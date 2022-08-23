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США предоставляет Украине новое оружие, которое говорит о подготовке украинских военных к ближнему бою, - The Washington Post
Соединенные Штаты Америки готовят вооруженные силы Украины к ближним контактным боям.
Об этом говорится в статье The Washington Post, отмечает Цензор.НЕТ.
Пентагон направляет в Украину новые оружие и технику, которые лучше подготовят его вооруженные силы к боевым действиям на ближайших дистанциях. Это может сигнализировать, что Киев и его союзники видят возможность вернуть утраченные позиции после нескольких недель упорных артиллерийских дуэлей вдоль линии фронта, предполагают в издании.
Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине - на 775 млн долларов.
При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.
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+69 Максім ХОЙ #398010
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+23 Garry Grant
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Це не окопна зброя.
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!
А Україна надає рузьке по голові та по яйцях!
)
Но нам еще повезло, были бы щупленькие европейцы, то было бы куда хуже. Надеюсь, Зеленский догадается с первого сентября на удаленке отменить некоторые ненужные предметы и сделать занятия спортом в старших классах для парней по значительно другим схемам, с хорошими тренажерами и витаминами с спортпитанием как обязательным приемом с обеспечением из школы. Пора кончать с пузатыми генералами раз и навсегда. Это вопрос выживания нации. У тех же кацапов есть довольно крепкие чеченцы и куда нищих азиатов, кто привык по 12 часов в сутки работать в тяжелых условиях, да и многие под наркотой готовы разменять всю жизнь на 2-3 месяца высоких боевых способностей.
Британцы же про США так не думают.
Потому Британия дружит с США, а россия только и делает, что мечтает аннексировать Украину. Просто так получилось, что Горбачёв и Ельцин не относились так фанатично к "собирательству земель русских", потому Украина бескровно обрела независимость. В той же Югославии всё было иначе, там были сербские нацики с имперскими замашками, потому они чувствуют такое родство с русскими нациками под предводительством путлера. НАТО пришлось дважды останавливать сербских нациков от геноцида в Боснии и Косово, а до этого были и другие войны.
Чтобы понять, что кацапы думают об украинских землях, достаточно послушать, как Кох рассуждал про Крым во времена конфликта на Тузле. Он жалел, что россия "упустила" территорию Крыма и призывал "вернуть" её любыми реалистичными на то время методами. В Интернете где-то ещё должно оставаться его интервью тех времён. Это тот самый Кох, который потом облачился в овечью шкуру и пытался пропагандонить якобы "за" Украину, проталкивая нужные путлеру мысли.
- А де це?
- Та село є під Черніговом - там у мене родичка живе
- А що там?
- Та приперлися туди кацапи Ну - день-два ховалися місцеві по льохах Але ж скотину порать теба Повилазили та й хазяйнують А кацапам захотілося поспілкуваться Родичка їх питає:
- А чого це ви хлопці на нашу землю прийшли?
А вони кажуть:
- А это наша земля! Мы её пришли ат «бандер» асвабаждать!
- То хай так і буде! Їм не так сумно буде тут лежать, як ми їх тут поховаємо!
Но Подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года Зеленский подарил Коломойскому.