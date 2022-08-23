Формат участия в саммите G20 будет зависеть от ситуации на фронте, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 пока неизвестен и будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается Большой Двадцатки, до ноября еще очень много времени. Рано о чем-то говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня, от того, что будет происходить у нас в государстве, на полях войны, на полях битвы, на фронте", - сказал Зеленский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба міняти корумповану, брехливу, популістську, неефективну владу. На чергових виборах, бажано.😠
Чи то най д'Єрьмак бере з собою найвеличнішого боневтіка як гарантію, що його не скрутять? 🤔
Зе строит концлагерь путлера...