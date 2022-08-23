Формат участия в саммите G20 будет зависеть от ситуации на фронте, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что формат участия Украины в саммите G20 пока неизвестен и будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Большой Двадцатки, до ноября еще очень много времени. Рано о чем-то говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня, от того, что будет происходить у нас в государстве, на полях войны, на полях битвы, на фронте", - сказал Зеленский.

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