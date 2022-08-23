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Новости Война
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В случае проведения судилища над защитниками Мариуполя о переговорах с РФ не может быть и речи, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя, в частности с военнослужащими полка специального назначения "Азов", сделает невозможным переговоры с российской стороной.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ.

"Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом - точка. Мне нечего добавить", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: В ООН "озабочены" тем, что Россия собирается устроить в Мариуполе судилище над защитниками Украины

Зеленский Владимир (21096) Мариуполь (5737) Азов (810) Азовсталь (380) переговоры с Россией (1206)


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Топ комментарии
+26
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23.08.2022 17:03 Ответить
+26
Что оно только не говорило и на контроль не брало. Оно не запоминает.

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23.08.2022 17:05 Ответить
+25
хто і скільки
вже нарахував ціх заяв,з приводу та без приводу ....???
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23.08.2022 16:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А если судилища не будет- то переговоры можно вести ?
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23.08.2022 16:57 Ответить
А то что ты говорил раньше что переговоров не будет если рашисты разбомбят Азовсталь или убьют азовцев то переговоров не будет, уже не считается?
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23.08.2022 16:57 Ответить
Что оно только не говорило и на контроль не брало. Оно не запоминает.

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23.08.2022 17:05 Ответить
в случае проведения судилища над Азовым, нужно сносить бошки тем кто заставил их сдаться. зеленсому, ермаку и прочим фсбшным арахамиям
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23.08.2022 17:15 Ответить
Їх примусила здатися повага та відданість своїм побратимам, бо умовою надання допомоги пораненим могла бути здача всіх без винятків захисників Маріуполя. Там були бійці з різних підрозділів і Азовці змушені були здатися в надії, що інші захисники все ж будуть врятовані. Я думаю в Азовців не було ілюзій з приводу обіцянок зелених повій, ціну цим обіцянкам вони знали з самого початку.
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23.08.2022 18:46 Ответить
хто і скільки
вже нарахував ціх заяв,з приводу та без приводу ....???
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23.08.2022 16:59 Ответить
какие переговоры! обезьяна зеленожопая. 👎👎
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23.08.2022 17:00 Ответить
А мы можем провести в ответ судилище рашистов и кума *****? Чтобы вся Рашка посмотрела как ***** защищает своих солдат и кума
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23.08.2022 17:02 Ответить
хз.. але над метвечуком має бути не судиліще а трібунал
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23.08.2022 17:06 Ответить
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23.08.2022 17:03 Ответить
Что то мне кажется что все это совместная с рашистами спланированная акция. Типо чтобы потом Зеленского была отмазка что он пошел на переговоры потому что мол ***** не устроил екзекуцию азовцам.
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23.08.2022 17:05 Ответить
Нащо це балабольство, вже не один раз казав такі ж меседжі і кожного разу перемовини продовжувались
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23.08.2022 17:07 Ответить
хто здав в полон азовців?
Хто допустив блокаду Маріуполя?
Хто здав підень (та й і північ) України ворогу?
Хто дав можливісь ворогу безпершкодно пройти Чонгаром і Перекопом? Чому звідти була знято оборону? Хто дав команду і хто розмінував?
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23.08.2022 17:12 Ответить
и почему мобилизацию не объявили, как только параша начала стягивать технику к границам ? минирование дорог, укрепление границ, подрыв мостов. Прое..ли ?
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23.08.2022 17:17 Ответить
по знаку запитання видно, що ти НЕ люська аферистович
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23.08.2022 17:38 Ответить
