішенням вищого керівництва держави відбулось і ядерне роззброєння Білорусі та Казахтану.
Так, Указом Президента України від 05.04.1992р. та наказом міністра оборони стратегічні ядерні сили (СЯС), дислоковані на території України, були прийняті до складу її збройних сил, а також створено в Міністерстві оборони України (МОУ) спеціальний орган - Центр адміністративного управляння військами СЯС.
Цими рішеннями командуванню ЗСУ були підпорядковані 19-та та 46-а ракетні дивізії 43-ї ракетної армії на чолі з генералом Михтюком В.О., військовослужбовці якої прийняли присягу на вірність народу України.
Таким чином, Україна де-факто і де-юре стала ядерною державою у 1992 році.
Натомість, в Білорусі і Казахстані СЯС весь час залишались у підпорядкування Стратегічних сил СНД на чолі з генералом армії рф Максимовим Ю.П., який був одночасно Головнокомандуючим РВСП рф, а всі військовослужбовці СЯС у Білорусі і Казахстані одразу ж прийняли присягу рф.
Тому а ні Білорусь, а ні Казахстан ніколи не контролювали стратегічні ядерні сили, розміщені за часів СРСР на їх території, а відтак вони не можуть вважатись такими, що набули ядерного статусу, через що і відмовитись від ядерної зброї вони аж ніяк не могли, бо її у них і не було.
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23.08.2022 11:44 Ответить
Была такая комиссия Гор-Черномырдин в 90е годы...договорились весь ядерный Уран-235 накопленный в СССР с 1955 года в количестве 550 тонн продать в США...что и было сделано за 4 года...Зато на рабZeю завезли миллионы тонн ножек Буша и Секонд-Хэнда...рабZeя встала с кален
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23.08.2022 11:45 Ответить
Треба було знайти розумний компроміс: стратегічну ядерну зброю треба було віддати, бо ми нею і не керували і не мали змоги її утримувати, а от тактичну ядерну зброю треба було залишити. А якщо вже відмовлялись від усієї ядерної зброї, то на умові, що Україна вступає в НАТО, або якийсь інший розумний компроміс, але ж не на папірець Будапештського меморандуму. Но поїзд давно пішов і як кажуть у народі, після бійки кулаками не махають. «Маємо - те що маємо», як казав нині покійний президент Кравчук.
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23.08.2022 11:50 Ответить
Що ти мелеш,як би не захотіли віддати хр..н би хто забрав. Держете за дурнів Український народ
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23.08.2022 11:54 Ответить
В такому випадку ми залишились би без підтримки заходу, і вже давно були б у новому союз
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23.08.2022 15:12 Ответить
В случае нападения Рашки на Украину Америка должна была ядерную ракету запустить по Рашке ( по Будаппштскому меморандуму)? Тому Рашка и не трогает ядерку, а только шантажирует! И вообще в то время думали одно, а теперь ситуація изменилась! Кулебаже напоминает, что гарантировали, давайте больше оружия и надо действовать! ИМХО.
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23.08.2022 11:54 Ответить
Ядерные чемоданчики Сссра дохляка Коды Шифры запуска находились у Ельцина и генштабе РабZeи...интересно каким образом мог запустить то дерьмо Леонид Кучма??😝
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23.08.2022 11:56 Ответить
ты написал общеизвестную эфэсбешную мулю...
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23.08.2022 12:04 Ответить
По твоїй логіці, в США, «ядерні валізи» мають бути в кожного губернатора штату?
срср був тоталітарною країною, з абсолютною централізацією: всі важилі керування були в москві!
В тому числі і контроль над ядерною зброєю.
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23.08.2022 12:10 Ответить
Ага з бункерів під Херсоном кабель був прокладений прямо в Кремль і був закладений в тунелі з кріптоніту, щоб навіть супермен не зміг його перенаправити в АП в Києві.

Чи як ви собі уявляєте керування ядерною зброєю?

Насправді в бункері висів телефон і туди тупо дзвонила людина з бункера в Кремлі і називала той самий шифр і якщо він співпадав з тим, який знав солдат в пусковому приміщенні - відбувався пуск.

