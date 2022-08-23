В ООН "озабочены" тем, что Россия собирается устроить в Мариуполе судилище над защитниками Украины
Организация Объединенных Наций предупредила, что Россия и другие оккупанты могут планировать судилище над украинскими военнопленными, предположительно, в среду, в День Независимости Украины.
Об этом сказала Верховная комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют - возможно, в ближайшие дни - судить украинских военнопленных о том, что называют "международным трибуналом" в Мариуполе", - высказалась она.
Шамдасани говорит, что хоть сведений и немного, но фотографии и видеоматериалы металлических клеток, опубликованных в Сети, свидетельствуют, что туда поместят военнопленных во время "процесса" в филармонии Мариуполя.
Она подчеркнула, что умышленное лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением, а международное гуманитарное право запрещает учреждать суды исключительно для осуждения военнопленных.
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Вот работа у людей... Выражать озабоченность, скорбеть и призывать. И бабло за этот нужный труд, небось, в мешках получают. Завидую.
Официально - из-за их малой эффективности.
А неофициально - а на кой хер мы должны финансировать бездельников-дикарей, главная работа которых осуждать нас, существуя на наши же деньги.
ООН,дійсно,надрукуйте вже шкалу вашого занепокоєння/стурбованності від 0 до 10,щоб люди могли бачити ступінь вашої тривоги,а то це як з Даніловим-треба дивитися у що він одягнений та здогадуватися що він цим хоче сказати.
Це кіднепінг з елементному геноциду української нації.
Агов, ЮНІСЕФ, ООН, ОБСЄ та інші «турботливі» міжнародні гавнесті інтернешенали, від вас буде якась реакція?
Ааа, вони взагалі про нас не думають((