А переговоры уже идут. Ермак с Расмуссеном мощно ищет мощных гарантий с европейскими послами и прочими комиссарами. Обещался до конца августа.
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23.08.2022 17:16 Ответить
Гарантов часом не в Будапеште ищут?
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23.08.2022 17:29 Ответить
А що про інших полонених можна вже і не згадувати? Якось не по "Верховному".
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23.08.2022 17:16 Ответить
Його, що, заклинило на цих "переговорах"?
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23.08.2022 17:20 Ответить
Як воно заіпало це зелене лайно. Одне і теж 3,14здить вже пів-року
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23.08.2022 17:21 Ответить
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23.08.2022 17:32 Ответить
Знову цей гондон про переговори. Влупіть по чану - хто ближче!
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23.08.2022 17:34 Ответить
Переговори не будуть до леокупації України 3 дня назад казав незважаючи взагалі на судилище,а якщо не буде в Маріуполе нічого,то що можливі переговори навіть з окупаціей?
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23.08.2022 17:43 Ответить
Всё, россияне сейчас напугаются таких грозных предостережений прямо до икотки.
Идиот, россияне уже сказали, что никаких переговоров с тобой проводить там никто и не собирался.
Чем ты их пугаешь?
Предал Азов, а теперь крутишь пятой точкой.
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23.08.2022 17:50 Ответить
Зеля тільки і марить про перемовини з путлером
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23.08.2022 17:56 Ответить
Останнє китайське попередження
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23.08.2022 18:04 Ответить
модер цензора ця новина була на цензорі учора ... подивись
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23.08.2022 18:14 Ответить
Зеля кожний день цю фуйню городить. Тому можно через день давати як новину.
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23.08.2022 18:27 Ответить
Вот пукнул - так пукнул. А то, что рашисты уроды не повод НЕ вести с ними переговоры? Урод
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23.08.2022 18:28 Ответить
Этот диктор без своего мнения уже задолбал . Без победы в Киеве , победы Украины не будет .
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23.08.2022 18:44 Ответить
и все?
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23.08.2022 18:47 Ответить
Він про переговори став менше говорити, але мріяти злити хоча б частину України не перестав. Розуміє, що після розмінованого Чонгару, втікати доведеться тільки в рашку, але з пустими руками його і там не пригріють. Ось і тужиться, жде момент. А от судилище над азовцями не тільки унеможливить переговори, а може ( навіть повинне ) стати вироком одному з переговорщиків. Патрушев повинен берегти останню надію ***** вислизнути з халепи.
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23.08.2022 18:49 Ответить
А після Оленівки,Бучі,Маріуполя,Вінниці та інших звірств,з орками значить треба вести переговори?
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23.08.2022 19:08 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVvzZ03OIyhnmGYscfGaCPdukovIRnjXuTTNiwH_D8uOtyNZ3mFNMc-BhKbdR8MV098oJT0lM4DwE1SYnrd8JCvTYYUt2cQogiKGdr86LK7ldfVZ5y-HkpUCfI761LrZl9OrKBZo0kCV7IU5mlEH_pW&__tn__=%3C%2CP-R

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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0JcZ63tN1LXKeW67MSSNx1wZf9kzfR9KrHknwZaEJccrbaN7xJkXXWVxHyQyT2Tapl?__cft__[0]=AZVvzZ03OIyhnmGYscfGaCPdukovIRnjXuTTNiwH_D8uOtyNZ3mFNMc-BhKbdR8MV098oJT0lM4DwE1SYnrd8JCvTYYUt2cQogiKGdr86LK7ldfVZ5y-HkpUCfI761LrZl9OrKBZo0kCV7IU5mlEH_pW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 11:06 ·

Когда у тебя хорошая память

Март 2022 года. «Стамбульские договорённости»

Апрель 2022 года. «После резни в Буче и Ирпене любые переговоры с Россией невозможны»

Июль 2022 года. «Зерновая сделка».

Август 2022 года. «Если состоится судилище над «азовцами», то любые переговоры с Россией невозможны».

Сентябрь -октябрь 2022 года -?
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23.08.2022 19:10 Ответить
ЗЕБилы!!! Хороше запомните это кукареканье....
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23.08.2022 21:33 Ответить
ага, дарма Ердоган напрягається?
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23.08.2022 21:40 Ответить
 
 