Оце і був шифр. Він просто лежав у чемоданчику. Як зараз вони лежать в чемоданчику у Байдена. А "красная кнопка" це вигадка з кіно.
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23.08.2022 12:40 Ответить
знав солдат в пусковому - відбувався пуск - це Ви трохи загнули, солдатів у пуск. шахтах не могло бути, тільки офіцери.
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23.08.2022 19:08 Ответить
Як щоб в мене на городі стояла ядерна зброя, тоді я б подивився на того розумника який захотів би мене заставити її віддати. Скоріш за все тоді було б боляче не тільки мені, а й тому камікадзе теж. Так що ніхто б не заставив Україну віддати ядерну зброю, як що б у українського керівництва були яйця і проукраїнська позиція. Так, пошипіли б деякий час, але при правильній дипломатії Україна була б не Північною Кореєю, а однією з сильніших і розвинутих країн.
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23.08.2022 11:58 Ответить
Пан Кулеба адвокат из вас никакой,хоть вы и очень стараетесь черного кобеля очистить до бела.
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23.08.2022 12:00 Ответить
Це zeчудо довбо@об, чи кремлівський провокатор?! Чи два в одному?!
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23.08.2022 12:02 Ответить
"наглой дипломатии" Кулебу обучил Елдак в Трускавецком универе ?
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23.08.2022 12:03 Ответить
дибил...
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23.08.2022 12:03 Ответить
Я понимаю обидно...рабZeя за сдачу ядерного потенциала СССР получила от США миллиарды долларов плюс Ножки Буша...Кучма получил всего 540 миллионов долярів...
Куди ті гроші ділися..це інше питання...
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23.08.2022 12:08 Ответить
кожна дія має прізвища...і не тільки виконавця...
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23.08.2022 12:09 Ответить
Кравчук постарался... можно было не отдавать.Тогда никто не ставил вопрос взамен принять Украину в НАТО... подписали договор- лохотрон ... результат очевиден.
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23.08.2022 12:09 Ответить
Тогда никто не ставил вопрос взамен принять Украину в НАТО...

.....................................................................................................................................................................................................................

Тогда бы мы не получили ту "условную бумажную" независимость.
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23.08.2022 12:14 Ответить
Що , ніхто не читав , у т.ч. і Кулеба ?
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23.08.2022 12:12 Ответить
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23.08.2022 12:14 Ответить
МЕМОРА́НДУМ

Дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-н. вопрос.
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23.08.2022 12:19 Ответить
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23.08.2022 12:19 Ответить
Ага. Кравчук і Кучма сорочки рвали і лягали під колеса. а в них від грудей погані америкоси з рашистами віджали.
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23.08.2022 12:24 Ответить
Ну допустим... у ЗеКодломойских есть 10 тактических ядерных установок...дальше что?если США запретили пулять по рабZee простыми орудиями...
Ржу с вас болванов
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23.08.2022 12:24 Ответить
запретили стрелять их оружием
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23.08.2022 14:33 Ответить
На тот момент,эта бумажка всех устраивала.
США собтрали яо в одном месте,что облегчало контроль.
Украина получала независимость,без возможности её отстоять.
РФ финансовую помощь запада,что фактически спасла её от распада на удельные княжества.
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23.08.2022 12:29 Ответить
Україна вже була незалежною три роки як. Визнали Україну в 1991. Незалежність була гарантована ядерною зброєю.

