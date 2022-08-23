Это не Украина отдала ядерное оружие, а тандем США и России его забрал, - Кулеба
Украина была вынуждена отдать ядерное оружие в 1990-х годах, когда США и Россия объединились, чтобы его забрать. Пока Будапештский меморандум не работает, и нужно что-то делать, однако эта тема очень болезненна для партнеров.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
Кулеба называет Будапештский меморандум "мертворожденным". Но говорит, что не будет винить предшественников, поскольку тогда "США и РФ по сути объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие".
По его словам, противостоять такому тандему было очень сложно в той реальности, хотя сейчас Украина, "конечно, не отдала бы ядерное оружие".
"Я хочу, чтобы мы четко поняли, это не Украина отдала ядерное оружие. А тандем США и РФ – президента Клинтона и президента Ельцина – забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой нужно говорить", - сказал Кулеба.
Он отметил, что с тех пор Украина была одним из самых преданных участников глобального соглашения о нераспространении ядерного оружия. Однако, по его словам, с 2014 года стало понятно, что Будапешт не работает, и тогда возникает вопрос – что дальше.
"Если дальше, то нужно идти на конференцию участников соглашения о нераспространении ядерного оружия и говорить откровенно: ничего не сработало, мы всем преданно показываем, как хорошо отдавать ядерное оружие, а на самом деле ничего хорошего в этом нет", - сказал глава МИД.
В то же время он отметил, что Россия извратила февральское заявление президента Владимира Зеленского с критикой Будапештского меморандума. По его словам, рассказы о якобы планах Украины создавать ядерное оружие - "полный бред".
"Это заявление было элементом нашей наглой дипломатии, когда мы четко задавали вопрос: так что дальше, сколько вы еще нас будете хлопать по плечу, партнеры, вздыхать и говорить, что Будапешт не работает. Так если Будапешт не работает, надо что-то делать. Или Украина должна молча сидеть и терпеть, как нас разрывают на куски, только потому, что вы не хотите возвращаться к этой болезненной для вас теме?" – добавил Кулеба.
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Як завжди - сам Чорт ногу вломить, щоб там щось взнати.
Тому Кулєба правильно сформулював - влаштували трійничок.
Хоча б ще й тому, що Україна сама захотіла віддати ядерну зброю. Нас ніхто ні до чого не змушував, бо ядерну зброю забрати неможливо. Це була частина плану Кравчука зі здачі України росії і відновлення СССР - інша частина плану була розміщенням окупантів в Криму, що і сталося - і Крим мав бути окупованим ще в 1994 (почитайте чому у Криму в результаті не стало президента), як раз після здачі ядерної зброї, але сталася Чечня і росія зрозуміла, що їх армія ще дуже слабка, а українська - ще ні.
І саме тому в наступні роки Кравчук і Кучма масово здавали росіянам всі наші тактичні ракети і розвалювали армію в т. ч. через пропаганду того, що армія для лохів, в якій активно приймав участь свіжеспечений "йуморіст" Зеленський.
Усі інші реактори в Україні - ВВЕР.
Тому штати й бояться ескалації, бо при такому розкладі будуть вимушені бити ЯО у відповідь, чого їм природньо дуже не хочеться
Відповідно, ціллю війни Світу з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
При цьому некоректно казати, що в 90-х роках так само як в Україні за рішенням вищого керівництва держави відбулось і ядерне роззброєння Білорусі та Казахтану.
Так, Указом Президента України від 05.04.1992р. та наказом міністра оборони стратегічні ядерні сили (СЯС), дислоковані на території України, були прийняті до складу її збройних сил, а також створено в Міністерстві оборони України (МОУ) спеціальний орган - Центр адміністративного управляння військами СЯС.
Цими рішеннями командуванню ЗСУ були підпорядковані 19-та та 46-а ракетні дивізії 43-ї ракетної армії на чолі з генералом Михтюком В.О., військовослужбовці якої прийняли присягу на вірність народу України.
Таким чином, Україна де-факто і де-юре стала ядерною державою у 1992 році.
Натомість, в Білорусі і Казахстані СЯС весь час залишались у підпорядкування Стратегічних сил СНД на чолі з генералом армії рф Максимовим Ю.П., який був одночасно Головнокомандуючим РВСП рф, а всі військовослужбовці СЯС у Білорусі і Казахстані одразу ж прийняли присягу рф.
Тому а ні Білорусь, а ні Казахстан ніколи не контролювали стратегічні ядерні сили, розміщені за часів СРСР на їх території, а відтак вони не можуть вважатись такими, що набули ядерного статусу, через що і відмовитись від ядерної зброї вони аж ніяк не могли, бо її у них і не було.
срср був тоталітарною країною, з абсолютною централізацією: всі важилі керування були в москві!
В тому числі і контроль над ядерною зброєю.
Чи як ви собі уявляєте керування ядерною зброєю?
Насправді в бункері висів телефон і туди тупо дзвонила людина з бункера в Кремлі і називала той самий шифр і якщо він співпадав з тим, який знав солдат в пусковому приміщенні - відбувався пуск.
Оце і був шифр. Він просто лежав у чемоданчику. Як зараз вони лежать в чемоданчику у Байдена. А "красная кнопка" це вигадка з кіно.
