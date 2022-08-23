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Новости Война
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Война завершится справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины, - Эрдоган

ердоган

Война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной цельности и суверенитета Украины.

Об этом на втором саммите Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что продолжающаяся от 24 февраля война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе. В частности, можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что сохранение темпа, превращение этого процесса в длительный результат зависит от действий сторон на пути к миру.

"Мы преисполнены решимости в продолжении наших усилий, способствуя и выступая посредником, не уставая в процессе восстановления и установления мира", - заверил президент Турции.

Читайте: Целью Турции является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, - Эрдоган

Эрдоган подчеркнул, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украину. "Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержки территориальной целостности Украины, ее суверенитета, политической системы", - пояснил он.

Эрдоган заявил, что Крым – это Украина, и Турция поддерживает Крым в составе Украины. Президент Турции добавил, что крымские татары – это граждане Украины и Крым должен развиваться в их интересах.

Турция (3509) Эрдоган Реджеп Тайип (928) переговоры с Россией (1206)


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Топ комментарии
+46
слава тебе Господи! разродился......
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23.08.2022 17:15 Ответить
+38
Вот на этом и остановимся-- Ердоган наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Мы все свое вернем ... Я уже в своем Крыму 8 лет не был
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23.08.2022 17:28 Ответить
+13
Не треба забувати, що Ердоган як на турецькому базарі і тим і тим, а головне собі побільше
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23.08.2022 18:03 Ответить
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слава тебе Господи! разродился......
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23.08.2022 17:15 Ответить
Вот на этом и остановимся-- Ердоган наголосив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Мы все свое вернем ... Я уже в своем Крыму 8 лет не был
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23.08.2022 17:28 Ответить
РФ не признаёт ни какого международного права.
Государственный строй -- паханат.
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23.08.2022 20:00 Ответить
Не треба забувати, що Ердоган як на турецькому базарі і тим і тим, а головне собі побільше
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23.08.2022 18:03 Ответить
Крим це часточка тюркського світу, який простягається від Стамбулу до Алтаю та Казані і Тобольська

із киримли та турками в Криму ми домовимось, як каже пан Ердоган, а з рашкою..... буде ой !
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23.08.2022 19:09 Ответить
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23.08.2022 19:11 Ответить
якщо хтось не розгледів:
Карта Эрдогана: как Турция засматривается на пол-России
https://topcor.ru/22836-karta-jerdogana-kak-turcija-zasmatrivaetsja-na-pol-rossii.html

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23.08.2022 19:14 Ответить
мы не против)
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23.08.2022 22:08 Ответить
В Европе мусульманский мир-- Албания и Косово, а так же миллион
турков в Германии. Скоро в Германии появится своя турецкая партия,
вот тогда посмотрим куда поедит ЕС.
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23.08.2022 20:18 Ответить
За який "такий"? Як каже турок - на основі територіальної цілісності України? І хто "повішає", герою?
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23.08.2022 17:24 Ответить
Перепрошую, а як це - "на основі територіальної цілісності"? Розшифруйте, будь ласка! Це як "по мотивах відомого твору" - те, та тільки трішечки не те? Типу, х@йло Крим поверне, а Донбас та приазов'я перетворить на "новоросію"??
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23.08.2022 17:44 Ответить
Відкрийте Конституцію, почитайте. Якщо щось незрозуміло, знайдіть в словнику визначення терміну територіальної цілісності. Якщо і це не допомагає, зверніться в турецьке посольство
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23.08.2022 17:59 Ответить
По-перше, до чого Ердогану наша Конституція (тим більше, що зеленський демонстративно витирає об неї ноги з самого початку свого правління)?
По-друге, поясніть, будь ласка, сенс формулювання "на основі..."?
Або повне і беззаперечне відновлення територіальної цілісності, або це класичне " розведення лохів" за кацапським сценарієм!
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23.08.2022 18:12 Ответить
це, типу, натяк ***** на черговий транш. аванс вже потрачено, пора платити знову.
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23.08.2022 17:19 Ответить
закрома у рашки для Султана великі - пол-рашки
платити буде чим....

