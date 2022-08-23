"Пытаемся убить их побольше": МИД Казахстана вызвал посла Украины Врублевского из-за его слов о россиянах
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча замминистра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины Петром Врублевским.
Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Казахстана, передает Цензор.НЕТ.
"Во время встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блоггеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить вред дружбе между государствами", - говорится в сообщении.
Речь идет о словах Врублевского: "Пытаемся убить их побольше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Пророссийские организации в Казахстане выдвигали требования объявить посла Украины персоной нон грата.
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Намагаємося вбити їх усіх…..
Говорите политкорректно - орки, оккупанты, кацапы, рашисты.
Це правда!
Не хочете чути такі відповіді - не ставте таких запитань...))
казали б давайтє жить мірно? і все