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Новости Война
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Зеленский об угрозе массированных обстрелов Украины в День Независимости: Будут бить нас - получат мощный ответ

зеленський

В случае увеличения Россией количества ракетных обстрелов в течение 23-24 августа, ответ Украины будет мощным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же, что сейчас. Для меня, как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все наши украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах. Будут бить нас – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем, думаю, вы видите это в информационном пространстве, с каждым днем ​​этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее", – сказал глава государства, комментируя вероятность увеличения количества ударов РФ по столице в праздничные дни.

Он также отметил, что владеет определенной информацией от украинской разведки и иностранных партнеров по враждебным планам.

"Наша разведка работает с нашими партнерами. Мы им благодарны за эту информацию. Есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли какая-то дополнительная информация? Мы знаем приоритеты по объектам инфраструктуры или по государственным учреждениям, но я не вижу, чтобы сильно что-то изменилось. Начиная с первого дня 24 числа (февраль. – Ред), Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество этих ударов? Да, они могут это сделать на 23-24 число. Это вся информация, которую у меня есть. Другой информации у меня нет", – сказал Зеленский.

Также читайте: На коллаборанта Телегина было совершено покушение в Херсоне, он выжил, - росСМИ

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (21090) обстрел (28254)


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Топ комментарии
+30
Тобто ми можемо відповідати потужніше але чомусь не відповідаємо?
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23.08.2022 13:45 Ответить
+24
Ти вже нахвалявся відповідати. І шо?
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23.08.2022 13:43 Ответить
+24
чим отримають відповідь ? твоїм асфальтом дурачок ?
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23.08.2022 13:46 Ответить
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Ти вже нахвалявся відповідати. І шо?
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23.08.2022 13:43 Ответить
Получат чем?твоим языком?
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23.08.2022 13:59 Ответить
Шось дуже скудна інформація. Не хоче нагнітати?
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23.08.2022 14:26 Ответить
це не президент
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23.08.2022 19:35 Ответить
літаки летять, будем всіх бамбіть
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23.08.2022 13:45 Ответить
Тобто ми можемо відповідати потужніше але чомусь не відповідаємо?
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23.08.2022 13:45 Ответить
так це він про відповідь в інформаційному просторі каже….

Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Джерело:
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23.08.2022 14:01 Ответить
Та ні ми просто тупо чекаємо поки нас почнуть ***..рити. На а якщо так то тоді ми огого...
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23.08.2022 15:41 Ответить
Siģi ork
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23.08.2022 19:58 Ответить
чим отримають відповідь ? твоїм асфальтом дурачок ?
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23.08.2022 13:46 Ответить
Не только. Перденье ртом станет громче.
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23.08.2022 17:34 Ответить
а як же "потужні відосики" - вони що - вже не рахуються? )
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23.08.2022 13:46 Ответить
Так це ж і мається на увазі.
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23.08.2022 14:27 Ответить
А дядя Андрій в курсі шо ти такий грозний?
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23.08.2022 13:47 Ответить
Вдягнув бронепамперс, тому і такий.
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23.08.2022 13:51 Ответить
прилеты в "администрацию" пениса душилина в Донецке......
видео: https://twitter.com/i/status/1562010867486658560
сложите два плюс два......
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23.08.2022 13:53 Ответить
що тут складувати? кацапи вирішили, що час чеПушиліна вийшов і пора до кобздона на концерт. а цим прикрим самогубством вони будуть виправдовувати ракетні обстріли цивільної інфраструктури українських міст.
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23.08.2022 13:56 Ответить
для чого їм виправдання, вони й так гатять і по інфраструктурі, і по людям. без всяких виправдань.
і навпаки, як наші обстріляли Крим, так в кремлі і заткнулися. воносамо.
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23.08.2022 16:45 Ответить
То не ми єта маладие республики воюют друг с друго
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23.08.2022 14:02 Ответить
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24.08.2022 11:33 Ответить
насрали тепер і нюхайте самі
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23.08.2022 13:53 Ответить
"Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше". Джерело:

