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Новости Война
11 060 15

Оккупанты отказываются воевать: "Нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - перехват ГУР. АУДИО

В рядах российских оккупантов увеличивается количество подразделений, которые отказываются воевать. Их командиры пишут отказы и рапорты на увольнение.

Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Переобуваются все, б#ять, в воздухе наше командование. 17-й полк отказывается и нам говорят вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово, просто ниче: ни плана, вообще ниче нету, мы просто не с кем поедем. Ну все командование наше, командир роты наш, комбат, они все отказ написали. Я с ними вчера напсал. Ну нах#й мне это надо, товарищ майор? Них#я не готово, быть мясом, нах#й, я не хочу", - розповідає рашист.

Собеседник его успокаивает, что за отказ воевать в их полку пока еще никого не уволили.

Читайте: Жена оккупанта о настроениях в тылу: "Чем больше узнаем, тем больше слышим, что нам п#зда будет", - перехват ГУР. АУДIО

армия РФ (19917) разведка (4205) перехват (347)


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Топ комментарии
+12
кацап то генетичний вбивця і покидьок мародер і гвалтівник
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23.08.2022 16:52 Ответить
+9
Шось якийсь майор-похуїст.... Треба було За родину, За Путлера!
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23.08.2022 16:48 Ответить
+5
Один відмовився, а інші сотні лізуть наче сарана. Нам від цього не легше..
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23.08.2022 16:49 Ответить
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Шось якийсь майор-похуїст.... Треба було За родину, За Путлера!
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23.08.2022 16:48 Ответить
Майор мабуть військовий прокурор. Ці в багатьох випадках відмазують солдат від війни, так казала діячка з "Солдатських матерів".
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23.08.2022 17:31 Ответить
Один відмовився, а інші сотні лізуть наче сарана. Нам від цього не легше..
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23.08.2022 16:49 Ответить
Нах...й лунає частіше усіх інших слів разом...
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23.08.2022 16:52 Ответить
кацап то генетичний вбивця і покидьок мародер і гвалтівник
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23.08.2022 16:52 Ответить
а кто же дворцы путина будет защищать?
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23.08.2022 17:00 Ответить
не продержится он нихуя до октября.
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23.08.2022 17:21 Ответить
Ага, оптимист однако
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23.08.2022 18:47 Ответить
Та хіба падаль може бути м'ясом!
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23.08.2022 17:39 Ответить
Не треба сподіватися, що там ці явища масові і зупинять війну. У московії гімна ще навалом.
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23.08.2022 18:59 Ответить
Не варто перебувати в ілюзіях більшість кацапів будуть вмирати "за родіну, за путіна, за сталіна"
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23.08.2022 19:22 Ответить
большинство будет сидеть на жопе ровно в своих усть-задрюченсках, а количество жаждущих поиграть в кальмара становится всё меньше, и процесс уменьшения желающих получить за месяц первые 200 тысяч рублей, но не успеть ими воспользоваться, начинает ускоряться.
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23.08.2022 20:08 Ответить
Ця інфа не має сенсу... доки москаль тримає зброю у руках доти він є ворогом і мусить бути знищеним.... москаль без зброї який знаходячись в Україні говорить на москальській мові і не знає чий Крим мусить бути завернутий у московію.
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23.08.2022 20:32 Ответить
Умнеют помаленьку орки. Мясо близко увидели...
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23.08.2022 21:50 Ответить
Кіно від 95 кварталу продовжується, і для кого воно для 73% дебілів?
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24.08.2022 08:20 Ответить
 
 