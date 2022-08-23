Столтенберг призвал лидеров предоставлять Украине больше оружия и оборудования: Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение

Генсек НАТО заявил, что партнеры продолжат оказывать поддержку Украине.

Об этом он сообщил, выступая на втором саммите Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы преданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину. Мощная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно", – подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, оккупированный и милитаризованный РФ Крым стал плацдармом для нападения на Украину, однако "Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери России".

"НАТО является частью Контактной группы под эгидой США, которая мобилизует поддержку, и я активно призываю лидеров предоставлять больше оружия и оборудования как можно скорее", - заявил генсек.