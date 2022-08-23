Я верю, что Украина не только защитит себя, но и победит и вернет все оккупированные Россией территории, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев назвал 23 августа "Днем протеста против российского империализма". Он напомнил, что в этот день в 1939 году подписали так называемый "Пакт Молотова-Риббентропа", в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Поэтому я сегодня здесь, наряду с президентом, борющимся с российской агрессией", - сказал он, добавив, что "Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Европы".
Президент Польши уверен, что Украина выиграет войну и вернет оккупированные Россией территории.
Дуда заверил, что украинский народ и власть могут рассчитывать на Польшу и на поляков.
"Я верю в это глубоко, что Украина не только защитит себя, но я верю, что Украина победит. Что вернет себе все оккупированные Россией территории. Что Украина отстроится благодаря польской поддержке, а также поддержке всех честных государств и народов Западной Европы и США и других демократических государств", – заявил Дуда.
Напомним, в Киев 23 августа для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.
Крымская платформа - созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.
В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.
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Зе объявит войну Польше и сдаться сразу в плен...только в таком раскладе Польша и Украина за сутки станут членами НАТО и ЕС...
Других вариантов нет..от слова совсем...
Ось тоді заживемо!!!
навіщо подібне пишу? Щоб пам'ятали що наша СВОБОДА (не незалежність) починається задовго до петра 1.
Хто пам'ятає минуле, розуміє ******* та передбаче майбутне.
А отже - доки олігархічна окупація - Московія буде ворогом. Так вони в наперстки грають.
Я верю...а вы?
ЕС нагибает национальность поляков,
германия на*р шлет,
евреи разводят их на деньги и под каблук садят через ЕС...
Потому вряд ли у тримор'я есть шанси пока Україна сидить під олігархічною окупацією...
Разница между нами..что расстояние от Земли до Луны...