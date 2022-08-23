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Новости Война
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Путин может сохранить Крымский мост, если выведет войска из оккупированного полуострова, - Данилов

кримський,міст,керченський

Крымский мост подлежит уничтожению, поскольку через него перебрасывается подкрепление сил агрессора.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Wyborcza, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, я уже говорил об этом (что Крымский мост может стать одной из целей ВСУ. - Ред.) в марте. Это военный объект, через который перебрасывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что россиянам нужно уйти из оккупированного Крыма, иначе Украина "отправит их оттуда".

Также читайте: После взрывов в Крыму российские оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост: проверяют выезжающих

Данилов Алексей (1066) Крым (26437) путин владимир (31658) россия (96472) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+11
Нужно начинать озвучивать свои претензии на исконно украинские земли - ростовской и белгородской областей! пусть трясуться вокруг этих областей, а не вокруг наших
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23.08.2022 16:34 Ответить
+11
А він нам той міст потрібен???!!!! Нам від "тоїкраїни" треба стіною (на кшалт Китайської) відгороджуватися!!! А він про збереження мосту тут "втирає''!
Не може в нас з тими істотами щось бути від слова "взагалі", тим більше мостів!!!
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23.08.2022 16:47 Ответить
+9
коли він виведе звідти війська, він сам його знищить...
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23.08.2022 16:32 Ответить
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коли він виведе звідти війська, він сам його знищить...
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23.08.2022 16:32 Ответить
щоб потім знову не виводити з Кубані?
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23.08.2022 16:34 Ответить
Так и завалить нужно этот мост,кто не успел,к услугам надувные плавсредства!
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23.08.2022 16:34 Ответить
На дельфинах на фуй в росеяшку. Хотя не, дельфинов жалко, на медузах пусть пистуют.
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23.08.2022 16:39 Ответить
а они ежегодно на вуоксе тренируются в таком заплыве. на надувных резиновых руцких бабах.
https://www.youtube.com/watch?v=JvwhDqrqEvA
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23.08.2022 17:01 Ответить
Нужно начинать озвучивать свои претензии на исконно украинские земли - ростовской и белгородской областей! пусть трясуться вокруг этих областей, а не вокруг наших
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23.08.2022 16:34 Ответить
навіщо?
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23.08.2022 16:35 Ответить
абы шо .лучше б помолчал
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23.08.2022 16:35 Ответить
Путін може зберегти Кримський міст, якщо виведе війська з окупованого півострова, тонкий натяк на жест доброй волі
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23.08.2022 16:35 Ответить
А він нам той міст потрібен???!!!! Нам від "тоїкраїни" треба стіною (на кшалт Китайської) відгороджуватися!!! А він про збереження мосту тут "втирає''!
Не може в нас з тими істотами щось бути від слова "взагалі", тим більше мостів!!!
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23.08.2022 16:47 Ответить
Так, нам потрібна частина цього моста, річ у тому, що острів Тузла теж належить Україні, тобто 2/3 цього моста з'єднають Крим з українським островом. На території рф включно з шельфом знаходиться не більше ніж 1/4 цієї споруди.
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23.08.2022 17:00 Ответить
І навіщо нам такий міст до острова Тузла? Що такого на цьому острові є, що потребує моста?
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23.08.2022 17:06 Ответить
Нам потрібен і міст і арка через суднохідний фарватер, бо це шлях в наші ж порти. Навіть якщо зносити, то я б цілив у частину між Тузлою та Таманню. Це просто логічно з практичної та військової точки зору. Той же Антонівський міст розбили не біля Херсону, а ближче до лівого берега. Емоції на війні зайві - бетон не смердить
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23.08.2022 17:23 Ответить
Настоящая фамилия Данилова- АРЕСТОВИЧ !
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23.08.2022 16:38 Ответить
Данілов використовує будь-яку можливість, щоб зрадити країну. Я знаю, чим це закінчиться. Путлер пообіцяє вівести війска з Криму, а Зеля, Єрмак та Данилов роками чекатимуть коли Росія їх виведе через Керченський міст.
