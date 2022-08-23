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Новости Война
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Макрон на саммите "Крымской платформы" призвал не идти на компромиссы с Россией

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на саммите "Крымской платформы" призвал международное сообщество не проявлять "никакую слабость и дух компромисса" в отношении России, которая продолжает войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

"У нас не может быть никакой слабости, какого-то духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и мире на всех частях земного шара", - заявил он.

Макрон снова призвал Россию "прекратить военные действия, вывести свои войска со всей украинской земли и избрать дипломатию для восстановления мира". При этом европейцы, по словам президента Франции, готовы поддерживать "борьбу" Украины "на долгосрочную перспективу".

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"Франция и Европейский Союз вместе со многими союзниками и друзьями Украины делают все необходимое, чтобы поддержать вашу борьбу", - сказал он, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Наша решительность не изменилась, и мы готовы поддерживать эти усилия в дальнейшем", - подчеркнул он.

Напомним, 23 августа стартовал второй саммит "Крымской платформы".

Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций. В их числе около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Крымская платформа" – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

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В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1381) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+20
Макрона подменили???

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23.08.2022 18:14 Ответить
+11
Хер його поймеш цього Макрона...
То він Макрон, то справжня Емануель...
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23.08.2022 18:25 Ответить
+8
Нічосі!

А що - у французськіх лісах жаба свиснула?
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23.08.2022 18:17 Ответить
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Ну як так,макрон? Передзвони краще ***** в десятий раз.
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23.08.2022 18:07 Ответить
жандарм и инопланетяне
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23.08.2022 18:08 Ответить
Правильні речі зараз каже. Дайте йому жабку в подарунок.
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23.08.2022 18:11 Ответить
А як же щоденні дзвінки другу Ладіміру пагаваріть падушам? Мсьє Макроне, ви жертвуєте заради нас найдорожчим у житті, ми це цінуємо. )
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23.08.2022 18:11 Ответить
Макрона подменили???

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23.08.2022 18:14 Ответить
Щось таки знайшли у Трампа в особняку?)))
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23.08.2022 18:37 Ответить
Нічосі!

А що - у французськіх лісах жаба свиснула?
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23.08.2022 18:17 Ответить
Врікли Макрона, чи, що?
Можна і Шольца ще би в додачу.
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23.08.2022 18:24 Ответить
Мабуть відьми з Конотопа навели порчу на Макрона
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23.08.2022 18:49 Ответить
Хер його поймеш цього Макрона...
То він Макрон, то справжня Емануель...
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23.08.2022 18:25 Ответить
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23.08.2022 19:45 Ответить
а що так, мабуть безліміт закінчився
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23.08.2022 18:30 Ответить
Кинуха была когда то про ,Эммануэль, с музыкой известной. Ломился народ сильно глянуть. В 1976-77гг особенно. У нас такое конечно не смотрели. Та и совдепия тех лет бы в кинозалах бы падала в обморок. Глянул тогда в кинозале лайнера, где работал в те годы. Хотя экипажу было запрещено. Режим пассажирских помещений строго соблюдается обычно. Глядя на этого патрона-макрона, напомнило. Особенно в ом месте где героиня села в вагон поезда, а там студентов много молодых оказалось. Очень поучительно вышло.
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23.08.2022 18:34 Ответить
У ті часи був ліпший фільм, хоча і не еротичний - "Жінка у подарунок", чи ж то "Женщина в подарок". Оце таки повчальний фільм був... і юморний.

Пошукайте в інтернеті - не пожалкуєте!
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23.08.2022 18:42 Ответить
Вообще-то в 1986...90. Сначала по квартирам, потом в видеосалонах.
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23.08.2022 19:46 Ответить
Прозрів?
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23.08.2022 18:45 Ответить
Многочасовые беседы с путлером пошли на пользу хитрожопому Микрону...
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23.08.2022 18:48 Ответить
Тут фишка в другом...
После первой мировой войны обосрались Германия и рабZeя...остальные Британии и Франции были в роли победителей..вывод?Германия и рабZeя стали союзниками с 1922 года..в маленьком итальянском городке Распада был подписан братский договор...о сотрудничестве и прочем дерьме...
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23.08.2022 18:52 Ответить
Рапалла...
Sorry
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23.08.2022 18:53 Ответить
Листя дуба падають з ясеня, ну ніфіга сєбє, ніфіга сєбє! А по телефону пуйлу інше скаже?
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23.08.2022 19:16 Ответить
У Макрона трохи спало загострення синдрому телефонування та збереження невідомо чого комусь. Мабуть, стан ремісії. Надовго?
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23.08.2022 19:19 Ответить
Ввечері подзвонить ізвінятись?)
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23.08.2022 19:43 Ответить
К таким словам ещё бы и Цезарей в придачу.
Цены бы ему не было.
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23.08.2022 19:49 Ответить
Макрон то не настоящий!
(справжній спочатку подзвонив би путлєру, аби не загнати його в глухий кут).
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23.08.2022 20:00 Ответить
Каким он был, таким остался. Макрон не политик, а просто назначенный
определёнными финансовыми кругами на должность чиновник,
который работает на ихние интересы. А интерес один- торговля с рф.
Вот всё, что надо знать. Аналог - Шольц.
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23.08.2022 20:09 Ответить
Це він шо про себе каже напевно телефонний тофаріщ плешивого
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23.08.2022 20:29 Ответить
Мати Василева! Щось здохло в Булонському лісі? 🙂
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23.08.2022 22:11 Ответить
Ех. Почистити б коментарі.

Всіх кого можуть та будь-які ініціативи на користь Україні беруть та обсирають ці раша боти.
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23.08.2022 23:42 Ответить
Так Зеля так і робе з першого дня ескалації.
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22.12.2022 12:49 Ответить
 
 