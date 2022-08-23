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Новости Война
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Глава Евросовета Мишель призвал РФ предоставить доступ на ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции

заес

Территория Запорожской АЭС должна быть деоккупирована и демилитаризована.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель во время саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия должна немедленно создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, поскольку действия российских оккупантов могут привести к ядерной катастрофе.

Смотрите: В результате вчерашних обстрелов рашистов погиб работник ЗАЭС, - "Энергоатом". ФОТО

"Мы хотели бы выразить нашу большую обеспокоенность из-за постоянных обстрелов Запорожской атомной электростанции. Российские действия рискуют привести к ядерной катастрофе. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций. Россия должна предоставить соответствующий доступ, а также обеспечить создание демилитаризованной зоны вокруг ядерной электростанции", – подчеркнул Мишель.

Шарль Мишель (246) Крымская платформа (308) Запорожская АЭС (727)


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Зараз ***** випрасує шнурки і надасть.
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23.08.2022 17:35 Ответить
Росія негайно має вивести війска с Донбасса і Крима 8 років США і Европа вимагали десь раз в три місяці так щоб не думали шо вони забули
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23.08.2022 17:40 Ответить
Наивный . Реальные санкции задушат рашу .
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23.08.2022 17:42 Ответить
А в отвєт тішина...
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23.08.2022 17:44 Ответить
Васька слушает,да ест.... неуйдет он оттуда.такой козырь потерять.
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23.08.2022 17:50 Ответить
прокукарікав, а там хоть і не розвиднюся
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23.08.2022 17:52 Ответить
Закликає? Півроку війни на знищення української нації. А він закликає нацистів. *****.
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23.08.2022 18:02 Ответить
Вчитайтесь в фразу:....призвал РФ предоставить..... . Вот же заржали орки! Аж завидно. Какой линейкой измерить подобное лицемерное предложение?
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23.08.2022 18:04 Ответить
 
 