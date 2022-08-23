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Новости Война
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На коллаборанта Телегина было совершено покушение в Херсоне, он выжил, - росСМИ

телегін

Покушение было совершено на так называемого "замглавы департамента внутренней политики Херсонской области" Игоря Телегина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство.

Известно, что Телегин жив.

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Автор: 

покушение (1055) Херсон (2925)


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Топ комментарии
+7
Да шо ж таке? Всі виживають. Партизани, подвойте кількість вибухівки.
З.І. може спеціально невеликі заряди ставлять, шоб перехожих не повбивало?
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23.08.2022 13:35 Ответить
+6
Но нервы у него уже не те. Может даже сраться начнёт непроизвольно.
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23.08.2022 13:37 Ответить
+4
"обдєлался крупно іспугом" ? ))
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23.08.2022 13:35 Ответить
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Да шо ж таке? Всі виживають. Партизани, подвойте кількість вибухівки.
З.І. може спеціально невеликі заряди ставлять, шоб перехожих не повбивало?
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23.08.2022 13:35 Ответить
Не все,как минимум трое уже на концерте кобЗдона.
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23.08.2022 13:40 Ответить
Тільки тебе, диванного воїна, забули спитати партизани, скільки вибухівки їм треба ставити
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23.08.2022 15:06 Ответить
"обдєлался крупно іспугом" ? ))
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23.08.2022 13:35 Ответить
Не тільки "крупно", але і "жидко".
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23.08.2022 14:11 Ответить
живий покищо....
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23.08.2022 13:35 Ответить
хаждєніе па мукам 2.0
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23.08.2022 13:36 Ответить
Ничего страшного, это поправимо.
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23.08.2022 13:37 Ответить
Оце саме зараз з Естонії підїде пані Вовк,і закінчить справу,а то без неї ніяк...
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23.08.2022 14:02 Ответить
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23.08.2022 16:53 Ответить
Но нервы у него уже не те. Может даже сраться начнёт непроизвольно.
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23.08.2022 13:37 Ответить
кто то хлопнет в ладоши и запах пошел.
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23.08.2022 14:41 Ответить
этот тоже без жопы теперь будет жить?
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23.08.2022 13:38 Ответить
Плохо что выжил,но попытка покушения-это хорошо.
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23.08.2022 13:39 Ответить
Тепер відстірує штани.
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23.08.2022 13:40 Ответить
живий, але всрався...
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23.08.2022 13:41 Ответить
Вижив то вижив. Але здоров'я того вже не буде мати.
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23.08.2022 13:42 Ответить
Живым можно быть в разном состоянии.Сальдо тоже живой.
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23.08.2022 13:43 Ответить
Фанни Каплан застрелила вождя мирового гоффна чЛенина на заводе Михельсона 30 августа 1918 года..но чЛенин выжил...потом на рабZee объявили Красный террор...
Дзержинский знал что делать...
Хотя чЛенин по факту сдох...сифилис головного мозга навсегда похоронил этого террориста...
Игорь Тальков когда то спел...
Но не предан Земле тиран ..объявивший войну стране...
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23.08.2022 13:50 Ответить
На жаль , кацапи , і Талькова прибрали за лаштунками сцени , де вів співав 😞
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23.08.2022 14:11 Ответить
Живучі,падли
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23.08.2022 14:04 Ответить
Телегін сам себе попередив для піару
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23.08.2022 14:09 Ответить
Ермак с 24.02.2022 первые недели тоже прятался от партизан, но потом понял - пронесло.
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23.08.2022 14:11 Ответить
Та вони всі ховалися , як щурі перед погромами
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23.08.2022 14:12 Ответить
Молоді, ще недосвідчені партизани. Нічого, досвід приходить з часом.
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23.08.2022 14:24 Ответить
тєлєгіна пишіть правильно..
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23.08.2022 14:44 Ответить
вот почему гады живучие?
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23.08.2022 14:47 Ответить
Один раз повезло, второй раз не повезет...
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23.08.2022 15:02 Ответить
Кіно і знов кіно. Стільки замахів і всі виживають. Хоч би хтось іздох.
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23.08.2022 15:03 Ответить
Далі буде...
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23.08.2022 15:03 Ответить
Жаль. ну чтож "дорогу осилит идущий". Надо продолжть пытаться.
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23.08.2022 15:04 Ответить
побільше таких новин
то менше буде бажаючих нажитися на горі війни
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23.08.2022 15:18 Ответить
Це так як із жуками, не здохли, але вже того здоров'я мати не будуть...
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23.08.2022 16:26 Ответить
поки що але мае скоро до коб3дона
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23.08.2022 16:37 Ответить
 
 