РосСМИ сообщают о "прилете" в администрацию террориста Пушилина. ФОТОрепортаж

Российские СМИ сообщают об обстреле временно оккупированного Донецка, есть информация о попадании в "администрацию" террориста Дениса Пушилина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию Пушилина в результате украинских обстрелов", - говорится в сообщении.

По информации оккупационных СМИ, в здании начался пожар из-за попадания снаряда.

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