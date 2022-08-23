На коллаборанта Телегина было совершено покушение в Херсоне, он выжил, - росСМИ

Покушение было совершено на так называемого "замглавы департамента внутренней политики Херсонской области" Игоря Телегина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство.

Известно, что Телегин жив.

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