В Будапештському меморандумі не було ніякої потреби. Це була ініціатива зокрема Кравчука, оскільки він прагнув позбавити України незалежності і відновити СССР, так як був активним опонентом самої незалежності ще в часи свого гауляйтерства під час російської окупації.
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23.08.2022 12:45 Ответить
Украина ,в тот момент,экономически не отличалась от московии и так же нуждалась в финансовой поддержке запада.О какой независимости идёт речь,когда у государства фактически нет, ни денег ,ни армии.
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23.08.2022 12:56 Ответить
Україна абсолютно правомірно повинна була настояти на включення в БМ пункт про конкретні дії підписантів в разі нападу на Україну одного з підписантів або третьої країни чи блоку країн.
Тоді було все зрозуміло.
Чому цього не зробили і є головне питання?
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23.08.2022 12:30 Ответить
Что бы они там не написали,это всего лишь меморандум.
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23.08.2022 12:32 Ответить
Ну, не то что забрали, но очень настойчиво толкали к отказу от ЯО.
И это понятно - тем же Штатам спокойнее, когда у как можно меньшего количества президентов есть ЯО, проще как-то договориться с президентами пяти стран с ЯО, чем, скажем, десяти.

И понятен посыл Кулебы - вселить чувство вины в США, чтобы получить больше оружия. Возможно, что-то в этом даже есть, потому что без увеличения объёмов и ассортимента поставок всё будет продолжаться, как сейчас.

Но пора понять, что каждая власть - отражение общества. Ещё до начала 2010-х больше половины голосующих считали, что с кацапами можно договориться и вообще жить дружно, так зачем тогда Украине ЯО? Кто на нас бы напал и "кому мы нужны"? Вот и Кравчук лишь отражал это мнение украинцев. К тому же, у богатейшей страны под названием Украина нарисовалось множество будущих олигархов, которые приватизировали и разграбили государственное имущество, из-за чего у Украины внезапно не осталось денег на содержание своего ЯО.
А в 2019-м, к примеру, большинство решило, что можно договориться с крокодилом, вцепившимся в ногу, и убедить его отгрызть только голень.
Так же кацапы продолжают выбирать путлера, потому что им нравится, что "россию все боятся", а путлер это им обеспечивает. И да, им хочется войны и разгрома Украины, потому что они считают, что украинские земли - на самом деле российские. И поэтому обращаться к ним с призывами "не молчать" - это смешно, они поддерживают захват Украины, подавляющее большинство из них считает, что никакой Украины нет и мы адиннарот.
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23.08.2022 12:36 Ответить
Знову зельониє почали активну фазу гавкання на партнерів. Стартонув черговий раунд пропаганди перемовин з ******.
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23.08.2022 12:38 Ответить
так, це щоб відвернути увагу українців як вони передали кацапам весь південь із Чорним і Азовським морем, як вони передали в полон наших захисників Маріуполя, назвавши це у відосіку "контрольованою евакуацією", де кожен захисник і захисниця зазнали приниження, катування, де більшість кацапи і їх дикі племена кастрували і вся ця кров на руках сьогоднішньої влади. І головне, що це ще не кінець, попереду зима і попереду великий бій з кацапами.
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23.08.2022 13:57 Ответить
як вони передали кацапам весь південь із Чорним і Азовським морем

.....................................................................................................................................................................................................................

А что бы вы сделали ,имея на вооружении разведавательный траулер(((.
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23.08.2022 14:31 Ответить
це Ви до мене із закидом, що на озброєнні один розвід траулер? А я мислю по іншому, Ви помилилися,Ю я не Зебіл. Навіщо нам мати такий флот як у Засрашки? Всього 2 ракети "Нептун" показали, що ні один корабель Засрахи не вартий і думати підпливати в економічну зону України, бо там її чекає "Нептун". А "Нептуни" Володя Боневтік помножив на нуль. І навіщо було розміновувати Чонгар і всі містки, що ведуть з Криму на Херсон і на Маріуполь? А все просто - здали південь!!!
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23.08.2022 16:24 Ответить
Засрахи не вартий і думати підпливати в економічну зону України,
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А они и не заплывают,уярят калибрами.,с подводных лодок в том числе.-так нам же флот ненужен.

