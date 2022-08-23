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Новости Война
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С 24 февраля расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн, - Шмыгаль

шмигаль

Из бюджета Украины за 6 месяцев потратили на нужды армии 420 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подсчитано, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины расходы государственного бюджета составили около 1 трлн грн. Из них более 420 млрд гривен было потрачено на оборону и безопасность нашей страны.

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"То есть, более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, - это потребности армии. 288 млрд грн - на зарплаты военных. 135 млрд грн - на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", - заявил Шмыгаль.

бюджет (4843) боевые действия (4454) ВСУ (6740) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+7
И шо?Всего 40 процентов?Это при потере 20 процентов территорий которые не финансируются?
А почему турникеты и термики волонтёры покупают?
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23.08.2022 16:51 Ответить
+7
А раніше і 50 мільярдів зажали! Не даремно кажуть -"скупий платить більше"-.Тільки ****! За того "скупого" народ платить своїм життям!!!!
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23.08.2022 16:52 Ответить
+6
а от цікаво кілько з того триліона вкрали зе.мавпи?
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23.08.2022 17:12 Ответить
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Пів трильйона гривень надрукувавши верстат. Це вся робота КабМіна.
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23.08.2022 16:45 Ответить
Невже стільки на армію, може на міністерські і генеральські зарплати.
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23.08.2022 16:50 Ответить
И шо?Всего 40 процентов?Это при потере 20 процентов территорий которые не финансируются?
А почему турникеты и термики волонтёры покупают?
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23.08.2022 16:51 Ответить
А раніше і 50 мільярдів зажали! Не даремно кажуть -"скупий платить більше"-.Тільки ****! За того "скупого" народ платить своїм життям!!!!
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23.08.2022 16:52 Ответить
а от цікаво кілько з того триліона вкрали зе.мавпи?
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23.08.2022 17:12 Ответить
Ну, по словам Зеленського, він на "підготовці" до вторгнення зекономив $43(7*6) мільярди.
Так, що ГРОШІ ЩЕ Є!
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23.08.2022 17:19 Ответить
а почалось з економії в 7 млрд
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23.08.2022 18:44 Ответить
якби цю суму витратив до вторгнення то сказали б що це президент узурпував владу і все краде не зрозуміло чому,

а москалі ще чомусь не нападають, то навіщо ж стільки витрачає,
заднім числом всі розумні
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23.08.2022 19:01 Ответить
А ПОЛЯКИ ЗА ПІВТОРА МІСЯЦЯ ДО ВІЙНИ ГОТОВИЛИСЬ ПРИЙМАТИ НАШИХ БІЖЕНЦІВ, ТАК ХТО РОЗУМНИЙ?
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24.08.2022 08:18 Ответить
 
 