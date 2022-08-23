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Разблокировка экспорта металла через порты – это насущный вопрос для валютного рынка Украины, – Оринчак

металургія

Расширение действия "зернового коридора" на металлопродукцию вернет в Украину валюту, что чрезвычайно важно в условиях войны и девальвации гривни. Поэтому для страны разблокирования экспорта металла и руды неотложный вопрос.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак.

"Металлургическая промышленность генерирует каждую восьмую гривню, которая поступает в государственный бюджет, и отвечает за 40% ВВП. Украина сильна не только аграрным сектором, но и металлургией! Как только экспорт металлургической продукции будет разблокирован, в страну вернется валюта - а в условиях войны и девальвации гривни валюта нам нужна как никогда", - подчеркнула Оринчак.

Она также отметила, что Ассоциация поддерживает заявление заместителя министра экономики Тараса Качки, который  ранее сообщил, что Украина призвала международных партнеров расширить действие "зернового коридора" на металл.

"Мы, как Ассоциация, очень поддерживаем господина Качку: Украине нужно экспортировать не только зерно, но и металл! Металлургия – это без преувеличения основа нашей экономики. Так что разблокирование портов для экспорта металла – это насущный вопрос, решать который нужно было еще вчера", – убеждена Оринчак.

Ранее ОП "Укрметаллургпром" заявили, что возобновление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно свыше $600 млн в месяц. Это также будет способствовать стабилизации курса гривни и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33–36 грн/$.

Автор: 

экспорт (881) металл (79)


