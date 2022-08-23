Зеленский об угрозе массированных обстрелов Украины в День Независимости: Будут бить нас - получат мощный ответ

В случае увеличения Россией количества ракетных обстрелов в течение 23-24 августа, ответ Украины будет мощным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же, что сейчас. Для меня, как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все наши украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах. Будут бить нас – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем, думаю, вы видите это в информационном пространстве, с каждым днем ​​этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее", – сказал глава государства, комментируя вероятность увеличения количества ударов РФ по столице в праздничные дни.

Он также отметил, что владеет определенной информацией от украинской разведки и иностранных партнеров по враждебным планам.

"Наша разведка работает с нашими партнерами. Мы им благодарны за эту информацию. Есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли какая-то дополнительная информация? Мы знаем приоритеты по объектам инфраструктуры или по государственным учреждениям, но я не вижу, чтобы сильно что-то изменилось. Начиная с первого дня 24 числа (февраль. – Ред), Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество этих ударов? Да, они могут это сделать на 23-24 число. Это вся информация, которую у меня есть. Другой информации у меня нет", – сказал Зеленский.

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