В случае проведения судилища над защитниками Мариуполя о переговорах с РФ не может быть и речи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя, в частности с военнослужащими полка специального назначения "Азов", сделает невозможным переговоры с российской стороной.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ.

"Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом - точка. Мне нечего добавить", - подчеркнул Зеленский.

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