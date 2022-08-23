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Новости Война
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Священник переводил уклонистов через границу в Одесской области: За "услуги" брал $2,5 тыс.

священник

Настоятель храма в поселке Васильевка в Болградском районе переводил уклонистов заграницу. За свои услуги он брал две с половиной тысячи долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Священнослужитель выяснил график передвижения пограничников и в вечернее время суток проводил мужчин вне блокпостов. Самого священника задержали в 500 метрах от украинской границы.

Осужденный раскаялся и попросил переданные в залог деньги отправить для ВСУ - около 197 тыс. гривен. Болградский райсуд признал это смягчающим обстоятельством и приговорил священника к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Также смотрите: В ЕС за $18 тыс.: Киевлянин незаконно переправлял военнообязанных мужчин за границу. ФОТО

нелегалы (452) Одесская область (3542) священник (226)


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Топ комментарии
+16
Неясно, 2500 це по божескі чи ні?
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23.08.2022 18:32
+15
От тобі "Пакі-пакі. Іже херувіми..."
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23.08.2022 18:30
+13
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23.08.2022 18:37
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Правила форума Совет форумчан
От тобі "Пакі-пакі. Іже херувіми..."
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23.08.2022 18:30 Ответить
Неясно, 2500 це по божескі чи ні?
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23.08.2022 18:32 Ответить
Чисто так для інфрормаціїї, до якої секти гандлярів повітрям належав цей пацифіст?
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23.08.2022 18:33 Ответить
МП я гадаю
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23.08.2022 18:36 Ответить
МПХ!
)))
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23.08.2022 18:38 Ответить
А де Ви в Болградському районі бачили храми ПЦУ? Звичайно московська церква, але Володя на її ворожі дії не звертає уваги, бо вся його команда прихожани ціжї церкви.
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23.08.2022 20:59 Ответить
Анатолій,коли ти вже навипорожнюєшся?Та вже всі на форумі знають що ти за сивоногого гетьмана,і готовий,хоч зараз, цілувати його в сраку.Но ти ж брешеш.У Зе своїх гріхів вистачає,чого ж ти йому приписуєш Петрикові недоробки?І що євреї почали ходити в православні церкви?
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23.08.2022 21:47 Ответить
Маасковський патрахат. Зелені кольори.
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23.08.2022 18:35 Ответить
А якщо жінка за кордоном чи дитина захворіла, да ніколи ніхто не зупине "ухилянта" провідати родину. При рянщині також за таке судили, відправляючи у дисбат...
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23.08.2022 18:36 Ответить
Та да, бежали и рыдали по близким. Слюнявя баксы, которые можно было передать заболевшим родным.
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23.08.2022 18:40 Ответить
какой дисбат ? ты хоть понимаешь что это такое ? как гражданского человека можно приговорить к дисбату ?, дисциплинарный батальон - это дисциплинарное наказание после него даже не было ни какой отметки в паспорте (на сколько я помню просто в военном билете делали запись о прохождении службы в такой то части ) , и чаще всего туда попадали за не уставные отношения , нанесение телесных повреждений за боле тяжёлые преступления уже наступала криминальная ответственность со всеми вытекающими
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23.08.2022 18:47 Ответить
А як можна називати ухилянтом не мобілізованого? Тобто тільки після отримання повістки або розпорядження, а стаття чітко вказує що ухилянт...
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23.08.2022 18:55 Ответить
еще раз объясняю так сказать на пальцах - штрафбат это такая же воинская часть как и любая другая только с особым режимом , наказать штрафбатом можно только военнослужащего но ни как не гражданское лицо которое даже присяги не принимало , существует ли наказание за уклонение от воинской службы - скорей всего да но процессуально это доказать очень сложно , как доказать что человек получил ту же повестку за которую он даже не расписывался ( кинули в почтовый ящик ) , не знаю я не встречал ни одного человека наказного за "уклонение" ни сейчас ни в советские времена
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23.08.2022 20:40 Ответить
священчик переправляв вкраїнчиків
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23.08.2022 18:37 Ответить
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23.08.2022 18:37 Ответить
єто жє на богоугодноє дєло, дєті мойі!
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23.08.2022 19:39 Ответить
