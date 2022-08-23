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Новости Оккупация Крыма Война
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Для Украины Крым – это не фишка в геополитической игре, а часть нашего народа, - Зеленский

зеленський

Восстановление Украиной контроль над полуостровом Крым станет историческим антивоенным шагом в Европе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.

"Это вернет безопасность и даст справедливость, это реинтегрирует Крым в современный мир и это позволит каждому из нас - участникам и участницам Крымской платформы - сказать своим детям, своим родным и близким, что они могут гордиться нами именно как миротворцами.

И я хочу подчеркнуть: для Украины Крым – это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста, для Украины Крым – это часть нашего народа, общества. Сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Россияне будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Крым (26437)


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Топ комментарии
+9


Kavkaz Center

@newkc14

Al Arabiya сообщает, что российская военная колонна атакована в сирийской провинции аль-Кунейтра. Среди русских оккупантов есть потери
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23.08.2022 18:18 Ответить
+8
Фишка это ты, зеля, причем гнилая фишка...
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23.08.2022 18:15 Ответить
+8
от если б оно было презедентом в 2014 году мы б уже давно все умерли но крым бы не отдали...
легко было с трибуны свистеть... ну так как и сегодня...хоть и вид воинственный, одна футболка с кроссовками к бородке чего стоит...
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23.08.2022 18:35 Ответить
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Фишка это ты, зеля, причем гнилая фишка...
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23.08.2022 18:15 Ответить
Фішка - це маленька рибка?
)
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23.08.2022 18:15 Ответить
Хорошо что хотя бы скумбрией не назвал .
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23.08.2022 18:29 Ответить


Kavkaz Center

@newkc14

Al Arabiya сообщает, что российская военная колонна атакована в сирийской провинции аль-Кунейтра. Среди русских оккупантов есть потери
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23.08.2022 18:18 Ответить
"Цензор" , слишком много ватных тварей на форуме .
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23.08.2022 18:18 Ответить
Автономная Республика Крым...по факту независимая...принадлежала Крымским Татарам..рюZkoго говна там никогда не было...от слова СОВСЕМ...
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23.08.2022 18:22 Ответить
Слово Фишка я часто употребляю на Цензоре..Зе..перестань читать цензор...
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23.08.2022 18:24 Ответить
збивай роялті,не все тільки йому за "скотів" косити,хай теж платить)))
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23.08.2022 23:33 Ответить
Три базовых страхолюдных ошибки мы совершили в начале нашей независимости. Отказ от ЯО, обьявление о внеблоковости и конечно предоставление Крыму автономии, кажись в 1992г! Тогда мы подписали себе смертный приговор. А ведь многие тогда орали. пытались доказать это. Но как по маслу все пошло. Хлебать еще надолго и кровью нашей.
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23.08.2022 18:26 Ответить
Про який нашнарод він каже?
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23.08.2022 18:29 Ответить
цих старих **** показово виселяти зимою на вулицю з ПЛАТНОЮ ,за їх рахунок,доставкою до керченсього перешийку а далі примусово вплав на "родіну",світ нічого не втратить від їх мору,а бички стануть жирніші.
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23.08.2022 23:35 Ответить
Фишка в том что в 1954 году тогдашний первый секретарь ЦК компартии Украины Кириченко был категорически против передачи Крыма Украине..
Но тогда Георгий Маленков по факту был начальником СССР убедил Кириченко..что Украина поставит на ноги разрушенный Крым...в конце концов Кириченко согласился с доводами Маленкова...
Хрюкайте дальше про Хрущева..болваны..
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23.08.2022 18:32 Ответить
Подивись спочатку хоча б у Вікіпедії, хто був ініціатором передачі Криму Україні, а потім залишай тут свої тупі висери.
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23.08.2022 18:48 Ответить
Розуміючи погляди політиків і чиновників, делікатні виказування, складається думка. Орки, тікайте з Українського Криму, поки не пізно і міст ще є.
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23.08.2022 18:33 Ответить
от если б оно было презедентом в 2014 году мы б уже давно все умерли но крым бы не отдали...
легко было с трибуны свистеть... ну так как и сегодня...хоть и вид воинственный, одна футболка с кроссовками к бородке чего стоит...
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23.08.2022 18:35 Ответить
Єконом стиль. Все для Перемоги.
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23.08.2022 18:37 Ответить
Цікаво, він в шортах, чи ні. В ОПі вводив такий дресс-код.
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23.08.2022 18:44 Ответить
В міні юбках.
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23.08.2022 23:37 Ответить
Хорошо хоть не в спортивных штанах.
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23.08.2022 18:52 Ответить
на відео не видно)))
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23.08.2022 23:37 Ответить
в спортивках и кроссовках))))
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24.08.2022 10:08 Ответить
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23.08.2022 18:36 Ответить
Все не угомонится сегодня, не бережет себя. Завтра же нужно будет пафосные речи толкать .
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23.08.2022 18:51 Ответить
Крута фішка після звільнення територій запровадити інститут негромадянства для :
етнічних росіян
ватників
люмпенів

Одразу 80% кримського бидла відпадає від виборних прав, права обиратися , займати будь які державні посади
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23.08.2022 18:53 Ответить
Фішка в тому, що Крим апріорі не може бути частиною нашого народу, бо є географічним поняттям, в той час, як народ є етнічним поняттям. Зєлєнскому нікому пояснити, що Крим є частиною України, а частиною нашого народу є киримли, або кримсько-татарський нпрод. Погано бути неучем. Водночас ми бачимо справжню ціну диплому "юриста" Зєлєнского.
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23.08.2022 19:05 Ответить
 
 