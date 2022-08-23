Макрон на саммите "Крымской платформы" призвал не идти на компромиссы с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на саммите "Крымской платформы" призвал международное сообщество не проявлять "никакую слабость и дух компромисса" в отношении России, которая продолжает войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

"У нас не может быть никакой слабости, какого-то духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и мире на всех частях земного шара", - заявил он.

Макрон снова призвал Россию "прекратить военные действия, вывести свои войска со всей украинской земли и избрать дипломатию для восстановления мира". При этом европейцы, по словам президента Франции, готовы поддерживать "борьбу" Украины "на долгосрочную перспективу".

Читайте также: Глава Евросовета Мишель призвал РФ предоставить доступ на ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции

"Франция и Европейский Союз вместе со многими союзниками и друзьями Украины делают все необходимое, чтобы поддержать вашу борьбу", - сказал он, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Наша решительность не изменилась, и мы готовы поддерживать эти усилия в дальнейшем", - подчеркнул он.

Напомним, 23 августа стартовал второй саммит "Крымской платформы".

Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций. В их числе около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Крымская платформа" – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

Смотрите также: Хакеры взломали российские каналы в день Крымской платформы: показали обращение Зеленского. ВИДЕО

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.