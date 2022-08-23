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Следует продолжать оказывать Украине военную поддержку, пока РФ не прекратит войну, - Джонсон

джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявляет о необходимости предоставлять Украине всю необходимую военную, гуманитарную, экономическую и дипломатическую поддержку для противодействия российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы никогда не признаем российской аннексии Крыма или любой другой части украинской территории. Перед лицом путинского нападения мы должны дальше предоставлять украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свою мощь со всей территории Украины", - сказал Джонсон во время саммита Крымской платформы.

По его словам, Путин планирует нападения на новые части Украины.

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"Он хочет всю Украину, хочет с ней сделать то же, что сделал с Крымом, и он готовит аннексию, готовит больше фальшивых референдумов", - сказал премьер.

Глава британского правительства обратил внимание на то, что после оккупации население Крыма подверглось грубому нарушению прав человека со стороны российских оккупационных органов, отметив в частности преследование крымских татар, аресты.

"Путин развертывает все больше российских сил на полуострове, превращая его в военный лагерь, что угрожает остальной Украине", - добавил Джонсон.

Автор: 

помощь (7910) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+19
Це і є ******** Черчиль, а не опудало з банкової!
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23.08.2022 15:29 Ответить
+7
Тем временем на базе НАТО в Шотландии украинские воины спецназа здали экзамен на прочность...
Борис Джонсон был на базе...
Если коротко резюмировать
То Джонсон в восторге от Украинских воинов..каже Би..Би..Си..из Лондона... мавзолейные крысы..а вам не страшно?
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23.08.2022 15:58 Ответить
+6
Треба встановити в Україні, бажано в Києві, пам'ятник Борису! Пропоную варіант: Борис зажав між ніг голову х"йла і шмагає його ремінякою по бридкій голій дупі (звісно, я пожартував з 'приводу композиції пам'ятника), але я сподіваюся, що серед українців найшлося би дуже багато прихильників ідеї встановлення пам'ятника Борису!
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23.08.2022 15:50 Ответить
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Це і є ******** Черчиль, а не опудало з банкової!
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23.08.2022 15:29 Ответить
хромая утка
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23.08.2022 15:32 Ответить
..набутылочник вскукарекнул про "сбитого летчика" еще расскажи, чмо лишнехромосомное
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24.08.2022 11:55 Ответить
Он уже готовится передавать власть, и мало что решает, при всем уважении к нему. А все свои оскорбления оставь себе, мешок с дерьмом, лошпет опущенный.
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25.08.2022 18:20 Ответить
Треба встановити в Україні, бажано в Києві, пам'ятник Борису! Пропоную варіант: Борис зажав між ніг голову х"йла і шмагає його ремінякою по бридкій голій дупі (звісно, я пожартував з 'приводу композиції пам'ятника), але я сподіваюся, що серед українців найшлося би дуже багато прихильників ідеї встановлення пам'ятника Борису!
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23.08.2022 15:50 Ответить
ДЯКУЮ БОРИСЕ
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23.08.2022 15:54 Ответить
Боря, Джонсонюк, нафік тобі та Британія, вона і без тебе буде процвітати!
Давай до нас, в Україну! Нам потрібна твоя практична допомога!
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23.08.2022 15:57 Ответить
Тем временем на базе НАТО в Шотландии украинские воины спецназа здали экзамен на прочность...
Борис Джонсон был на базе...
Если коротко резюмировать
То Джонсон в восторге от Украинских воинов..каже Би..Би..Си..из Лондона... мавзолейные крысы..а вам не страшно?
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23.08.2022 15:58 Ответить
"...ми маємо далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере своєї сили з усієї території України"
І не забере свою срань на сотню кілометрів від кордонів України!
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23.08.2022 16:05 Ответить
Борис, ты прав !!!
Прилетай завтра в Киев.
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23.08.2022 22:18 Ответить
вхід до резіденції Джонсона. Даунинг стріт, 10.

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23.08.2022 22:54 Ответить
 
 