Разблокировка экспорта металла через порты – это насущный вопрос для валютного рынка Украины, – Оринчак

Расширение действия "зернового коридора" на металлопродукцию вернет в Украину валюту, что чрезвычайно важно в условиях войны и девальвации гривни. Поэтому для страны разблокирования экспорта металла и руды неотложный вопрос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак.

"Металлургическая промышленность генерирует каждую восьмую гривню, которая поступает в государственный бюджет, и отвечает за 40% ВВП. Украина сильна не только аграрным сектором, но и металлургией! Как только экспорт металлургической продукции будет разблокирован, в страну вернется валюта - а в условиях войны и девальвации гривни валюта нам нужна как никогда", - подчеркнула Оринчак.

Она также отметила, что Ассоциация поддерживает заявление заместителя министра экономики Тараса Качки, который ранее сообщил, что Украина призвала международных партнеров расширить действие "зернового коридора" на металл.

"Мы, как Ассоциация, очень поддерживаем господина Качку: Украине нужно экспортировать не только зерно, но и металл! Металлургия – это без преувеличения основа нашей экономики. Так что разблокирование портов для экспорта металла – это насущный вопрос, решать который нужно было еще вчера", – убеждена Оринчак.

Ранее ОП "Укрметаллургпром" заявили, что возобновление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно свыше $600 млн в месяц. Это также будет способствовать стабилизации курса гривни и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33–36 грн/$.