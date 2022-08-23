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Новости Война
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В Днепре прогремело несколько взрывов: Есть факты падения обломков ракет на частные дома

вибух,обстріл

Несколько звуков, подобных взрывам, раздались в Днепре.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепре раздались звуки, подобные взрывам. В городе и области объявлена воздушная тревога", - отмечает издание.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от Военной Администрации", - подчеркнул мэр Борис Филатов.

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Автор: 

взрыв (6825) Днепр (4463)


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Х....р вам ,рашисти,а не Дніпро й Україна!
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23.08.2022 11:30 Ответить
 
 