Потужну відповідь в інформаційному просторі. Цим все сказано.🤣🤣🤣
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23.08.2022 13:53 Ответить
Ось цензор як напружиться, як обісре кацапів прямо у каментах.... Ой-йой, лишенько...
Аби хоч 5% єнергії зелефобів направити на обсирання русні - вже була б потужна інфо-відповідь...
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23.08.2022 15:29 Ответить
и памперс в клочья?
а чего ждать??? сработай на опережение - начинай лупить на юге...а еще лучше на востоке...где ад... и где зубами цепляются за каждій сантиметр...особенно в тех местах, где кое-кто приказал перистатьстрилять и атвестивайска... перед тем как заглянуть в нежные бельмы *****....
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23.08.2022 13:54 Ответить
На#уя чекати, давай відповідь вже зараз.
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23.08.2022 13:54 Ответить
Неначасі. Йдіть на шашлики. Рускіє тоже люді, ані нє нападут.
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23.08.2022 16:57 Ответить
Чому в коментарях однi дебили???
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23.08.2022 13:54 Ответить
Тому що 73 % вибрали.
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23.08.2022 14:11 Ответить
HIMARSы Зеля продав Байдену...
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23.08.2022 13:55 Ответить
Сьогодні зранку Бавовна по летіла в Ростовскую область..та на домбас..біла Старобешево...палало аж гай шумів...
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23.08.2022 13:58 Ответить
Дарма він про "потужно". Від цього слова смердить нафталіном
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23.08.2022 14:01 Ответить
так же темнит как и перед 24
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23.08.2022 14:03 Ответить
такую же потужну, как наш контрнаступ на Херсоне??
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23.08.2022 14:03 Ответить
Марченко казав що зничтожемо логістику путлера вщент... Марченку вірю...
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23.08.2022 14:03 Ответить
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. К концу месяца появится первый и «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.
Эх, Зеля, Зеля.... Ермак-то успеет уйти, а тебя оставит дерьмо собирать.
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23.08.2022 14:04 Ответить
Відповісиш їм черговим відосиком?
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23.08.2022 14:05 Ответить
ЗЕбіл ! Зважаючи скільки комплексів С-300 рашисти натаскали в Білорусь , то вони одним залпом перетворять Київ на Маріуполь ! Чудо гундосе , ти щось чув про превентивний удар ?
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23.08.2022 14:06 Ответить
Украину защищают генералы полковники Порошенко...с чего вы взяли что это Бакановы и прочие дЕрмаки? да Марьяны Безмозглые...
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23.08.2022 14:07 Ответить
Какой бы не был Зеленский, он держит удар. Вся критика в его сторону, справедливая или рожденная в коридорах лубянки, прежде всего на руку террористам. Даже Порох сказал, что все разборки после войны. Я не голосовал за него и не есть его фаном, но понимаю что в это время меньше всего что нам нужно так это гнать на власть. Есть поговорка такая, когда стоишь по шею в дерьме, главное волны не пускать, можно нахлебаться.
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23.08.2022 14:08 Ответить
Так це український народ по шию в дєрьмє, а зеблан сидить зверху і допомогає топити.
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23.08.2022 14:29 Ответить
все що він тримає,це єрмаковий хєр в своїй сраці,воно ***** підростаюче,воно срало не тебе срало на закони і сратиме далі,а ти "уміляйся сільним палітіком"
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23.08.2022 14:49 Ответить
Оставим предателя в высшем эшелоне власти во время войны до конца войны? Нормальный вариант. Бимба. Поддерживаю.
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23.08.2022 16:55 Ответить
Фишка в том что Ze недавно заявил..
Генштаб принял решение без моего ведома несколько опасных решений...
Я запрещаю Генштабу принимать такие решения...а это значит Ze в военных делах ноль...
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23.08.2022 14:16 Ответить
Система залпового вогню «Асфальт» готова до виконання бойових завдань.
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23.08.2022 14:20 Ответить
Вже є нова система " Асфальт-2" Б'є на 10 метрів.
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23.08.2022 14:32 Ответить
Асфальтом з російського бітума
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23.08.2022 14:28 Ответить
І білоруського теж 😕
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24.08.2022 01:13 Ответить
...та да
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23.08.2022 14:59 Ответить
О, Матiр Божья! То свой народ пугал, а теперь путина запугивает. Да, силён богатырь, даже страшно. Но это только для внутреннего потребления, для фанов и фаворитов.
У меня создалось впечатление, что в собстенном офисе президента есть отмашка, т.е. провокация, готовить такие речи, чтобы подчеркнуть несостоятельность и инфантильность президента.
Господин Ермак читает это всё или, с его распоряжения?
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23.08.2022 15:04 Ответить
Как запішу відосік, как виложу, как іспужаю
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23.08.2022 15:06 Ответить
Місця розташування їхніх ракетних установок на території білорусі та криму вже добре відомі. Навіщо чекати коли вони почнуть по нам запускати ракети?
Бийте цих тварин не чекаючи якогось приводу.
Чи ця заява лише привід покрасуватися на екрані з насупленою пикою, вдаючи з себе говнокомандуючого?
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23.08.2022 15:22 Ответить
А якщо не збільшать то що? Якась дурна постановка питання. Треба бути проактивними і відповідати асиметрично. Іншими словами ху...рити москалів всім що ми маємо і всюди де ці падли є. Інакше цей недонарід не знищити.
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23.08.2022 15:37 Ответить
Бачу 2 варіанти:
1. Тобто ми можемо бити сильно, але не б'ємо. Чому?
2. Тобто ми не можемо бити сильно зараз, а будемо бити сильно пізніше. Тобто без змін, навіть якщо нас накриють.
Вова, ти за%;бав.
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23.08.2022 16:53 Ответить
А д'єрмак дозволив "потужну відповідь"? Чи відповідь буде лише в інформаційному полі?
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23.08.2022 17:52 Ответить
як же цей клоун задовбав своїм популізмом
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23.08.2022 20:52 Ответить
Вали уже в отставку. Дай людям спокойно выгнать кацапов.
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23.08.2022 21:51 Ответить
Зброя вже давно запатентована
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23.08.2022 22:04 Ответить
В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
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23.08.2022 22:16 Ответить
Війшов у образ. Образ "Дуже войовничого циркача" 😆

