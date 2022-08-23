Оккупанты отказываются воевать: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехват ГУР. АУДИО

В рядах российских оккупантов увеличивается количество подразделений, которые отказываются воевать. Их командиры пишут отказы и рапорты на увольнение.

Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Переобуваются все, б#ять, в воздухе наше командование. 17-й полк отказывается и нам говорят вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово, просто ниче: ни плана, вообще ниче нету, мы просто не с кем поедем. Ну все командование наше, командир роты наш, комбат, они все отказ написали. Я с ними вчера напсал. Ну нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - розповідає рашист.

Собеседник его успокаивает, что за отказ воевать в их полку пока еще никого не уволили.

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