Война завершится справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины, - Эрдоган

Война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной цельности и суверенитета Украины.

Об этом на втором саммите Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что продолжающаяся от 24 февраля война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе. В частности, можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что сохранение темпа, превращение этого процесса в длительный результат зависит от действий сторон на пути к миру.

"Мы преисполнены решимости в продолжении наших усилий, способствуя и выступая посредником, не уставая в процессе восстановления и установления мира", - заверил президент Турции.

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Эрдоган подчеркнул, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украину. "Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержки территориальной целостности Украины, ее суверенитета, политической системы", - пояснил он.

Эрдоган заявил, что Крым – это Украина, и Турция поддерживает Крым в составе Украины. Президент Турции добавил, что крымские татары – это граждане Украины и Крым должен развиваться в их интересах.