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Новости Война
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Я верю, что Украина не только защитит себя, но и победит и вернет все оккупированные Россией территории, - Дуда

дуда,зеленський

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев назвал 23 августа "Днем протеста против российского империализма". Он напомнил, что в этот день в 1939 году подписали так называемый "Пакт Молотова-Риббентропа", в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Поэтому я сегодня здесь, наряду с президентом, борющимся с российской агрессией", - сказал он, добавив, что "Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Европы".

Президент Польши уверен, что Украина выиграет войну и вернет оккупированные Россией территории.

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Дуда заверил, что украинский народ и власть могут рассчитывать на Польшу и на поляков.

"Я верю в это глубоко, что Украина не только защитит себя, но я верю, что Украина победит. Что вернет себе все оккупированные Россией территории. Что Украина отстроится благодаря польской поддержке, а также поддержке всех честных государств и народов Западной Европы и США и других демократических государств", – заявил Дуда.

Напомним, в Киев 23 августа для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Крымская платформа - созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

Также читайте: Россия нарушила большое табу, напав на Украину, - Дуда

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

победа (591) Дуда Анджей (781)


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Топ комментарии
+13
Дякуємо, пане Президенте.
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23.08.2022 17:19 Ответить
+11
ЗСУ сьогодні на сході знищили чергового російського "Анало Говнетного Алігатора"👊
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23.08.2022 17:25 Ответить
+10
Анджей Дуда посадит в тюрьму путлера за сбитый над Смоленском самолёт президента Польши Леха Качинского в 2010 году ...
Я верю...а вы?
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23.08.2022 17:32 Ответить
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Дякуємо, пане Президенте.
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23.08.2022 17:19 Ответить
ЗСУ сьогодні на сході знищили чергового російського "Анало Говнетного Алігатора"👊
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23.08.2022 17:25 Ответить
Я у захваті !!! Чим менше "сракодрилів" - тим краще !
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23.08.2022 17:33 Ответить
Згоден-саме так і буде...
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23.08.2022 17:25 Ответить
Сарказм..
Зе объявит войну Польше и сдаться сразу в плен...только в таком раскладе Польша и Украина за сутки станут членами НАТО и ЕС...
Других вариантов нет..от слова совсем...
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23.08.2022 17:26 Ответить
На стан 894 року.
Ось тоді заживемо!!!

навіщо подібне пишу? Щоб пам'ятали що наша СВОБОДА (не незалежність) починається задовго до петра 1.

Хто пам'ятає минуле, розуміє ******* та передбаче майбутне.
А отже - доки олігархічна окупація - Московія буде ворогом. Так вони в наперстки грають.
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23.08.2022 17:28 Ответить
Раз Польща і Дуда за,а там і брити. То ФРН і Шольц проти, але бояться сказати прямо.
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23.08.2022 17:28 Ответить
Анджей Дуда посадит в тюрьму путлера за сбитый над Смоленском самолёт президента Польши Леха Качинского в 2010 году ...
Я верю...а вы?
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23.08.2022 17:32 Ответить
Хотелки конечно же есть, а вот возможности нету:
ЕС нагибает национальность поляков,
германия на*р шлет,
евреи разводят их на деньги и под каблук садят через ЕС...

Потому вряд ли у тримор'я есть шанси пока Україна сидить під олігархічною окупацією...
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23.08.2022 17:36 Ответить
Шутки мои и сарказм по поводу политики не принимайте всерьез...что такое реальная политика и популизм..я знаю...а вы нет..
Разница между нами..что расстояние от Земли до Луны...
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23.08.2022 17:39 Ответить
Поєтому голосовать будешь за корбана?
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23.08.2022 17:52 Ответить
Мы и другие страны защитить можем. В первую очередь предложить Казахстану полную защиту, лучше, чем в пятой статье НАТО. В обмен на очень нужный нам уран. Обогатить в газовых центрифугах его можно довольно быстро, безопасно в бункере, собрать ядерную бомбу мы тоже сможем без проблем, нет нужды в высокой мощности или большем проценте дефекта массы, это оборонительное оружие, которое чем больше радиации над кацапскими и бульбашными городами распространит, тем лучше, это имперским странам нужно захватывать города без лишних выбросов на десятки лет вперед, а не нам. Это самая выгодная сделка будет. И если на Казахстан нападут кацапы, то мы за них применим ЯО аж по Москве. И их никогда не тронут, даже если они начнут, наконец, зачищать северный Казахстан от огромного количества ваты колорадской.
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23.08.2022 19:45 Ответить
 
 