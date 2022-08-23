РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8311 посетитель онлайн
Новости Война
33 292 98

РосСМИ сообщают о "прилете" в администрацию террориста Пушилина. ФОТОрепортаж

Российские СМИ сообщают об обстреле временно оккупированного Донецка, есть информация о попадании в "администрацию" террориста Дениса Пушилина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию Пушилина в результате украинских обстрелов", - говорится в сообщении.

По информации оккупационных СМИ, в здании начался пожар из-за попадания снаряда.

Читайте также: Террорист Пушилин приехал в Беларусь: Заявил, что пора "освобождать" Киев, Днепр, Харьков и другие украинские города. ФОТО

РосСМИ сообщают о прилете в администрацию террориста Пушилина 01
РосСМИ сообщают о прилете в администрацию террориста Пушилина 02
РосСМИ сообщают о прилете в администрацию террориста Пушилина 03
РосСМИ сообщают о прилете в администрацию террориста Пушилина 04

Автор: 

Донецьк (6323) Пушилин Денис (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
не знаю навіть що було би кращи,щоб Чепушіло відразу відправився на концерт Кабздона чи щоб до кінця своїх днів був самоваром
показать весь комментарий
23.08.2022 12:55 Ответить
+40
міняйте прапор, сцуки , по-биренькому! З Днем українського прапора!
показать весь комментарий
23.08.2022 12:54 Ответить
+32
Пострадала штаб-квартира МММ ))
показать весь комментарий
23.08.2022 12:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они ж просили "Центр принятия решений !!!"
Получите...
показать весь комментарий
23.08.2022 15:01 Ответить
В очередь, сукины дети, в очередь!
показать весь комментарий
23.08.2022 15:37 Ответить
пушки пушат пушилина.
показать весь комментарий
23.08.2022 12:54 Ответить
********* підтвердила приліт і пожежу.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:06 Ответить
2й раз за лето, Кабздон, обезьянка гиви, алкаш сахарченко и гномик телефон ждут не дождутся
ещё и отряд орков
показать весь комментарий
23.08.2022 14:06 Ответить
Шото серьезное руководители маладой риспублики курили
показать весь комментарий
23.08.2022 12:54 Ответить
Очень подозрительное прямое попадание арты издалека...Ну если бы хаймерс, тогда бы не возникало вопросов. Может кто поближе загасил, ну с кем не бывает?...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:41 Ответить
Про передані керовані снаряди 155 мм нічого не чули?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:50 Ответить
там забудова. сумнівно, що снаряд так мануврував..
показать весь комментарий
23.08.2022 14:03 Ответить
Блуждающій *********...
показать весь комментарий
23.08.2022 12:54 Ответить
міняйте прапор, сцуки , по-биренькому! З Днем українського прапора!
показать весь комментарий
23.08.2022 12:54 Ответить
они сами себя обстреливают...
показать весь комментарий
23.08.2022 12:54 Ответить
не знаю навіть що було би кращи,щоб Чепушіло відразу відправився на концерт Кабздона чи щоб до кінця своїх днів був самоваром
показать весь комментарий
23.08.2022 12:55 Ответить
Краще , залишити цю падаль , самоваром
показать весь комментарий
23.08.2022 13:02 Ответить
бидоном....
(в смысле без краника)))
показать весь комментарий
23.08.2022 13:03 Ответить
Сурово , но справедливо
показать весь комментарий
23.08.2022 13:04 Ответить
не, в смысле саавсем нищим.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:11 Ответить
Або як оцей чорнуватий сюр... причому є припущення, що Пенісу Душиліну після ґампутації голови буде якраз норм...

https://mrakopedia.net/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB Анацефал

Когда мне сказали, что ампутация головы неизбежна, я думал, что это конец. Все, хана, приплыли. Мама меня успокаивала как могла. Ничего, говорила она, сейчас такая операция занимает минут десять. Аппендицит и то дольше вырезают. Ты ничего не почувствуешь. Это совсем не больно. Да, местная анестезия. Десять минут и все. Нет, конечно, до конца дня ты останешься в больнице. Доктор должен убедиться, что операция прошла нормально. Вот он посмотрит, чтобы шов не расходился, ты нормально себя чувствовал, температура и анализы были в норме. И вечером или, самое позднее, завтра утром, тебя выпишут. Мама улыбалась, даже шутила. Говорила, что я всегда безголовым придурком был, так что беспокоиться не о чем. Конечно, она нервничала и переживала, но держалась молодцом. Только мне от этого легче не становилось. Голову оттяпать! Боже мой, без головы это уже и не я вовсе буду. Так мне думалось. Кто я такой? В ответ на этот вопрос память рисовало мое лицо, каким я видел его в зеркале и на фотографиях. И кем я стану, лишившись лица? Безголовым придурком, которым, по словам мамы, был всегда? И где вообще скрывается это самое "я"? Когда моя голова отделится от тела, что это будет - я и моя голова? Или я и мое тело? Что я буду делать? Кому я буду нужен? Мысли сводили меня с ума. Я ждал операции, как казни.

