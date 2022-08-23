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Новости Война
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После Бучи я понял, что россияне – преступники. Разговаривать с ними не о чем, - премьер Люксембурга Бетель

могила,буча,братська,ексгумація

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель заявил, что, посетив Бучу, он понял, что россияне преступники, и с ними не о чем разговаривать.

Об этом Бетель рассказал во время выступления на втором саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале войны я хотел говорить с обеими сторонами, но я посетил Бучу и понял, что там произошло. Россияне – преступники, а разговаривать с ними не о чем", - объяснил он.

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Бетель добавил, что люди в Украине умирают каждый день, а государство страдает из-за опасного соседа.

"Можете полагаться на нас. Мы должны каждый день помогать стране, которая так страдает. То, что происходит сейчас в Украине, не может быть приемлемым", - сказал он.

Подытоживая, премьер-министр Люксембурга подчеркнул, что Украина – член европейской семьи.

Как сообщалось, Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии.

россия (95326) Люксембург (115) военные преступления (1421)


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Топ комментарии
+7
лучше одиг раз увидеть...чем сто раз услышать ...брехню от рашки
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23.08.2022 18:53
+6
А под Сребренницей и в соседних населенных пунктах так называемыми добровольцами и в Чечне 94-95 не было такой же Бучи? Еще хуже было, когда квартиры стоили по цене видеомагнитофона. Трупы продавали мусульманам, при этом издеваясь над ними в случае отказа выкупать тело. В Афганистане свыше миллиона мирных людей были убиты. Это их способ управления стадом русни - нищета и войны, иначе стадо будет недовольно.

Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
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23.08.2022 18:54
+5
15 проц обороного бюджета! Вот бы другие страны последовали этому примеру
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23.08.2022 19:11
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лучше одиг раз увидеть...чем сто раз услышать ...брехню от рашки
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23.08.2022 18:53 Ответить
А под Сребренницей и в соседних населенных пунктах так называемыми добровольцами и в Чечне 94-95 не было такой же Бучи? Еще хуже было, когда квартиры стоили по цене видеомагнитофона. Трупы продавали мусульманам, при этом издеваясь над ними в случае отказа выкупать тело. В Афганистане свыше миллиона мирных людей были убиты. Это их способ управления стадом русни - нищета и войны, иначе стадо будет недовольно.

Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
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23.08.2022 18:54 Ответить
Воевали единицьі. Голосовала толпа лохов.
Но тогда даже USA скорешались с рашкой и давили совместно на полное ядерное разоружение и уничтожение стратегической авации. И мотив давления бьіл простой - к власти рвутся националистьі во главе с Черноволом, нужно срочно избавится от всего вооружения.
Причем когда в в 99-м Черновола убили, то в USA даже рот не открьіли - сожали версию про ДТП и сделали вид что ничего не произошло. И в отношении Дудаева у них тогда бьіла такая же позиция.
Сейчас все изменилось, надеюсь ошибки вьіученьі, вьіводьі сделаньі и решения принятьі.
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23.08.2022 19:20 Ответить
А зеледент ищет мир в глазах путлера....
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23.08.2022 19:03 Ответить
щас МЗС Казахстану викличе посла Люксембургу на виховання...
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23.08.2022 19:04 Ответить
15 проц обороного бюджета! Вот бы другие страны последовали этому примеру
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23.08.2022 19:11 Ответить
Одразу видно порядну людину!
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23.08.2022 19:13 Ответить
Після Бучі я зрозумів, що росіяни - злочинці. Розмовляти з ними немає про що, - прем'єр Люксембургу
=========================
"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами
============
тобто в його розумінні напавши на Україну кацапи спочатку не були злочинцями? Про що ти хотів з агресором "говорити"?
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23.08.2022 19:23 Ответить
ВВС повідомляє: "В Риге местные власти демонтируют памятник "воинам-освободителям". Убраны все три скульптуры, составлявшие композицию. Их высота была около 70 метров. Памятник открыли в 1985 году. С момента объявления Латвией независимости несколько раз на государственном уровне поднимался вопрос о его демонтаже, но каждый раз у памятника были и защитники. В мае 2022 года на фоне войны России и Украины городская дума Риги приняла решение о сносе скульптурной композиции. Протесты против этого власти погасили. Работы по демонтажу еще продолжатся, но основная часть памятника уже снесена.
СК РФ возбудил уголовное дело"
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23.08.2022 19:14 Ответить
Сміяться при слові "лопата" В УК РФ є норма "Действие УК в пространстве" А там вказано що його дія розповсюджується на всій території РФ Питання: "А Латвія - це вже Російська Федерація"? Я колись задав питання подібне своєму колишньому однокурснику з яким починав учиться ще в Саратовському юридичному Я тоді його висміяв у "Однокласниках" за попрушення СК РФ кримінальних справ проти громадян України за нібито вчинені ними "злочини" на території Донецької області Образився - бо "крить нічим було"
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23.08.2022 20:19 Ответить
Золотые слова сказал Бетель , о путинской мрази..
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23.08.2022 19:25 Ответить
Только патологоанатом может с ****** о чём то договорится, например: о трепанации бестолковки...
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23.08.2022 19:27 Ответить
Макрон виходить самим тупим.
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23.08.2022 19:37 Ответить
Они всегда такими были. Всем деятелям Западной Европы следовало бы почитать о голодоморе 1933 года в Украине, организованном московитами.
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23.08.2022 19:39 Ответить
Так,кацапи - це нація збоченців,насильників,терористів.
А чому вони стали такими?Тому-що сталінське нквд виховало цю біомасу для приниження та узурпації тих народів,які прагнули до свободи,до самоідентифікації,до незалежності.Ціна нашої свободи буде дуже дорогою,але у нас немає іншого шляху.
Борімося - поборемо!
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23.08.2022 19:49 Ответить
Коли нація заростає бур*яном, влаштовують прополку. Русня теж буде прополота від лайна яке там накопичилось. Та що, вони операцію, а ми прополку. На аграрних тонкощах ми знаємося добре.
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23.08.2022 20:55 Ответить
Тут треба все переорати, а не прополювати.
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23.08.2022 21:51 Ответить
Ты ещё в Мариуполь съезди....
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24.08.2022 01:46 Ответить
 
 