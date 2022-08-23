В Днепре прогремело несколько взрывов: Есть факты падения обломков ракет на частные дома
Несколько звуков, подобных взрывам, раздались в Днепре.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
"В Днепре раздались звуки, подобные взрывам. В городе и области объявлена воздушная тревога", - отмечает издание.
"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от Военной Администрации", - подчеркнул мэр Борис Филатов.
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Світлана #522555
показать весь комментарий23.08.2022 11:30 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
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