Миловидная медсестра обрила мою шею и промокнула ваткой со спиртом. Меня уложили в койку на колесиках и повезли в операционную. Лучше уж бы мне дали самому взойти на эшафот. Тогда я мог бы крикнуть пару проклятий толпе, собравшейся поглазеть на мое обезглавливание. Тут же не было ни толпы, ни эшафота. Белое стерильное помещение, доктора и ассистенты в одинаковых халатах и респираторах, закрывающих лица. Сыпать проклятиями в такой ситуации казалось ребячеством. Зачем их злить? Они всего лишь делают свою работу. Только бы он сделали ее хорошо. Очутившись на операционном столе, я всерьез попытался заглянуть в свое будущее после операции. Только тогда у меня появилась надежда, что это будущее настанет. Что я буду жить. Это не конец, это не конец, это не конец - твердил я спасительную мантру.

Укол в кадык. Анестезия. Мышцы лица и шеи мгновенно задеревенели, стало трудно дышать. Я вращал глазами, желая и боясь увидеть инструмент, которым мне сейчас ампутируют голову. Медсестра, бормоча что-то ласковое и успокаивающее, повязала мне на глаза черную светонепроницаемую ленту. Мир вокруг меня исчез. Остались только тихие голоса врачей, обменивающихся короткими фразами, да металлический лязг хирургических инструментов. Потом исчезли и эти звуки. Кажется невероятным, но я просто уснул.

Когда я проснулся, операция уже закончилась. Меня охватила паника, всепоглощающий ужас. Темнота и тишина, крик, рвущийся наружу, но не находящий выхода. Поднял непослушные руки и ощупал шею - пенек, обвязанный тюрбаном бинтов. Голова исчезла. Хотелось плакать, но отсутствие глаз не позволяло. В бессильной злобе я попытался сорвать бинты, но они были повязаны столь крепко, что я лишь сломал ноготь да расцарапал шею. Доведя себя до изнеможения, я снова провалился в сон.

На следующий день меня выписали из больницы. Шов не болел, лишь немного чесался. Прежде чем мама увезла меня домой, доктор дал мне протез - голову манекена. Пластиковую, с пластиковой же застывшей "прической", нарисованными глазами и ртом. Этот протез был нужен не мне, а окружающим. Я видел, как люди смотрят на анацефалов - испуганно и брезгливо одновременно. Одно время церковь и общественные организации, вроде "Матерей на Страже Порядка и Нравственности", пытались добиться того, чтобы операции по удалению головы оказались вне закона. Крикуны с плакатами и транспарантами до хрипоты доказывали миру, что это аморально, противоестественно, бесчеловечно и так далее. В ответ последовали публичные выступления матерей, перед которыми стоял выбор - лишить ребенка головы или лишиться ребенка. После этого даже религиозные фанатики оставили борьбу. Тем не менее, безголовых боялись и сторонились. Кто может знать, что у них на уме? Чего ждать от людей, лишенных мимики, голоса, взгляда? Протез же позволял хоть как-то замаскировать ущербность. Конечно, пластмассовой пустой головой никого не обманешь, но с ней анацефал больше походил на человека.

Как только я оказался дома, папа первым делом выбросил протез. Это могло означать лишь то, что отныне я пожизненный узник в своем доме - выходить на улицу без протеза запрещалось. Этого добилась "Ассоциация Пенсионеров" после того, как две старухи умерли от инсульта прямо на улице. Причиной якобы послужил "всадник без головы" - анацефал на велосипеде, проехавший мимо без протеза. Отец и раньше не бывал со мной особенно ласков, но обрекать меня на изоляцию - это уже слишком. Правда, позже оказалось, что поступок отца я истолковал неверно.

Понемногу привыкая к новой жизни, я с удивлением ощутил, что эта жизнь не так уж плоха. Я подолгу медитировал - ничто не могло меня отвлечь, кроме чувства голода или надобности сходить в туалет. Познавал себя, исследовал собственные глубины. Там, в глубине меня, была всепоглощающая пустота. Это успокаивало. Очень скоро я стал самим олицетворением спокойствия. Меня все устраивало - впервые это длилось дольше одного мгновения. Все тревоги ушли вместе с головным мозгом - остался только я, рафинированный концентрат моей истинной сущности.

