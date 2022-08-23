Я верю, что Украина не только защитит себя, но и победит и вернет все оккупированные Россией территории, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев назвал 23 августа "Днем протеста против российского империализма". Он напомнил, что в этот день в 1939 году подписали так называемый "Пакт Молотова-Риббентропа", в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Поэтому я сегодня здесь, наряду с президентом, борющимся с российской агрессией", - сказал он, добавив, что "Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Европы".

Президент Польши уверен, что Украина выиграет войну и вернет оккупированные Россией территории.

Читайте: Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"

Дуда заверил, что украинский народ и власть могут рассчитывать на Польшу и на поляков.

"Я верю в это глубоко, что Украина не только защитит себя, но я верю, что Украина победит. Что вернет себе все оккупированные Россией территории. Что Украина отстроится благодаря польской поддержке, а также поддержке всех честных государств и народов Западной Европы и США и других демократических государств", – заявил Дуда.

Напомним, в Киев 23 августа для участия во втором саммите Крымской платформы прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Крымская платформа - созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

Также читайте: Россия нарушила большое табу, напав на Украину, - Дуда

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.