Война завершится справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины, - Эрдоган
Война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной цельности и суверенитета Украины.
Об этом на втором саммите Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы считаем, что продолжающаяся от 24 февраля война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе. В частности, можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение", - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что сохранение темпа, превращение этого процесса в длительный результат зависит от действий сторон на пути к миру.
"Мы преисполнены решимости в продолжении наших усилий, способствуя и выступая посредником, не уставая в процессе восстановления и установления мира", - заверил президент Турции.
Эрдоган подчеркнул, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украину. "Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержки территориальной целостности Украины, ее суверенитета, политической системы", - пояснил он.
Эрдоган заявил, что Крым – это Украина, и Турция поддерживает Крым в составе Украины. Президент Турции добавил, что крымские татары – это граждане Украины и Крым должен развиваться в их интересах.
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Государственный строй -- паханат.
із киримли та турками в Криму ми домовимось, як каже пан Ердоган, а з рашкою..... буде ой !
Карта Эрдогана: как Турция засматривается на пол-России
https://topcor.ru/22836-karta-jerdogana-kak-turcija-zasmatrivaetsja-na-pol-rossii.html
турков в Германии. Скоро в Германии появится своя турецкая партия,
вот тогда посмотрим куда поедит ЕС.
По-друге, поясніть, будь ласка, сенс формулювання "на основі..."?
Або повне і беззаперечне відновлення територіальної цілісності, або це класичне " розведення лохів" за кацапським сценарієм!
платити буде чим....
Нагорний Карабах із Вірменією та всім Кавказом вже не російський.
Просто жах!
Як обісрати наш національний символ з часів княжої доби і опустити його до сексуального жесту, який означає «два в парадному - один в шоколадному». Тобто, грубий сексуальний підтекст.
Уже бачу Ткаченко показує це комусь.
Колгосп наших зірок, які то розчепірки роблять, то оці штуки.
Я уже мовчу, що придумала це Банда Едженсі - яка минулого року їздила до Пітєра і привозила сюди рашистів, а потім робила покер фейс.
Та сама Банда Едженсі - де один із топів це колишній риг і помічник Сєргєя Ларіна Едуард Івакін. До речі, в квітні 2014 прокуратура підозрювала Івакіна в погромі Черкаської ОДА в розпал Революції Гідності. Зараз Івакін відростив волосся, набив тату, змінив очечки на хіпстерські - але в мене соколині очі)
Що ця за креатив в часи війни? Певно, спеціальне.
А ще - з висоти свого зору креакла - цьогоріч я би брала за основу тризуб із шевронів і не видумувала жодної херні. Просто береш шеврон і прикладаєш до серця. І так хай фоткається колгосп зірок. А не показує те, що у розділах порнхабу.
А чмоня живет в своем мире. Двоечник в школе, плевок в университете, 10 лет сидел библиотекарем в Дрездене как баба. Он не знает историю кроме той, что когда-то чудом услышал в школе, когда его не били и не насиловали одноклассники, в Питере с его тысячами общежитий хватало гопников на каждом углу.
Он не знает ни про Голодомор, ни про братания с гитлеровцами то в Латвии, то в Польше, ни про тюрьмы НКВД в Беларуси и многое-многое другое. У него нет понимания, что Россия не то что Крым должна была отдать в 54-ом, а платить столетние репарации. 80% построенных в 30-ые годы заводов с иностранными инженерами, на которых делали все (включая и вывезенный из Харькова построенный иностранцами завод с т-34) было за украинское зерно, отнятое у нашего народа. Вся их страна построена немцами и французами за украинское зерно, после этого сами ничего не смогли сделать, все воровали. И не только Чмоня. Кравчук был таким же тупорылым коммунягой. Должен был еще 30 лет назад подать иск к Германии и к России с целью выплаты репараций, а так называемый договор об окончательной уплате репараций Германией перед СССР признать в отношении Украины недействительным, так как мы его не подписывали и его подписал оккупант. И они бы нам платили. Больше, чем Польше. Никуда бы не делись. Все по закону.
Ердоган не тільки Су-24 сбива. Його завдання, післати Курдів (котрих фінансує *****), далеко ..... до Сирії.
Кстати копия того договора лежит на Мацковии в Грановитой палате сраного Кремля...
1) Вступление в НАТО. Нападение на страну-члена НАТО = нападение на все страны-члены НАТО и ядерная война. Сколько бы карлический плешивый чмошник ни делал вид, что он не боится ядерного удара по своей заплесневелой жопе - задействовал войска он исключительно в странах, в НАТО не входящих - Грузии ("миротворцы"), Украине, Азербайджане ("миротворцы" в Карабахе), Казахстане (ОДКБ во время политических волнений). На Польшу и страны Балтии он пока только пронзительно и визгливо тявкает, но нападать ссыт.
2) Украинизация. Голосование за януковича и зеленского - продукт заблуждения, что украинской нации не существует, именно это следует из утверждений, в основе которых - "один народ" или "братские народы".
Ведь что такое "братские народы"? Кто такие братья? Те, кто родились от одного родителя. Видите, не "родственные" народы, у которых давно в истории были общие предки, а именно "братские", то есть "одна семья", "один народ", со стёртыми национальными отличиями.
Кацапы называют братскими народами только тех, кого хотят аннексировать. Что-то к полякам, чехам или народам Балкан они в "один народ" не записываются.
Именно поэтому нельзя отказываться от курса в НАТО.
Именно поэтому нельзя усугублять стирание национальных отличий между украинцами и русскими.
Иначе ещё при нашей с вами жизни россия снова на нас нападёт. Через лет 10, когда деукраинизация и усугубление руссификации добьёт остатки национального самосознания и когда большинство просто сложит лапки и скажет, что зачем воевать, если мы "братья", "семья", "один народ".
Потому любой "справедливый мир" Эрдоган пусть засунет в жопу путлера, а потом достанет оттуда и засунет себе. Ведь та свинота говорит не про поражение россии, а про "справедливость", то есть "компромисс", уступки.
Территориальная целостность без членства в НАТО и без постепенной, но стабильной деруссификации - ненадолго отложенный конфликт, в результате которого Украина перестанет существовать. Через неделю нам впарят обратно Крым и ОРДЛО на кацапских условиях, а через полгода ликвидируют государство Украина и всё заберут обратно навсегда.
Распад СССР был таким прекрасным и мирным способом наконец-то надолго обрести независимость, и раз уж стопроцентную гарантию безопасности - ядерное оружие - добровольно отдали врагу, хотя бы другую гарантию нужно сохранить - вступить в НАТО. Иначе не будет больше Украины. И с деукраинизацией тоже не будет больше Украины, а будет послушная покорная служанка вроде Беларуси.
Повторю, даже если нам вернут все территории, но под условием руссификации Крыма и ОРДЛО и отказа от НАТО, то своими восстановившимися границами мы насладимся в пределах 10 лет максимум, после которых нас захватят по тому сценарию, который путлер изначально планировал для 24.02.2022.