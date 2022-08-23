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"Пытаемся убить их побольше": МИД Казахстана вызвал посла Украины Врублевского из-за его слов о россиянах

казахстан

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча замминистра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины Петром Врублевским.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Казахстана, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блоггеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить вред дружбе между государствами", - говорится в сообщении.

Речь идет о словах Врублевского: "Пытаемся убить их побольше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Пророссийские организации в Казахстане выдвигали требования объявить посла Украины персоной нон грата.

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Автор: 

Казахстан (783) посольство Украины (334) россия (96455)


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Топ комментарии
+74
Врублевский-красавчик. Казахские власти-чмошники.
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23.08.2022 12:49 Ответить
+64
Кацапы обиделись?
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23.08.2022 12:49 Ответить
+64
Така правда: кацапів треба вбивати якнайбільше.
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23.08.2022 12:49 Ответить
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А что нам с ними делать???? Они напали - УБИВАТЬ их надо как можно больше! Все остальные предложения - от лукавого!
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23.08.2022 13:47 Ответить
Воспитанный человек не скажет: "я твой мать ееее.." ,а скажет : "Молодой человек да вы мне в сыны годитесь!" Или "Да я вам в отцы гожусь!"
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23.08.2022 13:49 Ответить
Викликати казахського посла і вручити йому носту протесту у зв'язку з врученням ноти протесту українському послу у кахахстані,
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23.08.2022 13:51 Ответить
И так по кругу пока ноты не закончатся)
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23.08.2022 18:24 Ответить
Для дипломата это конечно большой конфуз. Наверно тоже в МГИМО учился.
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23.08.2022 13:59 Ответить
Курсом русскага *******.
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23.08.2022 14:08 Ответить
Посол повинен ясніші промовляти свої думки правильна фраза звучатиме так
Намагаємося вбити їх усіх…..
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23.08.2022 14:09 Ответить
Не нужно осквернять свою речь матерными словами "русские" или "росияне".
Говорите политкорректно - орки, оккупанты, кацапы, рашисты.
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23.08.2022 14:09 Ответить
Посол Украины в Казахстане красавчик.Все правильно сказал.
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23.08.2022 14:10 Ответить
После уничтожения ***** и рашистов возьмутся за всех диктаторов и автократов, в том числе казахских. Затем они и лижут *****, потому как он - их крыша, пока что. Казахский народ на 90% за Украину, не сомневайтесь.
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23.08.2022 14:11 Ответить
Нынешние власти играют на два лагеря. И вполне оправданно. Ты или становишься орудием какой-то стороны, со всеми прилагающимися шишками и кровью, или извлекаешь выгоду от бодания дураков считающих себя хозяевами мира.
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23.08.2022 14:22 Ответить
Не вижу бодания. Вижу агрессию и захватническую войну со стороны империи зла и тьмы и сопротивление ей сил добра и света..
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23.08.2022 16:05 Ответить
Хочеться спитати казахів,що вони будуть робити,коли прийдуть кацапи до них,будуть вбивати їхніх матерів,руйнувати будинки,гвалтувати дітей,а тих, хто захищає свою країну, садити в клітки і робити шоу страти.
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23.08.2022 14:25 Ответить
Казахи,нагадаю вам,що війна-це процес,де головною задачею є знищення якомога більшої кількості ворогів.Які у вас є претензії до України?Ми вбиваємо недостатньо? Згоден.Будемо виправлятися!
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23.08.2022 14:36 Ответить
казахо кацап это кото\пес-вато\свин..мультик был такой а еще ленс дупльс и злюки бобры..такая же фашисттошизофрения..
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23.08.2022 14:39 Ответить
А що не так казав? Усе слушно.вбивати, вбивати,як мога більше вбивати.
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23.08.2022 14:41 Ответить
А що було не так сказано? Кацапів треба розвішувати на стовпах!!!!
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23.08.2022 14:44 Ответить
Казахи,хто на кого напав?Хто агресор,а хто жертва?Не здивуюсь,якщо в Казахстані продовжують дивитись кацапську пропаганду.
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23.08.2022 14:45 Ответить
для посла такие слова действительно неуместны.Это не блогеры,не свободные "эксперты".Посол-ответственная должность и требует соответствующего этикета...теперь руснявые СМИ разнесут,что официальный Киев видит своей задачей убийство русскоязычных и русских,а вот их-то,бедненьких,и защищает Кремль от тотального уничтожения.Вот такая некрасивая картинка вырисовывается.Киеву такого посла нужно "послать" и срочно заменить на думающего 2не вниз головой"
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23.08.2022 14:53 Ответить
нам похер что руснявые себе подумают, наша задача убить как можно больше кацапов. Нам похер на картинку из кацапстании, на фоне тех картинок что мы имеем каждый день из разрушенных городов. Смерть оккупантам!
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23.08.2022 16:48 Ответить
Тролль, тебе действительно по..р. А вот нам в Украине не по..р, что будет разноситься по умам европейцев и американцев с подачи вашей рф в международной прессе.
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23.08.2022 23:05 Ответить
А шо не так?
Це правда!
Не хочете чути такі відповіді - не ставте таких запитань...))
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23.08.2022 15:06 Ответить
Нашому послу підтримка та повага!!!
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23.08.2022 15:22 Ответить
щоб казахи казали якщо б на них напали москальські фашисти і вбивали тисячі людей?

казали б давайтє жить мірно? і все
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23.08.2022 15:25 Ответить
Ну, все правильно він сказав... Чим більше тим краще для наступних поколінь...
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23.08.2022 15:46 Ответить
мудаки казахские!когда ********* нападёт на них,они ещё вспомнят слова Врублевского!
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23.08.2022 17:05 Ответить
У казахтанців на півночі кацабів пруд пруди,я що вони їх зараз нє почнуть їх вбивати то получать войнушку,так шо посол правий.
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23.08.2022 19:08 Ответить
Поэтому кацапня давно зарится на Северо-Казахстанскую область с Петропавловском С/K..
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23.08.2022 19:25 Ответить
ПОСОЛ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.08.2022 20:36 Ответить
казахів теж на початку 30 околхозівалі, третина населення вмерла з голоду. Тепер слухають уроженців мухосранська, які заявляють "простест" Та то їх ********* бояться, бо пиляли бабло разом. Простим казахам похер ті ноти та розмови про збереження рускага мірка.
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23.08.2022 22:26 Ответить
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