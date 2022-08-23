Столтенберг призвал лидеров предоставлять Украине больше оружия и оборудования: Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение
Генсек НАТО заявил, что партнеры продолжат оказывать поддержку Украине.
Об этом он сообщил, выступая на втором саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.
"Мы преданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину. Мощная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно", – подчеркнул Столтенберг.
По его словам, оккупированный и милитаризованный РФ Крым стал плацдармом для нападения на Украину, однако "Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери России".
"НАТО является частью Контактной группы под эгидой США, которая мобилизует поддержку, и я активно призываю лидеров предоставлять больше оружия и оборудования как можно скорее", - заявил генсек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виходить,всі були на росслабоні?
А коли жарений петух клюнув,то тепер Україна вигрібає...за всіх.
Чому дають мало?- Немає або не хочуть давати? Наші хлопці рахують патрони!
А орки їх мають необмежено....
Господи,допоможи нашим захисникам.