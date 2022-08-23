Путин может сохранить Крымский мост, если выведет войска из оккупированного полуострова, - Данилов

Крымский мост подлежит уничтожению, поскольку через него перебрасывается подкрепление сил агрессора.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Wyborcza, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, я уже говорил об этом (что Крымский мост может стать одной из целей ВСУ. - Ред.) в марте. Это военный объект, через который перебрасывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что россиянам нужно уйти из оккупированного Крыма, иначе Украина "отправит их оттуда".

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