Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы в воздух поднимались облака радиоактивной пыли, - ГУР
Россияне пытаются представить повышение уровня радиации как результат мифических "обстрелов со стороны ВСУ".
Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Россияне совершают минометные обстрелы пригородов Энергодара, бьют по золоотвалам Запорожской ТЭС. Это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.
В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ".
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Или СБУ с оружием арестовало перед операцией?
Или Геращенко, Арестович выложили фото секретных агентов в своей инсте?
Или секретутки без допуска к гос тайне присутствовали при секретных совещаниях?
Думаю надо за все это пересажать чинуш и политиков, чтобы не повадно было, а потом формировать Массад.
а може ім тоже папінька страшниє вєщі а бындерах расказивал..?
🤔🤔🤔🤔
Треба їх молотити,другого шляху нема.
Прочитала,що їм обіцяють 3000 S.
Вони йдуть заради грошей,це тупе стадо.
Дело в том что при сжигании угля на ТЭС вследстие его естественной хоть и не сильно высокой радиоактивности в золоотвалах и в зонах постоянного оседания дымов с годами происходит накопление радиации. Т.е. уголь сгорает, а вся его радиация концентрируется в золе и дымах. Об этом, к сожалению, очень мало пишут (чтобы не портить настроение обывателю). Но спецы знают. Радиационное загрязнение местности от ТЭС значительно превышает загрязнение от исправно работающей АЭС.
Именно эти золоотвалы и бомбят рашисты поднимая всё это дерьмо на воздух.
семейными трусами.