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Новости Война
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Формат участия в саммите G20 будет зависеть от ситуации на фронте, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 пока неизвестен и будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Большой Двадцатки, до ноября еще очень много времени. Рано о чем-то говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня, от того, что будет происходить у нас в государстве, на полях войны, на полях битвы, на фронте", - сказал Зеленский.

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G20 (300) Зеленский Владимир (21090)


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23.08.2022 14:15 Ответить
Щоби змінити країну на краще, треба не національні символи міняти: Великий герб, Тризуб з нової комбінації пальців, слова гімну чи кольори прапора місцями.

Треба міняти корумповану, брехливу, популістську, неефективну владу. На чергових виборах, бажано.😠
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23.08.2022 14:17 Ответить
И людей тоже , которые голосуют за коррупционную, брехливую, популистскую , нееэфективную власть . Я не Зеленского имею ввиду .
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23.08.2022 14:24 Ответить
А вместо того , чтобы пи@деть , сделай что-нибудь полезное для Украины . Ну ты извини , вырвалось ...
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23.08.2022 14:27 Ответить
Ти хоч не бери на самміт з собою пакет АТБ як припхався до принца Вільяма.
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23.08.2022 14:26 Ответить
Але д'Єрьмака най бере - може його там ФБР заарештує...

Чи то най д'Єрьмак бере з собою найвеличнішого боневтіка як гарантію, що його не скрутять? 🤔
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23.08.2022 14:50 Ответить
Из Украины никого не выпускают..даже судимых..инвалидов и прочих чуваков до 60 лет...
Зе строит концлагерь путлера...
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23.08.2022 14:28 Ответить
А що реально залежить від твоєї присутності чи на саміті, чи на фронті? **** до Бені в зад де і є твоє місце, а країна і народ самі розберуться.
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24.08.2022 06:09 Ответить
 
 