А все просто - здали південь!!!-так нам же флот ненужен.
Зачем вы опять геволт поднимаете о "нептунах",в сми достаточно информации,что ещё в декабре 2021 проводились испытания на новом шасси.
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23.08.2022 16:51 Ответить
Навіщо Ви мені пишете брехню? Мало чого в ЗМІ Володі Зеленського можуть написати. Можливо вони бажали поставити ще одну модифіувцію цієї ракети на носій осла? Ракета була готова до постачання в ЗСУ у 2019 році. За САУ "Богдана" також ЗМІ "телеканала 1+1" кричали, що вона сира і переробці не підлягає, потрібно замінити все. Нічого не замінили і нічого нового не придумали, А "Богдана" добре звільняла острів "Зміїний". Що стосується "Нептун", то ще у вересні 2015 року на виставці «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Зброя та безпека -2015» уперше продемонстрували вигляд нової протикорабельної крилатої ракети як ключового елементу протикорабельного ракетного комплексу «Нептун».Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Ззовні ракета подібна до радянської протикорабельної ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 . Розробником комплексу було державне київське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторське бюро «Луч» , виробництво відбувалося у кооперації з іншими українськими підприємствами, в тому числі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Харківським авіаційним заводом , підприємством https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%96%D1%87 «Мотор Січ» та іншими. У 2016 році озвучено про ймовірну розробку трьох модифікацій ракетного комплексу «Нептун»: корабельного, наземного і повітряного базування. Було названо також призначення ракети - ураження бойових надводних кораблів і транспортних суден зі складу ударних груп (конвоїв) або тих, що рухаються поодиноко, водотоннажністю до 5000 тонн.За даними Валерія Павлюкова, президента корпорації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%9E%C2%BB «ТАСКО» , в середині 2017 року проведено випробування ракети паралельно з випробуваннями ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Вільха» . На відміну від «Вільхи», випробування і можливості ракети «Нептун» не афішували.30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун». На випробуваннях був присутній секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України Олександр Турчинов.23 серпня 2020 року ракетний комплекс «Нептун» прийняли на озброєння. А потім прораб асфальтних доріг заморозив цей та інші проекти, а гроші забрав для закупки на росії дорожного бітуму.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:6-5

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23.08.2022 21:24 Ответить
Навіщо Ви мені пишете брехню?
Можливо вони бажали поставити ще одну модифіувцію цієї ракети на носій осла?
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Она тяжеловата для вас.

к повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року в Україні успішно завершились випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун".


У травні 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство оборони України повідомило, що дослідні зразки шасі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-7634%D0%9D%D0%95 КрАЗ-7634НЕ , на яких було розміщено перші елементи протикорабельного комплексу «Нептун», на випробуваннях показали негативні результати та низьку надійність, про що було складено акт попередніх випробувань від Міноборони та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC ДК «Укроборонпром» . Спільне рішення Міноборони та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) ДП «ДККБ Луч» , як головного розробника комплексу, полягало в заміні шасі на шасі компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Tatra «Татра» .

вівторок, 23 серпня 2022,
Державне конструкторське бюро "Луч" та компанія "УкрІннМаш" проводять ходові випробовування пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун".

"Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно з СКТБ Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун", - йдеться в повідомленні.
Ещё или хватит???
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23.08.2022 22:21 Ответить
В вики всё есть.Что такое- ракета,что такое-пусковая установка,комплекс и дивизион.Дерзай.
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23.08.2022 22:25 Ответить
Меньше в стрелялки надо играть,а хотя бы раз пробежать по полной выкладке 5 км.
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23.08.2022 15:29 Ответить
Який сенс піднімати цю тему зараз? Хіба що зелень виконує завдання пуйла розісратися з Америкою, бо вона найбільше зброї постачає. Я не бачу іншої потреби.
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23.08.2022 12:43 Ответить
Ердоган же у Львові передав зеленому секретний пакет з вимогами від пуйла, от і почалося виконання.
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23.08.2022 12:46 Ответить
а на словах передав кодове слова "сауна". Решту передасть єлдак про російський паспорт і про украдені в України гроші.
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23.08.2022 13:54 Ответить
Конечно вынудили, что тут неправда. Развели лохов. Потом США еще и утилизацией боеприпасов у нас тут занималась. А кто им помогал? Наша элита - это традиционный сброд мерзавцев без роду и племени. и нечего на зеркало пенять.
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23.08.2022 13:01 Ответить
Развели лохов ,это громко сказанно.
Цугцва́нг (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Zugzwang «принуждение к ходу») - положение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8 шашках и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B шахматах , в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
Просто поставили перед фактом или яо ,или плюшки ввиде независимости,фин помощи, итд.
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23.08.2022 13:13 Ответить
В 2003-м году Украина была в числе немногих стран поддержавших вторжение в Ирак. Даже всегда верная Литва этого не сделала. Украинская власть всегда была проамериканской, даже думать в чем-то перечить США тогда было немыслимо.
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23.08.2022 13:07 Ответить
от якби зеленський був би тоді президентом, а кулеба міністром мзс, то ядрену зброю не віддали, як вони і крим не віддали. чого українці не вибрали зеленського тоді?
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23.08.2022 13:15 Ответить
Та ні пане Куляба, це якраз Україна віддала по домовленності з кацапами, а інші країни просто стали статистами цієї домовленності. Чомусь США не напала на Україну, і не взяла в нас жодної ракети, всі ракети забрала Засрашка, а якраз напала Засрашка. А такі "дипломати" як сьогодні Куляба і підготували той позорний документ, який не вартий навіть про його спогади.
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23.08.2022 13:52 Ответить
Да без разрешения США московия даже пукнуть не могла,отдала весь запас плутония и не тявкнула.
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23.08.2022 14:27 Ответить
З кожним днем все гірше і гірше заяви кулеби. Може його вже захопили інопланетяни?
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23.08.2022 14:32 Ответить
Щось Ізраїль ніхто нічого не заставляв?
Якщо навіть так, то чого було не поміняли на залізну гарантію(наприклад на вступ у НАТО), а не на цю нікчемну будапештську писульку?

Вибори Чорновіл - Кравчук...Це відправна точка, коли країна могла піти шляхом Чехії, Польщі, Литви, Естонії, а значить шляхом НАТО та ЄС і не мати тих проблем, які зараз маємо...Але країна, разом з Кравчуком, свідомо обрала шлях Казахстану, Білорусі, путінської Рахи, бувших республік Сер.Азії...
Кравчук, Кучма, Порошенко, Тимошенко, Ющенко - це приспособленці системи колишніх партійних номенклатур, яку Кравчук не тільки зберіг, але навіть непогано розвинув....Кучма ще й до цієї системи додав своїх олігархів. Янукович - це Ахметов, Зелінський виліз із дупи Коломийського...

Можливо з часом в Україні й з'явиться правильна система формування влади(як у Польщі, Балтійських країнах)... Аж тоді можливо постане питання про повернення Ядерного статусу Україні...
Самий кращий варіант, що всі країни, які межують з Росією, за бажанням, зможуть отримати цей статус...Польща, Фінляндія, Латвія,Естонія, Україна....Також ці країни зможуть узгоджувати використання цього ЯЗ, тобто мати спільну ЯДЕРНУ ДОКТРИНУ...
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23.08.2022 15:41 Ответить
Ну как бы вам всегда все вокруг виноваты.
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23.08.2022 16:05 Ответить
Там ермачня новый меморандум готовит...будет снова чем подтираться.
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23.08.2022 16:58 Ответить
это называется зепломатия. Или з*********... или просто *********...
Как-то так.
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23.08.2022 17:13 Ответить
Началась неделя экспертов по ядерному оружию...
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23.08.2022 21:00 Ответить
Цей меморандум відмазка. Кравчука піймали якраз при пробігу між краплями і заставили віддати. А мем був зварганений, щоб зберегти йому морду ліца. Тоді в демпартії керавало клінтонівське лоббі, це крило завжди було проти України, до і після. А цей Салівен потім ошивався в помічниках Клінтонихи. Ця стара мамаша і до цього часу намагається керувати саме питаннями відносин з Україною, ясна річ, в негативному сенсі. А потім ще танцор Обама добавив своє пхе у відносини між США і Україною через чиновника з обличчям Грети Тунберг Керрі, особистого другана Коняри. Так що цей меморандум необхідно перевернути і забути, як такий якого не було.
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23.08.2022 22:21 Ответить
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