Макрон на саммите "Крымской платформы" призвал не идти на компромиссы с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на саммите "Крымской платформы" призвал международное сообщество не проявлять "никакую слабость и дух компромисса" в отношении России, которая продолжает войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
"У нас не может быть никакой слабости, какого-то духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и мире на всех частях земного шара", - заявил он.
Макрон снова призвал Россию "прекратить военные действия, вывести свои войска со всей украинской земли и избрать дипломатию для восстановления мира". При этом европейцы, по словам президента Франции, готовы поддерживать "борьбу" Украины "на долгосрочную перспективу".
"Франция и Европейский Союз вместе со многими союзниками и друзьями Украины делают все необходимое, чтобы поддержать вашу борьбу", - сказал он, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Наша решительность не изменилась, и мы готовы поддерживать эти усилия в дальнейшем", - подчеркнул он.
Напомним, 23 августа стартовал второй саммит "Крымской платформы".
Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций. В их числе около 40 на уровне президентов и премьер-министров.
"Крымская платформа" – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.
В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.
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А що - у французськіх лісах жаба свиснула?
Можна і Шольца ще би в додачу.
То він Макрон, то справжня Емануель...
Пошукайте в інтернеті - не пожалкуєте!
После первой мировой войны обосрались Германия и рабZeя...остальные Британии и Франции были в роли победителей..вывод?Германия и рабZeя стали союзниками с 1922 года..в маленьком итальянском городке Распада был подписан братский договор...о сотрудничестве и прочем дерьме...
Sorry
Цены бы ему не было.
(справжній спочатку подзвонив би путлєру, аби не загнати його в глухий кут).
определёнными финансовыми кругами на должность чиновник,
который работает на ихние интересы. А интерес один- торговля с рф.
Вот всё, что надо знать. Аналог - Шольц.
Всіх кого можуть та будь-які ініціативи на користь Україні беруть та обсирають ці раша боти.