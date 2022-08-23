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Хакеры взломали российские каналы в день Крымской платформы: показали обращение Зеленского. ВИДЕО

Хакеры взломали пропагандистские телеканалы России в день проведения "Крымской платформы". В результате жителям оккупированного Крыма было показано обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом сообщают очевидцы в сети.

Отмечается, что атаки хакеров подверглись "Первый канал", "НТВ", "Россия 24", "Россия культура" и другие каналы ЧП ТРК "ТОНУС".

"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет спокойно", - сказал в обращении к крымчанам Зеленский.

Смотрите: Киберхлопок в Крыму: Украинские хакеры сломали крымское телевидение и напомнили, что оккупированный полуостров – это Украина. ВИДЕО

Затем в эфире РосТВ прозвучала песня "Україна – це ти" и были показаны кадры из украинского Крыма до оккупации.

Хакеры взломали российские каналы в день Крымской платформы: показали обращение Зеленского 01

Зеленский на "НТВ"


Хакеры взломали российские каналы в день Крымской платформы: показали обращение Зеленского 02

Зеленский на "Первом" канале России.


Хакеры взломали российские каналы в день Крымской платформы: показали обращение Зеленского 03

Канал "Россия 24"

Зеленский Владимир (21096) Крым (26437) хакер (1192) телевидение (900) Крымская платформа (308)


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23.08.2022 16:24 Ответить
Это Гончаренко? Забавно выходит: в начале каденции Зеленский гонялся за ним по всему залу. Теперь они вместе на одном ролике. Наверное он его таки споймал
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23.08.2022 16:25 Ответить
никакой пощады врагу, после хлопков в Крыму добили Зеленским, изверги!
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23.08.2022 16:51 Ответить
ZE в хаймарс та на мАцкву, через пару років розвалить ущент
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23.08.2022 18:09 Ответить
модер цензора ти що знущаешся ця новина була позавчора вже на Цензор нет
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23.08.2022 18:12 Ответить
Применение выступления Зели антигуманно, но о каком гуманизме может идти речь по отношению к андрофагам!?
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23.08.2022 18:50 Ответить
 
 