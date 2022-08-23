С 24 февраля расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн, - Шмыгаль
Из бюджета Украины за 6 месяцев потратили на нужды армии 420 млрд гривен.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, подсчитано, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины расходы государственного бюджета составили около 1 трлн грн. Из них более 420 млрд гривен было потрачено на оборону и безопасность нашей страны.
"То есть, более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, - это потребности армии. 288 млрд грн - на зарплаты военных. 135 млрд грн - на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", - заявил Шмыгаль.
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+7 andrej andrej
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А почему турникеты и термики волонтёры покупают?
Так, що ГРОШІ ЩЕ Є!
а москалі ще чомусь не нападають, то навіщо ж стільки витрачає,
заднім числом всі розумні