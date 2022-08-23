После Бучи я понял, что россияне – преступники. Разговаривать с ними не о чем, - премьер Люксембурга Бетель
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель заявил, что, посетив Бучу, он понял, что россияне преступники, и с ними не о чем разговаривать.
Об этом Бетель рассказал во время выступления на втором саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В начале войны я хотел говорить с обеими сторонами, но я посетил Бучу и понял, что там произошло. Россияне – преступники, а разговаривать с ними не о чем", - объяснил он.
Бетель добавил, что люди в Украине умирают каждый день, а государство страдает из-за опасного соседа.
"Можете полагаться на нас. Мы должны каждый день помогать стране, которая так страдает. То, что происходит сейчас в Украине, не может быть приемлемым", - сказал он.
Подытоживая, премьер-министр Люксембурга подчеркнул, что Украина – член европейской семьи.
Как сообщалось, Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
Но тогда даже USA скорешались с рашкой и давили совместно на полное ядерное разоружение и уничтожение стратегической авации. И мотив давления бьіл простой - к власти рвутся националистьі во главе с Черноволом, нужно срочно избавится от всего вооружения.
Причем когда в в 99-м Черновола убили, то в USA даже рот не открьіли - сожали версию про ДТП и сделали вид что ничего не произошло. И в отношении Дудаева у них тогда бьіла такая же позиция.
Сейчас все изменилось, надеюсь ошибки вьіученьі, вьіводьі сделаньі и решения принятьі.
=========================
"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами
============
тобто в його розумінні напавши на Україну кацапи спочатку не були злочинцями? Про що ти хотів з агресором "говорити"?
СК РФ возбудил уголовное дело"
А чому вони стали такими?Тому-що сталінське нквд виховало цю біомасу для приниження та узурпації тих народів,які прагнули до свободи,до самоідентифікації,до незалежності.Ціна нашої свободи буде дуже дорогою,але у нас немає іншого шляху.
Борімося - поборемо!