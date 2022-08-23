Глава Евросовета Мишель призвал РФ предоставить доступ на ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции

Территория Запорожской АЭС должна быть деоккупирована и демилитаризована.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель во время саммита Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия должна немедленно создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС, поскольку действия российских оккупантов могут привести к ядерной катастрофе.

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"Мы хотели бы выразить нашу большую обеспокоенность из-за постоянных обстрелов Запорожской атомной электростанции. Российские действия рискуют привести к ядерной катастрофе. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций. Россия должна предоставить соответствующий доступ, а также обеспечить создание демилитаризованной зоны вокруг ядерной электростанции", – подчеркнул Мишель.