Днем в Харькове прогремели взрывы. Терехов сообщил об артобстреле Шевченковского района города

Сегодня, 23 августа, днем в Харькове во время объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Артиллерийские обстрелы Шевченковского района. Будьте внимательны", - отметил он.

Как сообщалось, сегодня Харьков отмечает день города. Рашисты уже "поздравили" его жителей утренним обстрелом Киевского района.

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