На коллаборанта Телегина было совершено покушение в Херсоне, он выжил, - росСМИ
Покушение было совершено на так называемого "замглавы департамента внутренней политики Херсонской области" Игоря Телегина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство.
Известно, что Телегин жив.
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+7 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий23.08.2022 13:35 Ответить Ссылка
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З.І. може спеціально невеликі заряди ставлять, шоб перехожих не повбивало?
Дзержинский знал что делать...
Хотя чЛенин по факту сдох...сифилис головного мозга навсегда похоронил этого террориста...
Игорь Тальков когда то спел...
Но не предан Земле тиран ..объявивший войну стране...
то менше буде бажаючих нажитися на горі війни