В мой день рождения папа подарил мне протез, который смастерил сам в подвале. Отличный деревянный череп, обтянутый тонкой телячьей кожей. Парик из настоящих человеческих волос. Стеклянные глаза, открывающиеся и закрывающиеся от покачивания головой. Рот остался неподвижным, но теперь форма и положение губ изображали приветливую, хоть и чуть надменную улыбку. Внимание папы меня подтолкнуло на шаг вперед. Мое сознание эволюционировало от спокойствия к счастью. С тех пор я неизменно счастлив.

Прошло много лет, мои родители давно умерли, но я по-прежнему счастлив. Кожа на лице протеза такая же гладкая, как в тот день, когда папа мне его подарил. Улыбка свежа, а глаза исправно закрываются, стоит мне запрокинуть голову.

Иногда во сне я вижу папу и маму. Они смотрят на меня и улыбаются. Какую чудесную голову ты сделал нашему мальчику, говорит мама. Да, отвечает папа, всегда хотел, чтобы он был похож на Жерара Депардье. Тогда надо было сделать нос побольше, смеется мама. Папа кивает и тоже смеется. Я понятия не имею, кто такой Жерар Депардье, но смеюсь вместе с ними, потому что счастлив.
(с) Г. А. Васильев
показать весь комментарий
24.08.2022 04:36 Ответить
ЗНАМО ПЕРЕЦ - цэ закономерность... хутин пуй - на очереди, там у кремляди терки начались.... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:03 Ответить
І Гіркін поголив вуса, та кудись тікав. Щось в паРаші дивне робиться. Подивимося, що далі буде. Якщо почнуть валити гауляйтерів і пропагандонів, то значить, пішла зачистка "русського міра".
показать весь комментарий
23.08.2022 13:03 Ответить
Доречі, кажуть, Патрушев з інфарктом зліг, хз, чи це правда.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:04 Ответить
ой перестаньте ! ))) совпадение канешна...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:04 Ответить
Як варіант - ***** здохло. Або здихає, що не принципово. А пріємнікі своєчасно зайнялись відповідним ритуалом - почали гризню за владу на виживання.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:57 Ответить
Душилін "прійомнік"??? Ахахахха, да скорее уже гіркін
показать весь комментарий
23.08.2022 15:32 Ответить
Пострадала штаб-квартира МММ ))
показать весь комментарий
23.08.2022 12:56 Ответить
Дай Боже щоб прямісінько йому в сраку!
Чепушило (ОЙ)бане...
показать весь комментарий
23.08.2022 12:57 Ответить
Очевидно готують виправдання ударів по адміністративним будівлям України.
показать весь комментарий
23.08.2022 12:57 Ответить
Їм виправданням не потрібно. "Там біл штаб Азова!" - всьо.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:05 Ответить
Оо, це вже точно ми. Чекайте добавки!
показать весь комментарий
23.08.2022 12:58 Ответить
Почему всякая сволочь Пушилин, Стремоусов .Аксёнов и т.д и т.п до сих пор не фрагментированы? Выкрасть с Молдовы Чауса смогли, а вот на этих, как то , - никак. Что мешает или кто мешает?
показать весь комментарий
23.08.2022 12:59 Ответить
душилін дуже полохливий і страшно сситься
аксьонов вже чкурнув на раіссю
за стрємоусова не знаю
показать весь комментарий
23.08.2022 13:50 Ответить
Стремается Стремоусов, ажно уссалси...
показать весь комментарий
23.08.2022 20:27 Ответить
Потому, что цена им чуть менее чем ноль, и тратить на это пустое место ресурсы, себя не уважать.
показать весь комментарий
23.08.2022 23:31 Ответить
Ликвидацию душилина гебня планировала еще перед массовым вторжением. типа казус белли. так что этот обстрел вполне в их стиле. Украине нахрен он не упал, чтобы еще ракеты на него тратить. все равно ничего он не решает.
показать весь комментарий
23.08.2022 12:59 Ответить
Ой, летіли дикі гуси, ой летіли у вівторок дощовий. Не питай мене даремно, хто же оркам, каміння зоряні приніс.
показать весь комментарий
23.08.2022 12:59 Ответить
Куріння вбиває.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:00 Ответить
Мабуть , рашисти не задоволені пенісом душіліним і вирішили його прибрати !!
показать весь комментарий
23.08.2022 13:00 Ответить
Путлер дома в Москве взрывал и бабу Дугину взорвал...что ему стоить пульнуть по Донецку?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:01 Ответить
О-о, невже сдохло?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:01 Ответить
єх Солов'їний помьот пише що Чепушило не був у будинку на момент попадання((( надіюсь хоча б що орків багато підшкварилось
показать весь комментарий
23.08.2022 13:01 Ответить
не до кремля московського, нє?
тільки до пушапера?
шо так слабо, раша-пропагаша?
он на дугіну спромоглися знайти український слід, чого досі замах на путю не викрили?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:01 Ответить
напиз*ив російських грошей і зараз буде з себе жертву обстрілів робити, не вірте цьому мммщіку
показать весь комментарий
23.08.2022 13:01 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2022 13:02 Ответить
Стопудово, минимум 1. максимум 7 из 200 в парке Победы. Пани Ведана еще не знает.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:07 Ответить
жертви серед колаборантів є? пушок згуляв в тушок? тушка пушка гарна причина для гопака.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:04 Ответить
чеПушилін здох?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:06 Ответить
Ще не відомо , але скоро ....
показать весь комментарий
23.08.2022 13:08 Ответить
Самый интересный вопрос. Хотя разве он жил? Так, существовал...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:15 Ответить
І як сильно розпушили?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:06 Ответить
Микола Миколович,питання вірне...Тут щось не сходиться-домбас ***** вже "звільнив",операція по плану і строках відбулася,і ще перед цим Україна 8 років "бомбила" Домбасят.Та за 8 років там каменя на камені не повинно бути.Це фейк,повна брехня і самі щось зірвали.Дим -це інсценіровка...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:34 Ответить
Pravilno kakaja ecio mozet bit administracija u teroristov.Pust s podvalax rukovodit
показать весь комментарий
23.08.2022 13:07 Ответить
Це підготовка для бомбардувань адміністративних будинків в Україні. Цей пушілін нафіг нікому не всрався в Україні, так само, як і вашистька самиця в Москві але в кацапні зовсім інший менталітет-вони помішані на датах і особистостях адже більше їм немає за що зачипитись. В росіян є їхня держава. Зі всіма атрибутами (царями, датами, окупованими територіями, імперією і.т.д.). Вони не мають зв'язку із землею на котрій живуть на генному рівні як українці, тому вони і не розуміють автохонтів українців і за що вони воюють. Т
показать весь комментарий
23.08.2022 13:07 Ответить
Курмаршал, гывы и моторыло уже столы в аду накрыли. Не подведи их,чепушилка🤞
показать весь комментарий
23.08.2022 13:08 Ответить
Этот Мммщик на дамбассе никто... всего лишь картина для Ольги ********** в ее дерьмоящике...чем были раньше все эти Гиви Мотодрылы и прочие ЗаХерченки...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:08 Ответить
Моторол власноручно вбивав українських військових, так що в його випадку все вірно.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:11 Ответить
Бимбили бамбас 8 лет. А пенису душилину только сейчас прилетело. Странно.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:09 Ответить
даже если не попало прямо в падлу....то "звоночек" отличный !!!
с днем нашего прапора, андон !!! (древко тебе в ....)
показать весь комментарий
23.08.2022 13:09 Ответить
Здох пушілін, живе пушілн? Яка різниця!? Дуже дорого витрачати на якогось гандона снаряд. Завтра кацапи пришлють такого самого «пушіліна». Там вся країна один сплошний «пушілін».
показать весь комментарий
23.08.2022 13:10 Ответить
Його там зачекались.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:10 Ответить
більшість з них, нажаль, здохли внаслідок розборок між собою.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:37 Ответить
Не кури падлюка!

