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Новости Оккупация Крыма Война Российская агрессия
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Столтенберг призвал лидеров предоставлять Украине больше оружия и оборудования: Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение

столтенберг

Генсек НАТО заявил, что партнеры продолжат оказывать поддержку Украине.

Об этом он сообщил, выступая на втором саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы преданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину. Мощная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно", – подчеркнул Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следует продолжать оказывать Украине военную поддержку, пока РФ не прекратит войну, - Джонсон

По его словам, оккупированный и милитаризованный РФ Крым стал плацдармом для нападения на Украину, однако "Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери России".

"НАТО является частью Контактной группы под эгидой США, которая мобилизует поддержку, и я активно призываю лидеров предоставлять больше оружия и оборудования как можно скорее", - заявил генсек.

Крым (26437) НАТО (10180) оккупация (10214) россия (96472) Столтенберг Йенс (1620) Крымская платформа (308)


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Сьогодні одні заклики до підтримки України. То Борель, то Джонсон, то Трюдо, то Шольц...
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23.08.2022 15:59 Ответить
Не зрозуміло,де їхня зброя?
Виходить,всі були на росслабоні?
А коли жарений петух клюнув,то тепер Україна вигрібає...за всіх.
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23.08.2022 19:57 Ответить
Керівник мав би не закликати всоте, а вже ставити декого раком.
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23.08.2022 16:01 Ответить
О, Столтенберг проснулся... Ну как же, от щедрот НАТО Украина получила аж 50 тонн солярки. Пол года назад. С тех пор НАТО делали вид что они вообще тут ни при чём. А тут Столтенберг решил напомнить о себе. С чего бы это?
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23.08.2022 16:30 Ответить
Зима будет тяжелой . Каждые выходные пилю деревья . В доме каминофен , под навесом - печь с чугунной плитой , генератор . Частный сектор . Не злорадствую . Кому будет плохо , поможем . Особенно детям .
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23.08.2022 16:47 Ответить
Ваша правда...Якби дали достатньо зброї,то ситуація була б другою...
Чому дають мало?- Немає або не хочуть давати? Наші хлопці рахують патрони!
А орки їх мають необмежено....
Господи,допоможи нашим захисникам.
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23.08.2022 19:14 Ответить
пусте тріпло і барахло
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23.08.2022 19:47 Ответить
Для деяких дурнів, його посада секретар він особисто нічого не вирішує, війська і зброю надають країни члени НАТО.
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24.08.2022 08:13 Ответить
 
 