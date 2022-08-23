Для Украины Крым – это не фишка в геополитической игре, а часть нашего народа, - Зеленский

Восстановление Украиной контроль над полуостровом Крым станет историческим антивоенным шагом в Европе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.

"Это вернет безопасность и даст справедливость, это реинтегрирует Крым в современный мир и это позволит каждому из нас - участникам и участницам Крымской платформы - сказать своим детям, своим родным и близким, что они могут гордиться нами именно как миротворцами.

И я хочу подчеркнуть: для Украины Крым – это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста, для Украины Крым – это часть нашего народа, общества. Сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность", - подчеркнул глава государства.

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