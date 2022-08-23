Враг пытался наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, успеха не имел, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 23.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 181-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты задействовали ствольную артиллерию для обстрелов недалеко от Николаевки и Зализного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Большие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. В целях выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Норцовки, Долины и Дибривного. Нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении огневого воздействия из артиллерии разных типов подверглись районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Враг задействовал авиацию для ударов у Татьяновки и Пришиба. Осуществлял разведку позиций наших войск БПЛА.

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На Бахмутском направлении зафиксировано огневое поражение территорий в районах Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Нанес авиационные удары неподалеку от Соледара и Бахмута. Оккупанты предприняли неудачную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Зайцево, отошли. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки и Красногоровки. Наступательными действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское, успеха не имел, хаотично отступил.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы со ствольной и реактивной артиллерии возле Павловки и Великой Новоселки. Неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

На Запорожском направлении зафиксировано вражеское огневое влияние в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Противник нанес авиационные удары возле Малиновки, Зализничного и Времевки.

На Южнобужском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригорьевка, Красная Долина, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Андреевка, Новоалександровка, Николаевка, Княжевка и Ивановка. Нанес авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций наших войск и корректировки огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

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Корабельная группировка оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.