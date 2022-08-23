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Новости Война
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Днем в Харькове прогремели взрывы. Терехов сообщил об артобстреле Шевченковского района города

обстріл,харків

Сегодня, 23 августа, днем в Харькове во время объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Артиллерийские обстрелы Шевченковского района. Будьте внимательны", - отметил он.

Как сообщалось, сегодня Харьков отмечает день города. Рашисты уже "поздравили" его жителей утренним обстрелом Киевского района.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": День Харькова начался с обстрела Киевского района города, - Терехов

Автор: 

армия РФ (19910) взрыв (6825) обстрел (28254) Харьков (7631) Терехов Игорь (258)


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