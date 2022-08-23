В случае проведения судилища над защитниками Мариуполя о переговорах с РФ не может быть и речи, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя, в частности с военнослужащими полка специального назначения "Азов", сделает невозможным переговоры с российской стороной.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ.
"Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом - точка. Мне нечего добавить", - подчеркнул Зеленский.
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вже нарахував ціх заяв,з приводу та без приводу ....???
Хто допустив блокаду Маріуполя?
Хто здав підень (та й і північ) України ворогу?
Хто дав можливісь ворогу безпершкодно пройти Чонгаром і Перекопом? Чому звідти була знято оборону? Хто дав команду і хто розмінував?
Идиот, россияне уже сказали, что никаких переговоров с тобой проводить там никто и не собирался.
Чем ты их пугаешь?
Предал Азов, а теперь крутишь пятой точкой.
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Когда у тебя хорошая память
Март 2022 года. «Стамбульские договорённости»
Апрель 2022 года. «После резни в Буче и Ирпене любые переговоры с Россией невозможны»
Июль 2022 года. «Зерновая сделка».
Август 2022 года. «Если состоится судилище над «азовцами», то любые переговоры с Россией невозможны».
Сентябрь -октябрь 2022 года -?