Нагорний Карабах із Вірменією та всім Кавказом вже не російський.

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23.08.2022 19:19 Ответить
А чтобы это произошло, есть только два варианта: вариант 1) Кацапы делают "жест доброй воли" со всех наших территорий. вариант 2) Их оттуда выбивает ВСУ + партизаны. Как видим, "переговоров" в этих вариантах нет.
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23.08.2022 17:20 Ответить
Переговоры только про место и время подписания капитуляции. Я думал, что это будет Севастополь, но теперь думаю, что лучше в Мариуполе.
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23.08.2022 17:24 Ответить
пан Игорь предлагает очень креативную идею насчет места подписании договора о капитуляции Мордора.
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24.08.2022 04:15 Ответить
Это не моя идея, мысль о будущем Трибунале в Мариуполе высказывалась во время битвы за Марик.
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24.08.2022 12:44 Ответить
Есть. О контрибуциях и репарациях
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23.08.2022 17:26 Ответить
Про какую зерновую угоду этот старик чешет? Про ту где Рашка продает наше краденное зерно, и обстреливает наши элеваторы и сжигает поля с хлебом?
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23.08.2022 17:21 Ответить
Забавно, что про территориальную целостность запоребрика Эрдоган не упоминает
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23.08.2022 17:22 Ответить
Війна почалася 20 лютого 2014 року, баране
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23.08.2022 17:23 Ответить
Зазвичай про 24.02.2022 кажуть як про повномасштабне вторгнення.
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23.08.2022 17:26 Ответить
турок
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23.08.2022 18:00 Ответить
Прозрел ?
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23.08.2022 17:25 Ответить
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?hc_ref=ARR75BcIKJyElwt_TFlJzjKHWE6-ptEJDI28ON0m-evutJkgDFduMcy67YxhPYQHCOM&fref=nf Marina Daniluk-Yarmolaeva https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?hc_ref=ARR75BcIKJyElwt_TFlJzjKHWE6-ptEJDI28ON0m-evutJkgDFduMcy67YxhPYQHCOM&fref=nf
Просто жах!

Як обісрати наш національний символ з часів княжої доби і опустити його до сексуального жесту, який означає «два в парадному - один в шоколадному». Тобто, грубий сексуальний підтекст.
Уже бачу Ткаченко показує це комусь.
Колгосп наших зірок, які то розчепірки роблять, то оці штуки.
Я уже мовчу, що придумала це Банда Едженсі - яка минулого року їздила до Пітєра і привозила сюди рашистів, а потім робила покер фейс.
Та сама Банда Едженсі - де один із топів це колишній риг і помічник Сєргєя Ларіна Едуард Івакін. До речі, в квітні 2014 прокуратура підозрювала Івакіна в погромі Черкаської ОДА в розпал Революції Гідності. Зараз Івакін відростив волосся, набив тату, змінив очечки на хіпстерські - але в мене соколині очі)