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Топ комментарии
+6
Еще больше санкций снять с рф?
Ведь условия такие только
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23.08.2022 15:26 Ответить
+5
Такі як вона про Україну точно думають в останню чергу.
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23.08.2022 15:24 Ответить
+5
Щоб припинити девалвацію гривні треба випустити в рейс 100 000 моряків, та півмільйона зарабітчан. Бо верстат друкує папірці з тією ж швидкістю коли ці люди працювали за кордоном і привозили в країну валюту.
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23.08.2022 15:26 Ответить
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23.08.2022 15:20 Ответить
Не несіть марення! Або якщо несете його, спочатку розкажіть чим має поступитися Україна!
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23.08.2022 15:21 Ответить
Такі як вона про Україну точно думають в останню чергу.
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23.08.2022 15:24 Ответить
А что нести? Как поступить? Вы считаете, что мы можем и дальше продолжать смотреть как умирает наша экономика? Так я вам тайну открою - помощь не бесконечная, для армии нужны деньги.
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24.08.2022 23:37 Ответить
Кому вона плачеться? Клован вже давно віддав наказ звільнити Південь. Нехай сидить-чекає невідомо скільки. Встигнуть ще кишені набити.
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23.08.2022 15:23 Ответить
Еще больше санкций снять с рф?
Ведь условия такие только
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23.08.2022 15:26 Ответить
Это вам лично доложили про то, что надо снять санкции?) Прям на листочке передали? Какие санкции за зерно сняли? А почему например, наоборот, не пригрозить новыми санкциями?
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24.08.2022 23:38 Ответить
Щоб припинити девалвацію гривні треба випустити в рейс 100 000 моряків, та півмільйона зарабітчан. Бо верстат друкує папірці з тією ж швидкістю коли ці люди працювали за кордоном і привозили в країну валюту.
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23.08.2022 15:26 Ответить
Багато українців і так виїхало за кордон. Такого напевно не було за всю історію незалежної України. Хто хотів, той втік ще до 24. Я вважаю, не правильно зараз з цим гратись, роздавати дозволи. Хто захищати державу буде, якщо всі поїдуть
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24.08.2022 10:33 Ответить
хто має намір експортувати? Кривий Ріг?...
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23.08.2022 15:32 Ответить
Вот что значит олигархат теряет свой гешефт. Какая валютная выручка, какой бюджет... что оно бл...ь мелет
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23.08.2022 15:33 Ответить
а вы видели какой дефицит бюджета прогнозируют к концу года? Около 50 млрд. долл. Поэтому наполнение бюджета - это одна из ключевых задач, вторая после победы
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24.08.2022 10:51 Ответить
А какой это вопрос для пинчука, который крышует рынок металла в Украине с подачи тестя кучмы и который с беней на едином Гавноморофоне обеляет Оманского Осла, при этом пропихивая свою марионетку притулу!!!
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23.08.2022 15:35 Ответить
Вас не смущает, что в металлургии сейчас работает несколько сотен тысяч людей и они без этих мер просто лишатся работы? Причём тут Пинчук-то? Он не обнищает
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24.08.2022 23:39 Ответить
Ой мэталунгыня, не неси пургу...Без победы в войне НИХ не заработаете ни на пшенице ни на металле ни на руде. В любой момент 3-4 баха калибрами по каждому порту и ффсё! Радуетесь десятку корыт с кукурузой? Ну и долбни! Под эту дудку рашка вывезла через Крым и Мариуполь 87 кораблей с украинским зерном. Когда они вывоз закончат, ни одна шлюпка больше не выйдет с украинских портов
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23.08.2022 15:38 Ответить
Отметив, что Турция снимает 25% от стоимости зерна по коридорчику вообще вопрос есть ли у Украины хоть какая то финансовая выгода от сей гуманитарной акции???!!! Разве что политически выиграли, мол заботимся о страждущих..... ИЗ ДРУГИХ СТРАН!!!
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23.08.2022 15:45 Ответить
Ещё какие-то санкции снять с раши?
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23.08.2022 15:43 Ответить
Ну покуда от санкций наложенных на рашку мы пользы вообще никакой не наблюдали. Вот лично мне вообще по*уй от их санкций. Мне-бы работу дали, да спать спокойно по ночам, а не слушать грохот канонады.
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24.08.2022 18:53 Ответить
Не генерирует, а генериРОВАЛА! Это во первых, а во вторых, в Украине практически нет вне оккупированных Рашкой территорий месторождений коксующегося угля, а без оного производство металла просто не возможно!!! Не смекрет что два крупнейших меткомбината в Мариуполе значительно разрушены и находятся в оккупации. Продать сможем только остатки уже произведённого металла и того, что застряло в портах, а это МИЗЕР, зато наверняка для оного придётся согласиться снять эмбарго с роССийского металла, а на Рашке с его производством проблем нет, продавать будут в тысячи раз больше, чем способна СЕЙЧАС произвести Украина, а значит во столько же раз больше получать прибыли. Вот и вопрос, на чью мельницу льёт воду директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксана Оринчак, кому подыгрывает?!
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23.08.2022 15:43 Ответить
Посмотри кто из наших олигархов добывает железную руду и кому принадлежат ГОКи, все вопросы сразу же сами по себе отпадут
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23.08.2022 15:52 Ответить
Як ви думаєте,скільки держава Україна отримала прибутку від експорту зерна?Скільки ж отримає і від експорту металу.Наша "проукраїнська" влада дуже хоче щоб з мордору знов зняли частину санкцій.Зерно у приватних компаній є,а от металу нема і небуде.Що ця кікімора хоче продавати?
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23.08.2022 19:31 Ответить
пока еще сложно говорить о размере прибыли, ведь по тем сделкам, которые идут по зерну сейчас, основная часть валютных поступлений будет заходить в экономику где-то в октябре-ноябре
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24.08.2022 10:49 Ответить
орінчюк, чючєло ссучєне, і як воно поверне валютну виручку країні, якщо всі металургійні підприємства України вкрадені ахмєтовим і пінчуком.
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23.08.2022 15:44 Ответить
Прикинь, есть. Металлургия есть и в Запорожье, и в Днепре... Есть еще и горнодобывающие отрасли. От правительства нужно только наладить логистику и будет не только валюта в казну, но и народу средства к существованию.
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24.08.2022 18:51 Ответить
А для этого, конечно, нужно снять с РФ побольше санкций в ответ.
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23.08.2022 20:09 Ответить
У нас багато питань, які вирішувати треба було що вчора. Керманичі наші, поки смажений півень не клюне, не поворухнуться... Який ще стимул треба нашій владі, щоб діяти швидше і ефективніше? Існування держави під загрозою, економіка життєво важлива для армії...
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24.08.2022 10:28 Ответить
Уже и петух клюнул, а нейроны сигнал до мозга никак не доставят. Может потому что мозга найти не могут? Керманычи надеятся на валютные поступления от беженцев, которых за границей не меряно. Все как и раньше - халява без напряга.)))
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24.08.2022 18:48 Ответить
Разве только для валютного? Для рынка труда это также важный аспект, ведь много людей работают на предприятиях, а без нормального сбыта эти заводы просто вынуждены закрываться
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24.08.2022 10:47 Ответить
Ну хоть кто-то начинает думать, хоть не прошло и пол года.))) Давно уже пора наращивать темпы производства и добычи, а наши министры только жопами крутят, все никак не определятся куда их спрятать.
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24.08.2022 18:45 Ответить
Учитывая, что у нас было две основных экспортных статьи - металл и зерно, то да, это более, чем логично. У нас экспорто-ориентированная экономика. На ит-шниках, живущих на фопиках, мы точно не выедем.
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24.08.2022 23:16 Ответить
 
 