Священник переводил уклонистов через границу в Одесской области: За "услуги" брал $2,5 тыс.
Настоятель храма в поселке Васильевка в Болградском районе переводил уклонистов заграницу. За свои услуги он брал две с половиной тысячи долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Священнослужитель выяснил график передвижения пограничников и в вечернее время суток проводил мужчин вне блокпостов. Самого священника задержали в 500 метрах от украинской границы.
Осужденный раскаялся и попросил переданные в залог деньги отправить для ВСУ - около 197 тыс. гривен. Болградский райсуд признал это смягчающим обстоятельством и приговорил священника к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.
Топ комментарии
+16 Seroff
показать весь комментарий23.08.2022 18:32
+15 Алекс Скела
показать весь комментарий23.08.2022 18:30
+13 govtva
показать весь комментарий23.08.2022 18:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)))
Устроили панщину какую-то
Чому нічого не робиться Службами відповідними. Вони мають стати просто прихожанами...а то ...переходять собі в ПЦУ....