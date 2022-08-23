Следует продолжать оказывать Украине военную поддержку, пока РФ не прекратит войну, - Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявляет о необходимости предоставлять Украине всю необходимую военную, гуманитарную, экономическую и дипломатическую поддержку для противодействия российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы никогда не признаем российской аннексии Крыма или любой другой части украинской территории. Перед лицом путинского нападения мы должны дальше предоставлять украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свою мощь со всей территории Украины", - сказал Джонсон во время саммита Крымской платформы.

По его словам, Путин планирует нападения на новые части Украины.

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"Он хочет всю Украину, хочет с ней сделать то же, что сделал с Крымом, и он готовит аннексию, готовит больше фальшивых референдумов", - сказал премьер.

Глава британского правительства обратил внимание на то, что после оккупации население Крыма подверглось грубому нарушению прав человека со стороны российских оккупационных органов, отметив в частности преследование крымских татар, аресты.

"Путин развертывает все больше российских сил на полуострове, превращая его в военный лагерь, что угрожает остальной Украине", - добавил Джонсон.