Що ця за креатив в часи війни? Певно, спеціальне.
А ще - з висоти свого зору креакла - цьогоріч я би брала за основу тризуб із шевронів і не видумувала жодної херні. Просто береш шеврон і прикладаєш до серця. І так хай фоткається колгосп зірок. А не показує те, що у розділах порнхабу.
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23.08.2022 17:25 Ответить
Каждый судит в меру своей распущенности, и в голову не могло мне пройти про какой то сексуальный подтекст. Да и отменили это, не надо визжать.
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23.08.2022 18:13 Ответить
Як тільки пройдуть вибори у Туреччині, так Ердогана і попустить.Йому нема що запропонувати у якості передвибочої програми своєму народу при такій шаленній інфляції окрім хоть якихось успіхів у зовнішній політиці
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23.08.2022 17:31 Ответить
Озеро провело зачистку оппонентов, в "перевороте" так же почистил турок, потому нет - никуда его клика не денется.
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23.08.2022 17:42 Ответить
Справедливий мир може бути, якщо рашка визнає поразку, звільнить ВСІ окуповані території, буде сплачувати контрибуцію, поверне в Україну депортованих громадян, видасть всіх військових відповідальних і причетних до військових злочинів. Після чого Україна по прискореній процедурі вступає в НАТО і тоді можна відбудовувати державу і жити спокійно. Мені цього хочеться. Але я в це не вірю(
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23.08.2022 17:34 Ответить
Ну так главньім бандитом в центральной азии бьіл окурок, теперь єто будет єтот хмирь... Бандитьі не переведутся... В єтой всей изтории курдьі и палестиньі страдают не меньше нашего...
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23.08.2022 17:39 Ответить
справедливий мир - це перемога України
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23.08.2022 17:38 Ответить
Проблема в том, что мы с Эрдоганом по-разному понимаем вопросы территориальной целостности и суверенитета Украины. А Куйло их полностью не понимает, считая, что Украины вообще нет. Поэтому пусть Эрдоган сначала с Куйлом пообщается на этот счёт, а до того нам его высеры до лампочки.
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23.08.2022 17:41 Ответить
Они дела ведут давно, так что там все на мази и по уставу Кремля. Тьі ведь опьітньій мальій
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23.08.2022 17:44 Ответить
Эрдоган нормально и конкретно все понимает. Просто он турок. Если знать турков, то станет понятно, как они любят торговать на базаре и всегда готовы торговать лишь бы было за что. Для них это удовольствие.

А чмоня живет в своем мире. Двоечник в школе, плевок в университете, 10 лет сидел библиотекарем в Дрездене как баба. Он не знает историю кроме той, что когда-то чудом услышал в школе, когда его не били и не насиловали одноклассники, в Питере с его тысячами общежитий хватало гопников на каждом углу.

Он не знает ни про Голодомор, ни про братания с гитлеровцами то в Латвии, то в Польше, ни про тюрьмы НКВД в Беларуси и многое-многое другое. У него нет понимания, что Россия не то что Крым должна была отдать в 54-ом, а платить столетние репарации. 80% построенных в 30-ые годы заводов с иностранными инженерами, на которых делали все (включая и вывезенный из Харькова построенный иностранцами завод с т-34) было за украинское зерно, отнятое у нашего народа. Вся их страна построена немцами и французами за украинское зерно, после этого сами ничего не смогли сделать, все воровали. И не только Чмоня. Кравчук был таким же тупорылым коммунягой. Должен был еще 30 лет назад подать иск к Германии и к России с целью выплаты репараций, а так называемый договор об окончательной уплате репараций Германией перед СССР признать в отношении Украины недействительным, так как мы его не подписывали и его подписал оккупант. И они бы нам платили. Больше, чем Польше. Никуда бы не делись. Все по закону.
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23.08.2022 19:16 Ответить
На самом деле моль не такая тупая, все он знает и понимает, просто у него политика какая была у гитлера.
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23.08.2022 20:05 Ответить
Що "суттєвого" було "досягнуто" в перемовинах у Стамбулі?
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23.08.2022 17:48 Ответить
Домовились домовлятись і далі.
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23.08.2022 17:53 Ответить
Війна має закінчитись знищенням держави-терориста кацапії!
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23.08.2022 17:48 Ответить
Знаємо ми твою "справедливість", османський імперіаліст-недобиток.
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23.08.2022 17:52 Ответить
Діаспора кримли спрацювала.