Одкупився,служітєль культа.І затаїв образу на Україну.При першій-ліпшій нагоді він це пригадає.
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23.08.2022 18:38 Ответить
Он и до этого обиженный был и жадный до денег.
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23.08.2022 18:45 Ответить
країну перетворюють на такий собі срсрчик
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23.08.2022 18:42 Ответить
"Свобо́да - можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності."
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23.08.2022 18:44 Ответить
Ухилянти мироточили?
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23.08.2022 18:47 Ответить
Блин, это жесть. Самое смешное, что в этом году масса украинских студентов иностранных ВУЗов могут последовать по пути этих "ухилянтов". Т.к их не выпускают ждемс
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23.08.2022 18:48 Ответить
еще по-божески
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23.08.2022 18:51 Ответить
то ж нєісповєдіми путі як то кажуть
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23.08.2022 18:54 Ответить
Де в конституції є, що можуть обмежувати права і свободи, через статеву ознаку?
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23.08.2022 18:56 Ответить
Під час воєнного стану.
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23.08.2022 19:05 Ответить
І що ж там написано?
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23.08.2022 19:42 Ответить
маєш на увазі те, що чувак у сукні третьої статі?
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23.08.2022 19:06 Ответить
Маю на увазі,те що написав.
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23.08.2022 19:46 Ответить
В разделе военного положения
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23.08.2022 19:08 Ответить
В разделе военного положения есть что-то про спорцменов и 95 квартал?
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23.08.2022 19:14 Ответить
І що там пишуть?
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23.08.2022 19:49 Ответить
Нащадки картавих енкаведешників перетворили країну на ГУЛАГ з вертухаями.
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23.08.2022 19:12 Ответить
Крепкий орешек эта церковная крыса , весь грех на себя взвалил , окаянный. Не пробовали кадилом по бороде ?
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23.08.2022 19:14 Ответить
Слава Богу хоч наркотики прихожанам не продавав )))
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23.08.2022 19:20 Ответить
Дякувати Богу)
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23.08.2022 19:34 Ответить
Брав - свічками звичайно? Не?
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23.08.2022 19:33 Ответить
ого)який "безкорисливий" всього брав 2500$ а чому не кацапськими рублямі?
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23.08.2022 19:40 Ответить
всіх суддів причетних до позорища - за грати
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23.08.2022 19:42 Ответить
Справжня "вибухова суміш" - болгар (!) що служить московському патріархату.
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23.08.2022 19:43 Ответить
хрестопродавець
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23.08.2022 19:46 Ответить
"Церковную десятину" еще никто не отменял. И сколько "пастырь" заблудших овец "обратил в веру"?...
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23.08.2022 19:53 Ответить
Понялі і простілі, одним словом....
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23.08.2022 19:56 Ответить
Установите откупные для желающих уехать так деньги хоть на оплату бойцам пойдут а так в левую кишеню

Устроили панщину какую-то
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23.08.2022 20:39 Ответить
Так встановили вже.Є проект закону,вчора тільки на форумі обговорювали.Форумчани-АУ,якась вівця чи баран приблудився...Приносиш 200тисяч грн. і на 7 діб провідуй рідних.Їх же через кордон не пропускають?
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23.08.2022 21:53 Ответить
Що спільного між церквою та психлікарнею? І там і там є посланці бога.
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23.08.2022 21:11 Ответить
Святой Отец
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23.08.2022 21:42 Ответить
Скільки у нас ще тих фсбшних церков?
Чому нічого не робиться Службами відповідними. Вони мають стати просто прихожанами...а то ...переходять собі в ПЦУ....
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23.08.2022 22:10 Ответить
Русский мир - он ив сатанате УПЦ-РПЦ русский мир.
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24.08.2022 09:27 Ответить
І знову московський піп і знову "найгуманніший суд" дає умовний термін.В мене таке враження що Кирило Гундяєв має домовленості з нашими судами не засуджувати його попів
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24.08.2022 13:32 Ответить
 
 