Слава Україні!
Героям Слава!
показать весь комментарий
23.08.2022 13:12 Ответить
Та хай падлюка курить, і якнайбільше!
Хіба ж Вам шкода?
показать весь комментарий
23.08.2022 15:02 Ответить
...И где вы были 8 лет...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:12 Ответить
Похоже на блуждающего шмеля
показать весь комментарий
23.08.2022 13:13 Ответить
Або міжповерховий дротохід зламався і вибухнув у шахті 💥 звичайнісінька справа, ледве не у кожному під'їзді така зуйня буває...
показать весь комментарий
23.08.2022 20:34 Ответить
Провокація кремля, щоб пояснити завтрашні удари по Банковій і ВР?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:14 Ответить
Якби орки в'#бали по ОПі, я не мав би нічого проти.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:03 Ответить
Если накрыли этого борцуна за русский мир Салям Малейкума Пенис Душилина - это лучший подарок ко Дню Украинского Флага!
показать весь комментарий
23.08.2022 13:18 Ответить
попали-непопали в Че Пушилина, но килограмм пять он сбросил сразу
показать весь комментарий
23.08.2022 13:19 Ответить
Можем пафффтарить, если чо
показать весь комментарий
23.08.2022 13:21 Ответить
Жду от касаба "пафтарить", толь уже не до маацфы, а хотя бы до Урала!
показать весь комментарий
23.08.2022 14:02 Ответить
В центр прінятія рішєній
показать весь комментарий
23.08.2022 13:27 Ответить
На хера по этой 100% марионетке тратить драгоценные снаряды? И даже не нему, а по его "офису"?
показать весь комментарий
23.08.2022 13:42 Ответить
Ето просто празднік кокой-то!!!!! як ми цього чекали!!