Ердоган не тільки Су-24 сбива. Його завдання, післати Курдів (котрих фінансує *****), далеко ..... до Сирії.
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23.08.2022 17:53 Ответить
В очередной раз Эрдоган вытер жопу путиным, - чистюля)
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23.08.2022 17:53 Ответить
Так і сказав би пуйлу що війна повинна закінчитися перемогою України без всяких дипломатичних реверансів бив би традиційно пиню в згорблену спину.
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23.08.2022 17:56 Ответить
Замминистра финансов США Уолли Адеймо направил в Американскую торговую палату в Турции письмо, в котором предлагает выбрать: хотят ли они работать с российскими банками или американскими?
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23.08.2022 18:06 Ответить
Одной рукой даёт, другой отбирает, хер поймёшь этого турка
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23.08.2022 18:10 Ответить
А не рано-вато ли ребятки-октябрятки о капитуляции врага нам заявлять? Уже ведь Гопали не перепрыгнув и не раз в нашей истории!
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23.08.2022 18:40 Ответить
Ах какой матёрый человечище, хрен его разберёшь.
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23.08.2022 18:48 Ответить
Ребята которые оскорбляют Эрдогана " Президент Украины Владимир Зеленский стоял возле корабля и сказал что ждёт сигнал из Турции, этот безопасный корабль был чей??? Для размышляющих Эрдоган и Джонсон первые !!!
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23.08.2022 19:32 Ответить
Это типа Эрдоган поедет в Стамбул и найдет договор 1774 года где рабZeя обосралась перед Османами и Крым это Турция...
Кстати копия того договора лежит на Мацковии в Грановитой палате сраного Кремля...
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23.08.2022 19:33 Ответить
мета Ердогана - зробити з Криму друге Косово
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23.08.2022 20:50 Ответить
Не можна вірити жодному слову кацапа і бусурмана...
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23.08.2022 19:38 Ответить
Хочу напомнить дорогим соотечественникам, что обезопасить себя от россии можно совокупностью таких шагов:

1) Вступление в НАТО. Нападение на страну-члена НАТО = нападение на все страны-члены НАТО и ядерная война. Сколько бы карлический плешивый чмошник ни делал вид, что он не боится ядерного удара по своей заплесневелой жопе - задействовал войска он исключительно в странах, в НАТО не входящих - Грузии ("миротворцы"), Украине, Азербайджане ("миротворцы" в Карабахе), Казахстане (ОДКБ во время политических волнений). На Польшу и страны Балтии он пока только пронзительно и визгливо тявкает, но нападать ссыт.

2) Украинизация. Голосование за януковича и зеленского - продукт заблуждения, что украинской нации не существует, именно это следует из утверждений, в основе которых - "один народ" или "братские народы".
Ведь что такое "братские народы"? Кто такие братья? Те, кто родились от одного родителя. Видите, не "родственные" народы, у которых давно в истории были общие предки, а именно "братские", то есть "одна семья", "один народ", со стёртыми национальными отличиями.
Кацапы называют братскими народами только тех, кого хотят аннексировать. Что-то к полякам, чехам или народам Балкан они в "один народ" не записываются.

Именно поэтому нельзя отказываться от курса в НАТО.
Именно поэтому нельзя усугублять стирание национальных отличий между украинцами и русскими.
Иначе ещё при нашей с вами жизни россия снова на нас нападёт. Через лет 10, когда деукраинизация и усугубление руссификации добьёт остатки национального самосознания и когда большинство просто сложит лапки и скажет, что зачем воевать, если мы "братья", "семья", "один народ".

Потому любой "справедливый мир" Эрдоган пусть засунет в жопу путлера, а потом достанет оттуда и засунет себе. Ведь та свинота говорит не про поражение россии, а про "справедливость", то есть "компромисс", уступки.
Территориальная целостность без членства в НАТО и без постепенной, но стабильной деруссификации - ненадолго отложенный конфликт, в результате которого Украина перестанет существовать. Через неделю нам впарят обратно Крым и ОРДЛО на кацапских условиях, а через полгода ликвидируют государство Украина и всё заберут обратно навсегда.

