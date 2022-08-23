Днем в Харькове прогремели взрывы. Терехов сообщил об артобстреле Шевченковского района города
Сегодня, 23 августа, днем в Харькове во время объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Артиллерийские обстрелы Шевченковского района. Будьте внимательны", - отметил он.
Как сообщалось, сегодня Харьков отмечает день города. Рашисты уже "поздравили" его жителей утренним обстрелом Киевского района.
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