С 24 февраля расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн грн, - Шмыгаль

Из бюджета Украины за 6 месяцев потратили на нужды армии 420 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подсчитано, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины расходы государственного бюджета составили около 1 трлн грн. Из них более 420 млрд гривен было потрачено на оборону и безопасность нашей страны.

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"То есть, более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, - это потребности армии. 288 млрд грн - на зарплаты военных. 135 млрд грн - на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения", - заявил Шмыгаль.