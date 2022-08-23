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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В ООН "озабочены" тем, что Россия собирается устроить в Мариуполе судилище над защитниками Украины

маріуполь,клітка

Организация Объединенных Наций предупредила, что Россия и другие оккупанты могут планировать судилище над украинскими военнопленными, предположительно, в среду, в День Независимости Украины.

Об этом сказала Верховная комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют - возможно, в ближайшие дни - судить украинских военнопленных о том, что называют "международным трибуналом" в Мариуполе", - высказалась она.

Шамдасани говорит, что хоть сведений и немного, но фотографии и видеоматериалы металлических клеток, опубликованных в Сети, свидетельствуют, что туда поместят военнопленных во время "процесса" в филармонии Мариуполя.

Читайте: Рашисты могут нанести ракетный удар по защитникам "Азовстали" в День Независимости , - ГУР МО

Она подчеркнула, что умышленное лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением, а международное гуманитарное право запрещает учреждать суды исключительно для осуждения военнопленных.

Мариуполь (5737) ООН (4211) Азов (810) Азовсталь (380) военные преступления (1470)


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Топ комментарии
+9
"Ми стурбовані повідомленнями ..."

Вот работа у людей... Выражать озабоченность, скорбеть и призывать. И бабло за этот нужный труд, небось, в мешках получают. Завидую.
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23.08.2022 16:16 Ответить
+9
А ООН не знает, что параше по барабану ваша обеспокоенность? Это первый раз параша нарушает все международные законы? Все это потому, что параша купила всех вас с потрохами...
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23.08.2022 16:21 Ответить
+8
прямо стурбовані-стурбовані... чи дуже стурбовані...
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23.08.2022 16:22 Ответить
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да а **** вам, озаботились и на ужины, есть устриц
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23.08.2022 16:11 Ответить
та ну, що серйозно, ви зтурбовані, та не може бути? гниди ви тупорилі, в очко собі запхайте свою стурбованість
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23.08.2022 16:11 Ответить
А ця равіна не хоче особисто туди проїхатися і висловити глибоку стурбованість лугандонським покидькам?
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23.08.2022 16:13 Ответить
Вообще то это анекдот. ООН чем то стурбовани.
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23.08.2022 16:14 Ответить
«Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого» © Біблія в пер. Івана Огієнка
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23.08.2022 16:15 Ответить
так нехай вони не чешуть те місце, щоб не турбувало. рідкісні дєбіли
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23.08.2022 16:16 Ответить
"Ми стурбовані повідомленнями ..."

Вот работа у людей... Выражать озабоченность, скорбеть и призывать. И бабло за этот нужный труд, небось, в мешках получают. Завидую.
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23.08.2022 16:16 Ответить
Вот потому то при Трампе США и сократили свои взносы во все институты ООН.
Официально - из-за их малой эффективности.
А неофициально - а на кой хер мы должны финансировать бездельников-дикарей, главная работа которых осуждать нас, существуя на наши же деньги.
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23.08.2022 16:21 Ответить
Нам до жопы ваша стурбованость. Лучше ****** по рашистам чтобы им было не до екзекуций.
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23.08.2022 16:19 Ответить
Чтобы сорвать все их преступные планы! Но если бы на то была политическая воля верховного)
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23.08.2022 17:04 Ответить
покажчик стурбометра пішов ліворуч та видав мінус 30 меркелей.
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23.08.2022 16:19 Ответить
Ще треба швидкість стурбованності по шкалі Шольца виміряти.
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23.08.2022 16:32 Ответить
Удивительно было бы, если бы ООН не были "стурбованi". Политические мрази. Ждем завтра "дуже стурбованi".
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23.08.2022 16:20 Ответить
А ООН не знает, что параше по барабану ваша обеспокоенность? Это первый раз параша нарушает все международные законы? Все это потому, что параша купила всех вас с потрохами...
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23.08.2022 16:21 Ответить
прямо стурбовані-стурбовані... чи дуже стурбовані...
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23.08.2022 16:22 Ответить
Скоріш - мастурбовані ...
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23.08.2022 16:38 Ответить
Та ні.Стурбовані-стурбовані це як максимально занепокоєні.
ООН,дійсно,надрукуйте вже шкалу вашого занепокоєння/стурбованності від 0 до 10,щоб люди могли бачити ступінь вашої тривоги,а то це як з Даніловим-треба дивитися у що він одягнений та здогадуватися що він цим хоче сказати.
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23.08.2022 16:39 Ответить
Нужно хаймернуть по клеткам,на следующие надо время,хоть что-то делайте.
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23.08.2022 16:25 Ответить
Кожна країна відраховує великі гроші цім неробам і нікчемам з оон.А в них вже напевно є шаблон,щоб не морочитись.Глибока стурбованість.Мільони гинуть від голоду в Африці в 21 столітті.Зерно з України туди не доходять.Все в Европі і Америці.
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23.08.2022 16:27 Ответить
Разогнать это стадо озабоченых бездельников-дармоедов. "Голодающих африканцев" накормили,и на этом их миссия закончилась.
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23.08.2022 16:29 Ответить
Я маю тілько єдне питання - коли вже цих ****************** розгонять ?!?!?!
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23.08.2022 16:37 Ответить
Кремлівська влада вивозить з Маріуполя українських дітей та продає їх своїм громадянам.
Це кіднепінг з елементному геноциду української нації.
Агов, ЮНІСЕФ, ООН, ОБСЄ та інші «турботливі» міжнародні гавнесті інтернешенали, від вас буде якась реакція?
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23.08.2022 16:39 Ответить
озабоченцы встратые(тут на самом деле более крепкий мат)
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23.08.2022 16:43 Ответить
Б#ть, откуда это писк? А-а-а, это ООН чёт там вякнуло.
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23.08.2022 16:53 Ответить
мрази они,эти ооновские крысы!разогнать к ****** эту контору импотентов давно пора!
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23.08.2022 16:58 Ответить
155-та стурбованість. Вони думають, нам від цього легше?

Ааа, вони взагалі про нас не думають((
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23.08.2022 17:06 Ответить
Эти лицемеры-бездельники, которые должны не предупреждать, а УПРЕЖДАТЬ вызывают просто отвращение
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23.08.2022 19:56 Ответить
 
 