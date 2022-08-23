Хакеры взломали российские каналы в день Крымской платформы: показали обращение Зеленского. ВИДЕО

Хакеры взломали пропагандистские телеканалы России в день проведения "Крымской платформы". В результате жителям оккупированного Крыма было показано обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом сообщают очевидцы в сети.

Отмечается, что атаки хакеров подверглись "Первый канал", "НТВ", "Россия 24", "Россия культура" и другие каналы ЧП ТРК "ТОНУС".

"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет спокойно", - сказал в обращении к крымчанам Зеленский.

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Затем в эфире РосТВ прозвучала песня "Україна – це ти" и были показаны кадры из украинского Крыма до оккупации.

Зеленский на "НТВ"





Зеленский на "Первом" канале России.





Канал "Россия 24"