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23.08.2022 22:20 Ответить
***...модер...ЗЕ...ЗЕ..ЗЕ...
дай щось пристойне почитати
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23.08.2022 22:34 Ответить
з днем ПРАПОРА УКРАЇНИ!
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23.08.2022 22:40 Ответить
Надо бить сейчас, может тогда и война закончится.
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23.08.2022 23:25 Ответить
Рік тому на 30 річчя незалежності
Зеленський принизив армію витерши о неї ноги , не давши на цю дату ЖОДНОЇ!! нагороди військовим завдяки яким те 30 річчя було можливим взагалі‼️
Героя УА тоді отримав Потап , що зараз героїчно сидить в Європі,
а Україну боронять ті самі військові. 😠
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24.08.2022 01:12 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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24.08.2022 01:29 Ответить
И каздый, котолый обидит плезидента на цензоле - будет несцядно заблокилован плезидентом. Потому сто плезидент оцень могуций. Вот.
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24.08.2022 02:11 Ответить
Якби ми не голосували "по приколу" за отой прикол, що сидить у підвалі, то ми б і самі мали РСЗВ "Вільха" (170 км) і ОТРК "Гром-2" (400-800 км)
Американці просто компенсували нам наслідки нашого "приколу"
ось така х..... , малята 🙁
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24.08.2022 06:59 Ответить
Зі святом усіх цензорят, з ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !!!

Пішли усі на шалики ! (шашликів захотілось).
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24.08.2022 08:24 Ответить
Саме злякалося російських ракет і лякає всю Україну.
Парад треба було провести на зло парашстану. Хоч за день а в запису показати 24 серпня. Але ні, сиконули, адже кацап пригрозив нанести удар по центрам прийняття рішень.
Сталін проводив парад коли німці стояли під москвою.
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24.08.2022 09:42 Ответить
 
 