угораю з коментарів)))

шкода, правда, що чепушилін не задвохсотився, ну, нічого. падаждьом!
показать весь комментарий
23.08.2022 13:45 Ответить
пенис душилин или денис петушилин должен умереть, много ляпал своим дурным языком.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:50 Ответить
Где труп этой свинособаки "пушилина"???
Если нет тела, значит эфэсбе-е-е-шники стреляли! На кой хер, нам рушить здание? Нам же, скоро и ремонтировать придётся,как только касабов закопаем....
показать весь комментарий
23.08.2022 13:51 Ответить
Відеозвернення записав,але я не став дивитися-мене від його виду чомусь на рвоту тягне
показать весь комментарий
23.08.2022 14:02 Ответить
Пу#ін його знає, може воно само в своє і стрільнуло...
показать весь комментарий
23.08.2022 14:16 Ответить
О-о-о, поганенький знак, готуються до обґрунтування удару по "центрам принятия решений".
Народ, будьте пильні, особливо сьогодні та завтра.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:56 Ответить
Самі себе обстріляли щоб нити.
показать весь комментарий
23.08.2022 14:09 Ответить
Видумали привід щоб вдарити по Києву
показать весь комментарий
23.08.2022 14:36 Ответить
чепушилін тебе скоро нквд прибере , так що на концерт вже не довго
показать весь комментарий
23.08.2022 14:38 Ответить
че там с петушилиным, шомпанское пить сегодня?
показать весь комментарий
23.08.2022 15:08 Ответить
Треба що б Донецьк був схожий на Харків тоді ці чорти сепарські зрозуміють ,що таке "русский мир "
показать весь комментарий
23.08.2022 15:09 Ответить
Не "центр прийняття рішень", та все ж таки об'єкт символічний.
показать весь комментарий
23.08.2022 17:58 Ответить
8 лет бамбили бамбас, а чепушилину только сейчас прилетело неувязочка.
показать весь комментарий
23.08.2022 18:28 Ответить
Цікаво, що над входом герб з двоголовим орлом. В московії він означає імперію, межі якої на заході і сходи і на які ці ворони дивляться. А куди дивляться донбаські *********?
показать весь комментарий
23.08.2022 18:42 Ответить
Местные говорят, что этот офис построил себе регионал Колесников, владелец Конти. На тот момент это был самый современный, прекрасно оборудованный корпоративный бизнес-центр. Конечно, новая «народная» власть с ее «народными» губернаторами и мэрами, избранными толпой неизвестно кого, облюбовали его под свои резиденции. Ну а Колесников взамен смог продолжить работу Курской кондитерской фабрики. Не удивляйтесь, она продолжает платить налоги стране агрессору. Ну то такое..
показать весь комментарий
23.08.2022 19:08 Ответить
Треба було ще у двоголову курку влучити.

Так а шо з пєнісом душиліним? Іздох чи ніт?
показать весь комментарий
23.08.2022 20:58 Ответить
Смішно - кацапи обстріляли офіс данбасянского кримінальника і видають це за замах на Кеннеді
показать весь комментарий
23.08.2022 21:59 Ответить
Андрей. Серед 22 цукеркових фабрик у рашці, Борис має долі в 7. Інші належать "православним братам" Ананьевим. Борис завжди топив за рузге і зараз він там, скоріш за все. А бізнес цуентр він подарував Пенісу, донецькому Че. Скоріш за все у Пеніса буде такий же Конец як у Че - убьють свої.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:37 Ответить
невпинно і невблаганно наближаються "2-3 тижні (с)", після яких москалі і їх раби обнуляться в Україні!
показать весь комментарий
24.08.2022 04:16 Ответить
хоть бы бройлера поцепили на входе . а то мутант ***** двуголового
показать весь комментарий
24.08.2022 05:53 Ответить
 
 