Зеленский об угрозе массированных обстрелов Украины в День Независимости: Будут бить нас - получат мощный ответ
В случае увеличения Россией количества ракетных обстрелов в течение 23-24 августа, ответ Украины будет мощным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же, что сейчас. Для меня, как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все наши украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах. Будут бить нас – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем, думаю, вы видите это в информационном пространстве, с каждым днем этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее", – сказал глава государства, комментируя вероятность увеличения количества ударов РФ по столице в праздничные дни.
Он также отметил, что владеет определенной информацией от украинской разведки и иностранных партнеров по враждебным планам.
"Наша разведка работает с нашими партнерами. Мы им благодарны за эту информацию. Есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли какая-то дополнительная информация? Мы знаем приоритеты по объектам инфраструктуры или по государственным учреждениям, но я не вижу, чтобы сильно что-то изменилось. Начиная с первого дня 24 числа (февраль. – Ред), Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество этих ударов? Да, они могут это сделать на 23-24 число. Это вся информация, которую у меня есть. Другой информации у меня нет", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Джерело:
видео: https://twitter.com/i/status/1562010867486658560
сложите два плюс два......
і навпаки, як наші обстріляли Крим, так в кремлі і заткнулися. воносамо.
Потужну відповідь в інформаційному просторі. Цим все сказано.🤣🤣🤣
Аби хоч 5% єнергії зелефобів направити на обсирання русні - вже була б потужна інфо-відповідь...
а чего ждать??? сработай на опережение - начинай лупить на юге...а еще лучше на востоке...где ад... и где зубами цепляются за каждій сантиметр...особенно в тех местах, где кое-кто приказал перистатьстрилять и атвестивайска... перед тем как заглянуть в нежные бельмы *****....
Эх, Зеля, Зеля.... Ермак-то успеет уйти, а тебя оставит дерьмо собирать.
Генштаб принял решение без моего ведома несколько опасных решений...
Я запрещаю Генштабу принимать такие решения...а это значит Ze в военных делах ноль...
У меня создалось впечатление, что в собстенном офисе президента есть отмашка, т.е. провокация, готовить такие речи, чтобы подчеркнуть несостоятельность и инфантильность президента.
Господин Ермак читает это всё или, с его распоряжения?
Бийте цих тварин не чекаючи якогось приводу.
Чи ця заява лише привід покрасуватися на екрані з насупленою пикою, вдаючи з себе говнокомандуючого?
1. Тобто ми можемо бити сильно, але не б'ємо. Чому?
2. Тобто ми не можемо бити сильно зараз, а будемо бити сильно пізніше. Тобто без змін, навіть якщо нас накриють.
Вова, ти за%;бав.
Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
дай щось пристойне почитати
Зеленський принизив армію витерши о неї ноги , не давши на цю дату ЖОДНОЇ!! нагороди військовим завдяки яким те 30 річчя було можливим взагалі‼️
Героя УА тоді отримав Потап , що зараз героїчно сидить в Європі,
а Україну боронять ті самі військові. 😠
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Американці просто компенсували нам наслідки нашого "приколу"
ось така х..... , малята 🙁
Пішли усі на шалики ! (шашликів захотілось).
Парад треба було провести на зло парашстану. Хоч за день а в запису показати 24 серпня. Але ні, сиконули, адже кацап пригрозив нанести удар по центрам прийняття рішень.
Сталін проводив парад коли німці стояли під москвою.