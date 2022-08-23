РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12060 посетителей онлайн
Новости Война
1 282 8

Россияне с 24 февраля запустили из Крыма более 750 ракет, возобновление нашего контроля над полуостровом станет историческим антивоенным шагом в Европе, - Зеленский

Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине из оккупированного Крыма 750 разных крылатых ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы.

"С 24 февраля из оккупированного Крыма россией по нашим громадам было запущено 750 разных крылатых ракет. Представьте себе, 750 за полгода. Они уничтожили, по меньшей мере, сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома, больницы", - сказал Зеленский.

Он уверен, что восстановление Украиной контроля над полуостровом станет историческим антивоенным шагом в Европе. Это вернет безопасность и обеспечит справедливость, реинтегрирует Крым в современный мир, убежден президент.

Читайте также: "Деградация России началась с захвата Крыма", - Зеленский

"Мы принесем свободу украинским гражданам в Крыму и обязательно восстановим справедливость по отношению ко всем, кто пострадал от репрессий, от издевательств российских оккупантов. Но чтобы побеждать, нам нужно не забывать, каков был путь к нынешней ситуации. Деградация россии началась с захвата Крыма, началась с террора крымскотатарского народа – коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в XXI веке против крымской мусульманской общины", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что были также изгнания с оккупированного полуострова всех людей, которые поддерживали Украину и не боялись там защищать украинскую культуру. "Были убийства и пытки, и унижение, и мародерство. Все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму", - сказал он.

Зеленский отметил, что никогда при украинских властях на полуострове не было подавления прав и свобод. "Ибо мы уважаем людей", – подчеркнул он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) крылатые ракеты (890) Крым (26437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все беру свої слова назад, пілся цього висеру: "Він упевнений в тому, що відновлення Україною контролю над півостровом стане історичним антивоєнним кроком у Європі." Джерело:
показать весь комментарий
23.08.2022 15:40 Ответить
Херсон балаболы освобождали языками около 2-х месяцев, теперь уже молчат.
А теперь уже взялись освобождать Крым.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:14 Ответить
Крымчани , особенно те кто зотел камней с неба, надеюсь поняли что такое жизнь в рф
показать весь комментарий
23.08.2022 15:42 Ответить
" Але щоб перемагати, нам потрібно не забувати, яким був шлях до нинішньої ситуації. "

Єрмак, Арахамія, Бєня, скумбріяПо8 &Co напряглися трохи ....
показать весь комментарий
23.08.2022 15:46 Ответить
Расіянскіє вояки, досі не вірять, і не розуміють, як їх майже без втрат, випустили з Крима...
можливо верховний головнокомандуючий пояснить їм, як це сталось, і за що Наєву дали Героя...
показать весь комментарий
23.08.2022 15:46 Ответить
"Деградація росії почалася із захоплення Криму"
а деградація нашої держави почалась з травня 2019р
і тільки завдяки Українцям (в противагу 73 дупоголовим) вдалось зупинити розвал.
показать весь комментарий
23.08.2022 15:53 Ответить
Пустозвон, Херсон уже звільнив? Снаряди шукайте, просіть зброю кожен день, відосіками ще ніхто війни не вигравав...
показать весь комментарий
23.08.2022 16:14 Ответить
Отдайте Арестовичу статью на редактирование - он специалист по российским ракетам, особенно по их количеству.
показать весь комментарий
23.08.2022 16:16 Ответить
 
 