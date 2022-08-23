Путин может сохранить Крымский мост, если выведет войска из оккупированного полуострова, - Данилов
Крымский мост подлежит уничтожению, поскольку через него перебрасывается подкрепление сил агрессора.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Wyborcza, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, я уже говорил об этом (что Крымский мост может стать одной из целей ВСУ. - Ред.) в марте. Это военный объект, через который перебрасывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что россиянам нужно уйти из оккупированного Крыма, иначе Украина "отправит их оттуда".
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Не може в нас з тими істотами щось бути від слова "взагалі", тим більше мостів!!!
Але ЗСУ краще знають,коли підривати міст.
Но когда они долгое время не подкрепляются действиями, они начинают звучать жалко и тебя окончательно перестают воспринимать всерьёз, при чём и снаружи, и внутри страны.
Это, конечно, несколько лучше, чем блеянье Зеленского о переговорах с кацапским зверьём, но в итоге - такое же раздражающее говно.
Просто на заметку зелёной команде.
Вместо дымовой завесы с фейковым лишением гражданства лучше бы выгнали Ермака и его команду гопников.