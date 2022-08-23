Россияне с 24 февраля запустили из Крыма более 750 ракет, возобновление нашего контроля над полуостровом станет историческим антивоенным шагом в Европе, - Зеленский

Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине из оккупированного Крыма 750 разных крылатых ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы.

"С 24 февраля из оккупированного Крыма россией по нашим громадам было запущено 750 разных крылатых ракет. Представьте себе, 750 за полгода. Они уничтожили, по меньшей мере, сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома, больницы", - сказал Зеленский.

Он уверен, что восстановление Украиной контроля над полуостровом станет историческим антивоенным шагом в Европе. Это вернет безопасность и обеспечит справедливость, реинтегрирует Крым в современный мир, убежден президент.

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"Мы принесем свободу украинским гражданам в Крыму и обязательно восстановим справедливость по отношению ко всем, кто пострадал от репрессий, от издевательств российских оккупантов. Но чтобы побеждать, нам нужно не забывать, каков был путь к нынешней ситуации. Деградация россии началась с захвата Крыма, началась с террора крымскотатарского народа – коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в XXI веке против крымской мусульманской общины", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что были также изгнания с оккупированного полуострова всех людей, которые поддерживали Украину и не боялись там защищать украинскую культуру. "Были убийства и пытки, и унижение, и мародерство. Все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму", - сказал он.

Зеленский отметил, что никогда при украинских властях на полуострове не было подавления прав и свобод. "Ибо мы уважаем людей", – подчеркнул он.