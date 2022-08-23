Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы в воздух поднимались облака радиоактивной пыли, - ГУР

Россияне пытаются представить повышение уровня радиации как результат мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Россияне совершают минометные обстрелы пригородов Энергодара, бьют по золоотвалам Запорожской ТЭС. Это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.

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В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

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