Распад СССР был таким прекрасным и мирным способом наконец-то надолго обрести независимость, и раз уж стопроцентную гарантию безопасности - ядерное оружие - добровольно отдали врагу, хотя бы другую гарантию нужно сохранить - вступить в НАТО. Иначе не будет больше Украины. И с деукраинизацией тоже не будет больше Украины, а будет послушная покорная служанка вроде Беларуси.
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23.08.2022 19:50 Ответить
26 з цифрами,хіба стаття і заява Ердогана про вступ України в НАТО?Та кожен повнолітній українець тобі скаже,що Україна повинна бути в НАТО.Статистика про якісь там проценти проти-це повна брехня.Комусь хочеться щоб ці проти були,хоч 1%.Тому яне розумію твою фаільярність з Ердоганом.Засунути ***** в сраку,а потім витягти,і засунути собі...Це що-суперсміливість?Ти б ще зняв штани і показав в телевізор, в онлайн конференції свою сраку,як прояв патріотизму...
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23.08.2022 21:36 Ответить
Так давай перечитаем, что сказал Эрдоган. Держа в уме, что ни одна официальная причина нападения россии не имеет ничего общего с реальностью адекватных людей. Эрдоган сказал про некий "справедливый" мир. Если кто-то считает, что под "справедливостью" он имеет ввиду поражение россии, то предлагаю вспомнить все предыдущие слова и действия Турции. Заигрывание с путлером, призывы к УКРАИНЕ по поводу переговоров, камни в сторону СТРАН НАТО, которые своими ДЕЙСТВИЯМИ якобы "провоцируют" дальнейшую войну. В пределах месяца-полутора назад турки проронили, что с россией придётся договариваться, но с проигравшим ведь не договариваются, а выигравшая россия - это проигравшая Украина.

Повторю, даже если нам вернут все территории, но под условием руссификации Крыма и ОРДЛО и отказа от НАТО, то своими восстановившимися границами мы насладимся в пределах 10 лет максимум, после которых нас захватят по тому сценарию, который путлер изначально планировал для 24.02.2022.
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23.08.2022 22:37 Ответить
Все верно - туркам ближе татары в Крыму, чем кацапье
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23.08.2022 20:02 Ответить
та Україна
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23.08.2022 20:52 Ответить
У Ердогана, думки в голові крутяться... як флюгер.
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23.08.2022 21:23 Ответить
Ердоган гарно спває, треба його в хор Вєрьовки запросити
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23.08.2022 21:50 Ответить
це для протоколу. Його МІД щойно прорік, що деякі країни Європи нехосутьмиру в Україні. Буквально слід розуміти, що не бажають миру, поставляючи зброю. Сша, правда не бере до уваги, бо хочуть 35 літаки. Царь лапотних теж відгукується в тому ж стилі - припиніть поставляти зброю і буде мир. Цар нікому помагати не буде, він бажає обманути (як там говорять обіграти) всіх. Але краплені карти завжди закінчуються. Османи видеруть назад свою Сирію, тому і крикливо зазивають Гнусавого і ***** в Стамбул. Та той ніколи не поїде при такій поставці питання. В нього як у Миколи 1 настав цугцванг. Всі ходи в херового гравця вимушені і "худие".
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23.08.2022 21:55 Ответить
Мені подобається Ердоган. Хитрий лис. Балансує між Україною та росією,щоб був хоч мінімальний діалог. А по суті дипломатією домагається привілеїв для України. Впевнена,він на нашому боці. Протоку закрив від кацапських кораблів дуже вчасно. Байрактари постачає. В нього своє місце в історії нашої війни.
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23.08.2022 22:00 Ответить
меня обманывать не надо - сам обманываться рад (с)
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23.08.2022 22:11 Ответить
Щось у Реджепа із стратегією тугувато, як у любого диктатора.
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23.08.2022 22:05 Ответить
 
 