Зеленский о снабжении оружием Польшей Украины: Некоторая помощь нуждается в тишине, важно, чтобы эту тишину потом услышал враг

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшим в нашу страну для участия во втором саммите Крымской платформы в Киеве.

Зеленский отметил важность присутствия друзей Украины рядом в такой символический день – День Государственного флага. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Я рад приветствовать в Украине нашего прекрасного соседа, Президента Польши Анджея Дуду. Благодарю тебя за то, что ты сегодня здесь, что ты с нами в день нашего флага и в канун самого большого праздника для Украины – Дня Независимости", – сказал Глава Украинского государства.

Президент Украины сообщил, что в ходе встречи с польским коллегой был обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений, совместной защиты свободы наших народов и Европы в целом.

"Конечно, говорили об обороне, о безопасности, о поддержке, предоставлении убежища для украинцев, наших детей в Польше. Очень благодарен тебе, Анджей, твоей супруге, вашему правительству и обществу дружественной Польши, которые так тепло и по-братски относятся к Украине", – отметил Владимир Зеленский.

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Он подчеркнул, что определенная помощь требует тишины, но важно, чтобы эту тишину потом услышал враг.

"Все, что нам сейчас нужно, подробно известно Президенту Польши. И мы очень благодарны за объем, предоставленный польской стороной, которая нам очень сильно помогает. Для нас, для Украины, во время войны вопрос поддержки оружием – это приоритет", – подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что сегодня, несмотря на агрессию со стороны Российской Федерации, состоится второй саммит Крымской платформы.

"И мы будем делать все, чтобы деоккупировать наш украинский полуостров Крым. Крымская платформа – это замечательный политический инструмент для обсуждения и деоккупации частей нашего прекрасного государства", – сказал он.

В свою очередь Президент Польши Анджей Дуда отметил, что для него честь быть рядом с Президентом Украины и другими партнерами на мероприятии, которое является важным для деоккупации Крыма.

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"Украина сегодня борется, защищает свою независимость, свою целостность от российской агрессии, которая началась не 24 февраля, а еще в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину, начиная де-факто оккупацию Донецкой и Луганской областей, а прежде всего – оккупацию Крыма", – подчеркнул он.

По мнению Президента Польши, для поляков и представителей стран Балтии символично быть рядом с украинцами, которые борются с российской агрессией.

Анджей Дуда также отметил, что для него большая честь иметь возможность поздравить украинский народ с Днем Государственного флага и Днем Независимости, который будет отмечаться завтра.

Президент Польши выразил уверенность в победе нашей страны в войне с Россией, возвращении всех оккупированных территорий и восстановлении и укреплении нашей страны. А Республика Польша и другие демократические государства-партнеры поддержат Украину в этом, подчеркнул он.

"Я хочу, чтобы вы были уверены: Польша и поляки с вами и будут поддерживать вас до последнего дня вашей борьбы. Мы глубоко верим, что это будет ваша победная борьба, и мы стоим рядом с вами", – сказал Анджей Дуда.

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