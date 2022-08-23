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Новости Война
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Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы в воздух поднимались облака радиоактивной пыли, - ГУР

тэс,тес

Россияне пытаются представить повышение уровня радиации как результат мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Россияне совершают минометные обстрелы пригородов Энергодара, бьют по золоотвалам Запорожской ТЭС. Это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли крупнейшую ТЭС Украины: сообщают о жертвах

В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

Также читайте: В Энергодаре оккупанты похитили около 1000 человек, пленников удерживают в подвалах, - Орлов

армия РФ (19917) обстрел (28274) разведка (4205) ТЭС (280) Запорожская область (3265) Энергодар (159)


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Топ комментарии
+8
5-я статья ? Может пора не ссать ?
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23.08.2022 17:47 Ответить
+7
Да не, боюсь даже если взорвут аэс Европа будет месяц решать нападать или нет,но точно будет глубокая озабоченность
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23.08.2022 17:56 Ответить
+6
в країні з адекватним керівництвом, вже давно б створили спеціальну групу і відправили знищувати родичів путіна, патрушева, лаврова, шойгу та рузьких генералів, що керують русньой в Україні. а поки що безкарність кремлівських ******** породжує нове зло.
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23.08.2022 18:15 Ответить
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5-я статья ? Может пора не ссать ?
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23.08.2022 17:47 Ответить
Да не, боюсь даже если взорвут аэс Европа будет месяц решать нападать или нет,но точно будет глубокая озабоченность
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23.08.2022 17:56 Ответить
Харьков, Николаев и т.д. каждый день гибнут дети, старики, женщины. Неужели всем насрать на это?
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23.08.2022 17:50 Ответить
что ты предлагаешь, истеричка?
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23.08.2022 17:53 Ответить
в країні з адекватним керівництвом, вже давно б створили спеціальну групу і відправили знищувати родичів путіна, патрушева, лаврова, шойгу та рузьких генералів, що керують русньой в Україні. а поки що безкарність кремлівських ******** породжує нове зло.
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23.08.2022 18:15 Ответить
Моссад нужен.
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23.08.2022 18:35 Ответить
Чтобы крыса типа Ермака их слил в самый момент?
Или СБУ с оружием арестовало перед операцией?
Или Геращенко, Арестович выложили фото секретных агентов в своей инсте?
Или секретутки без допуска к гос тайне присутствовали при секретных совещаниях?
Думаю надо за все это пересажать чинуш и политиков, чтобы не повадно было, а потом формировать Массад.
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24.08.2022 01:43 Ответить
Коли вже рузьке зварять у своїх пустих макітрах, які вони мають за голови, що ніхто в цілому світі навіть не збирається всерйоз розглядати їхні витівки, а не те, щоб вірити їм!
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23.08.2022 17:51 Ответить
Там зараз дме стійкий східний вітер. Все понесе на Херсонську, Миколаївську, Одеську області.
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23.08.2022 18:00 Ответить
****** зелені споживачі вафель, йоду нема взагалі.
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23.08.2022 19:08 Ответить
"золовідвали" - цензорівскі жидокацапята ніяк не навчаться украінскоі.....
а може ім тоже папінька страшниє вєщі а бындерах расказивал..?
🤔🤔🤔🤔
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23.08.2022 18:00 Ответить
а цікаво як би Ви переклали ...бо мені зола теж не сподобалась...
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23.08.2022 18:31 Ответить
А що можна очікувати від цих мавп?
Треба їх молотити,другого шляху нема.
Прочитала,що їм обіцяють 3000 S.
Вони йдуть заради грошей,це тупе стадо.
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23.08.2022 18:04 Ответить
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23.08.2022 18:34 Ответить
Отже, ми маємо фотодокази і свідчення того що рашисти стягують до району АЕС купу техніки (я так розумію що техніка йде в комплекті з солдатами) і при цьому самі ж обстрілюють відвали з радіоактивним пилом (саме зараз вітер північний - тай який би він не був). Вони ж самі обпромінюються...
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23.08.2022 19:33 Ответить
Росіяни здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодару, б'ють по золовідвалах Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. Тобто москальська скотобаза своїми діями створює та поширює зону хімічного ураження місцевості навколо ЗаАЄС? Но і куди дивляться ООНівськи шльондри, на наповнення свого гаманця зі сторони мордора?
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23.08.2022 19:44 Ответить
В статье идет речь идет о золоотвалах ТЭС а не АЭС.
Дело в том что при сжигании угля на ТЭС вследстие его естественной хоть и не сильно высокой радиоактивности в золоотвалах и в зонах постоянного оседания дымов с годами происходит накопление радиации. Т.е. уголь сгорает, а вся его радиация концентрируется в золе и дымах. Об этом, к сожалению, очень мало пишут (чтобы не портить настроение обывателю). Но спецы знают. Радиационное загрязнение местности от ТЭС значительно превышает загрязнение от исправно работающей АЭС.
Именно эти золоотвалы и бомбят рашисты поднимая всё это дерьмо на воздух.
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23.08.2022 20:23 Ответить
Ну, якщо спалювали вугілля до 1200 беккерелей/кг то в золі концентрація буде чимала, а якщо спалювали більше ніж 2000 і вище (що не дозволено) то в тій золі може бути і сюрприз. Це кепська фігня. Карманний дозиметр варто всеж таки мати.
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23.08.2022 21:34 Ответить
Можно подумать, московиты все запаслись двойными свинцовыми
семейными трусами.
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23.08.2022 22:15 Ответить
 
 