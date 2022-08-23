В ООН "озабочены" тем, что Россия собирается устроить в Мариуполе судилище над защитниками Украины

Организация Объединенных Наций предупредила, что Россия и другие оккупанты могут планировать судилище над украинскими военнопленными, предположительно, в среду, в День Независимости Украины.

Об этом сказала Верховная комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют - возможно, в ближайшие дни - судить украинских военнопленных о том, что называют "международным трибуналом" в Мариуполе", - высказалась она.

Шамдасани говорит, что хоть сведений и немного, но фотографии и видеоматериалы металлических клеток, опубликованных в Сети, свидетельствуют, что туда поместят военнопленных во время "процесса" в филармонии Мариуполя.

Читайте: Рашисты могут нанести ракетный удар по защитникам "Азовстали" в День Независимости , - ГУР МО

Она подчеркнула, что умышленное лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением, а международное гуманитарное право запрещает учреждать суды исключительно для осуждения военнопленных.