Куди ті гроші ділися..це інше питання...
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Тогда бы мы не получили ту "
условнуюбумажную" независимость.
Дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-н. вопрос.
Ржу с вас болванов
США собтрали яо в одном месте,что облегчало контроль.
Украина получала независимость,без возможности её отстоять.
РФ финансовую помощь запада,что фактически спасла её от распада на удельные княжества.
В Будапештському меморандумі не було ніякої потреби. Це була ініціатива зокрема Кравчука, оскільки він прагнув позбавити України незалежності і відновити СССР, так як був активним опонентом самої незалежності ще в часи свого гауляйтерства під час російської окупації.
Тоді було все зрозуміло.
Чому цього не зробили і є головне питання?
И это понятно - тем же Штатам спокойнее, когда у как можно меньшего количества президентов есть ЯО, проще как-то договориться с президентами пяти стран с ЯО, чем, скажем, десяти.
И понятен посыл Кулебы - вселить чувство вины в США, чтобы получить больше оружия. Возможно, что-то в этом даже есть, потому что без увеличения объёмов и ассортимента поставок всё будет продолжаться, как сейчас.
Но пора понять, что каждая власть - отражение общества. Ещё до начала 2010-х больше половины голосующих считали, что с кацапами можно договориться и вообще жить дружно, так зачем тогда Украине ЯО? Кто на нас бы напал и "кому мы нужны"? Вот и Кравчук лишь отражал это мнение украинцев. К тому же, у богатейшей страны под названием Украина нарисовалось множество будущих олигархов, которые приватизировали и разграбили государственное имущество, из-за чего у Украины внезапно не осталось денег на содержание своего ЯО.
А в 2019-м, к примеру, большинство решило, что можно договориться с крокодилом, вцепившимся в ногу, и убедить его отгрызть только голень.
Так же кацапы продолжают выбирать путлера, потому что им нравится, что "россию все боятся", а путлер это им обеспечивает. И да, им хочется войны и разгрома Украины, потому что они считают, что украинские земли - на самом деле российские. И поэтому обращаться к ним с призывами "не молчать" - это смешно, они поддерживают захват Украины, подавляющее большинство из них считает, что никакой Украины нет и мы адиннарот.
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А что бы вы сделали ,имея на вооружении разведавательный траулер(((.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А они и не заплывают,уярят калибрами.,с подводных лодок в том числе.-так нам же флот ненужен.
А все просто - здали південь!!!-так нам же флот ненужен.
Зачем вы опять геволт поднимаете о "нептунах",в сми достаточно информации,что ещё в декабре 2021 проводились испытания на новом шасси.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:6-5
Можливо вони бажали поставити ще одну модифіувцію цієї ракети на носій осла?
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Она тяжеловата для вас.
к повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року в Україні успішно завершились випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун".
У травні 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство оборони України повідомило, що дослідні зразки шасі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-7634%D0%9D%D0%95 КрАЗ-7634НЕ , на яких було розміщено перші елементи протикорабельного комплексу «Нептун», на випробуваннях показали негативні результати та низьку надійність, про що було складено акт попередніх випробувань від Міноборони та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC ДК «Укроборонпром» . Спільне рішення Міноборони та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) ДП «ДККБ Луч» , як головного розробника комплексу, полягало в заміні шасі на шасі компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Tatra «Татра» .
вівторок, 23 серпня 2022,
Державне конструкторське бюро "Луч" та компанія "УкрІннМаш" проводять ходові випробовування пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун".
"Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно з СКТБ Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун", - йдеться в повідомленні.
Ещё или хватит???
Цугцва́нг (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Zugzwang «принуждение к ходу») - положение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8 шашках и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B шахматах , в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
Просто поставили перед фактом или яо ,или плюшки ввиде независимости,фин помощи, итд.
Якщо навіть так, то чого було не поміняли на залізну гарантію(наприклад на вступ у НАТО), а не на цю нікчемну будапештську писульку?
Вибори Чорновіл - Кравчук...Це відправна точка, коли країна могла піти шляхом Чехії, Польщі, Литви, Естонії, а значить шляхом НАТО та ЄС і не мати тих проблем, які зараз маємо...Але країна, разом з Кравчуком, свідомо обрала шлях Казахстану, Білорусі, путінської Рахи, бувших республік Сер.Азії...
Кравчук, Кучма, Порошенко, Тимошенко, Ющенко - це приспособленці системи колишніх партійних номенклатур, яку Кравчук не тільки зберіг, але навіть непогано розвинув....Кучма ще й до цієї системи додав своїх олігархів. Янукович - це Ахметов, Зелінський виліз із дупи Коломийського...
Можливо з часом в Україні й з'явиться правильна система формування влади(як у Польщі, Балтійських країнах)... Аж тоді можливо постане питання про повернення Ядерного статусу Україні...
Самий кращий варіант, що всі країни, які межують з Росією, за бажанням, зможуть отримати цей статус...Польща, Фінляндія, Латвія,Естонія, Україна....Також ці країни зможуть узгоджувати використання цього ЯЗ, тобто мати спільну ЯДЕРНУ ДОКТРИНУ...
Как-то так.