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23.08.2022 16:39 Ответить
Мост в рашу ? Начинается ....
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23.08.2022 16:40 Ответить
Вони там всі інфіковані дебілізмом . Залужний, бережи себе- на тебе одна адія!!!
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23.08.2022 16:40 Ответить
навіщо міст потрібен, Данілов часом якусь дурню несе
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23.08.2022 16:44 Ответить
Не совсем понял... А зачем путену сохранять крымский мост, если планируется изгнание рэфии из Крыма? Разобрать и с собой увезти, что-ли? А если давать ему возможность сохранить, то, по логике, вывод рэфии из Крыма вообще не рассматривается?) Ляп на ляпе
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23.08.2022 16:44 Ответить
Ну що цей Данилов меле, для чого залишати цей міст, щоб рашка могла спробувати знову зайти.
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23.08.2022 16:46 Ответить
Подивись те острів Тузла, та поцікався чий він і де справді пролягає морський кордон.
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23.08.2022 17:04 Ответить
А нам він нах*я?
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23.08.2022 16:57 Ответить
Jстрів Тузла теж належить Україні, тобто 2/3 цього моста з'єднають Крим з українським островом. На території рф включно з шельфом знаходиться не більше ніж 1/4 цієї споруди.
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23.08.2022 17:02 Ответить
пуйловские войска надо не выводить , а вывозить в мусорных мешках .
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23.08.2022 17:43 Ответить
Якщо дрібними шматочками - то і чайками можна...
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23.08.2022 18:26 Ответить
Якщо х@йло виведе з Криму війська то навіщо тоді той міст? Ми не збираємося до тих тварин в гості по ньому їздити. І їм тут нєх@й шастать. До того ж дійсно більша частина цього мосту знаходиться на українській території.
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23.08.2022 18:09 Ответить
Данілов якийсь неадекватний.
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23.08.2022 18:10 Ответить
Серьёзно? А нахрена тогда ему этот мост? Его растащат по гвоздику на сувениры как берлинскую стену.
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23.08.2022 19:12 Ответить
На хіба путлеру той міст? Ми ж Крим збираємось повертати?
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23.08.2022 19:26 Ответить
Дві секції залишити зі сторони Тамані , нехай їздять))
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23.08.2022 19:27 Ответить
Що воно меле?Нафіга путлеру міст в українському Криму,як він здвідти виведе війська? Нащо тоді путлеру зберігати міст,щоб на ньому повіситися? Якісь дурнуваті заяви.Треба так-як не виведете війська добровільно міст буде знищений,залишки військ рф знищені , без права здатися у полон,чи можливості відступити по мосту .
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23.08.2022 20:02 Ответить
Чим далі, тим дурніші месенжі. Якщо підуть, то Данілов буде берегти. Як пам'ять про дружбу? Міст потрібно легенько пошкодити і використати, як психологічний фактор. Москалі будуть думати не про оборону, а що потрібно втікати поки міст цілий. Якщо міст знищити зараз, вони будуть окопуватись і доветься важко їх виколупувати. Потрібно кошмарити міст, але залишати оркам шанс врятувати шкуру і вони побіжать. вони самі підірвуть і Кримський міст і на Чонгарі, який ви їм люб'язно підготували, і всі мости в Криму і не тільки мости. Вони орки, а не зебіли. А щоб припинити москалям постачання з Криму, зараз конче необхідно знищити мости на перешийку і з Арабатською косою.
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23.08.2022 20:14 Ответить
У них є альтернатива - паром,для втечі.
Але ЗСУ краще знають,коли підривати міст.
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23.08.2022 21:26 Ответить
Воинственные заявления - дело хорошее. Контрнаступление, уничтожение моста.
Но когда они долгое время не подкрепляются действиями, они начинают звучать жалко и тебя окончательно перестают воспринимать всерьёз, при чём и снаружи, и внутри страны.
Это, конечно, несколько лучше, чем блеянье Зеленского о переговорах с кацапским зверьём, но в итоге - такое же раздражающее говно.
Просто на заметку зелёной команде.

Вместо дымовой завесы с фейковым лишением гражданства лучше бы выгнали Ермака и его команду гопников.
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23.08.2022 20:16 Ответить
Кримський міст має бути знищений або розібраний за рахунок **********. За будь яких розкладів його не потрібно залишати. Ізоляція надовго а утримувати цю аварійну споруду ми не будемо.
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02.09.2022 22:23 Ответить
 
 