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США предоставляет Украине новое оружие, которое говорит о подготовке украинских военных к ближнему бою, - The Washington Post

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Соединенные Штаты Америки готовят вооруженные силы Украины к ближним контактным боям.

Об этом говорится в статье The Washington Post, отмечает Цензор.НЕТ.

Пентагон направляет в Украину новые оружие и технику, которые лучше подготовят его вооруженные силы к боевым действиям на ближайших дистанциях. Это может сигнализировать, что Киев и его союзники видят возможность вернуть утраченные позиции после нескольких недель упорных артиллерийских дуэлей вдоль линии фронта, предполагают в издании.

Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине - на 775 млн долларов.

Также читайте: Это не Украина отдала ядерное оружие, а тандем США и России его забрал, - Кулеба

При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.

оружие (10196) США (26336)


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Топ комментарии
+69
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23.08.2022 19:16
+24
дякую Велика братська Країна
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23.08.2022 19:16
+23
До речі так і є. Вони реально впевнені що завтра ВСУ вчинять різню і їм до рідного Сибіру своїм ходом не добратися))
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23.08.2022 19:19
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Багнети? Я думав то німці дадуть
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23.08.2022 19:13 Ответить
Гранатомети TOW придназначені також для монтажу на БТР М113, і джипи Humvee

Це не окопна зброя.
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23.08.2022 19:17 Ответить
Німці дадуть усе що треба. Правда після війни і по одній штуці.
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23.08.2022 19:31 Ответить
И то - пробники.
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23.08.2022 23:07 Ответить
Нет... Макеты...
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24.08.2022 01:47 Ответить
😁 Звичайно, що дають більше, ніж кажуть. Через Єрмака. Щоб кацапів сюрприз чекав.
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23.08.2022 19:16 Ответить
дякую Велика братська Країна
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23.08.2022 19:16 Ответить
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23.08.2022 19:16 Ответить
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23.08.2022 19:17 Ответить
До речі так і є. Вони реально впевнені що завтра ВСУ вчинять різню і їм до рідного Сибіру своїм ходом не добратися))
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23.08.2022 19:19 Ответить
Сидять хлопці на позиції Один другому каже:
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!
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23.08.2022 21:35 Ответить
Дуже багато надаєтья зайвої пи#дьожі. Хто? Де? Куди? Ближній бій..дальній... Дивно читати навіть для суто цивільної людини.
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23.08.2022 19:17 Ответить
Будеш внукам розказувати, як ти у війну страждав від неповноцінного подання інформації. Лох.
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23.08.2022 19:41 Ответить
Ти ще шо за мерзота? Пішло звідси,падло.
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24.08.2022 06:46 Ответить
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23.08.2022 19:18 Ответить
США надає Україні нову зброю

А Україна надає рузьке по голові та по яйцях!
)
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23.08.2022 19:18 Ответить
Я, спочатку подумав про мачете. Як для ближнього рукопашного бою. Потім зрозумів, що не правий. В США, ближній бій, то на відстані пострілу гранатомета.
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23.08.2022 19:20 Ответить
рубщики цукрової тростини завжди думають про мачети.В США ближній бій на відстані вистрілу Himars ракетою ATACMS, або біля 300км
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23.08.2022 19:35 Ответить
Я, міг написати і про катану. Але, мачете ближче до США.
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23.08.2022 19:43 Ответить
авжеж, Україна просить САУ та ППО, та отримує гранптомети та ПЗРК
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23.08.2022 19:21 Ответить
Але ж надають і ППО, і САУ, а стаття конкретно про те, що для ближнього бою надають. Ти трохи не по темі виступив.
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23.08.2022 19:50 Ответить
Легкие гаубицы, приспособы на броню для разминирования, безоткатки, ракетные установки малой дальности - таки да, все это наступательное вооружение. TOW могут быть использованы как против бронетехники, так и против бетонных фортификаций, как и Карл Густав.
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23.08.2022 19:23 Ответить
треба вже томагавки, час закінчувати з русопідорами
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23.08.2022 19:25 Ответить
В городских боях по их тактике нужно здоровье американское иметь. Где в 14 лет здоровые мужики с огромными плечами. Там 90% боя - это перебегать в полном снаряжении с парой РПГ или лежать на бетоне в неудобной позе. Американцы спокойно из 350 млн с хорошими бонусами (обучение в университете, большая зарплата) рекрутируют мускулистых новичков, многие из которых на пляже все детство провели и имеют крепкий позвоночник и плечи, затем из них отбирают уже по способностям хороших вояк. У нас куда меньше человеческого материала, хотя бы курящих стало меньше, курить и бегать с утяжелением вещи несовместимые.

Но нам еще повезло, были бы щупленькие европейцы, то было бы куда хуже. Надеюсь, Зеленский догадается с первого сентября на удаленке отменить некоторые ненужные предметы и сделать занятия спортом в старших классах для парней по значительно другим схемам, с хорошими тренажерами и витаминами с спортпитанием как обязательным приемом с обеспечением из школы. Пора кончать с пузатыми генералами раз и навсегда. Это вопрос выживания нации. У тех же кацапов есть довольно крепкие чеченцы и куда нищих азиатов, кто привык по 12 часов в сутки работать в тяжелых условиях, да и многие под наркотой готовы разменять всю жизнь на 2-3 месяца высоких боевых способностей.
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23.08.2022 19:28 Ответить
Маєте рацію. Освіта в Україні в "загоні", як і всі державні інститути. Наслідок знаходження у верховній владі бізнесменів-креолів. Свого часу жителі північної Америки, теж креоли, вирішили, шо Америка - це їхній дім, і почали поводитися в ньому як господарі (звісно, завжди є виродки, як і скрізь). Українські ж креоли, такі як Добкін і Вілкул, трималися до останнього. Доки на їхні голови не прилетіли бомби (не попали, звісно).
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23.08.2022 19:46 Ответить
Я думал уже на это оружие , ближнего боя , спасибо ошибся.
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23.08.2022 19:29 Ответить
В 160-м эпизоде Масяня подарила ввп похожее оружие "ближего боя".
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23.08.2022 19:54 Ответить
Это оружие ближнего не боя, а ближнего укола!
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23.08.2022 23:09 Ответить
Україні потрібна зброя.яка буде нищити аеродроми і інші об'єкти на території москальщини.
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23.08.2022 19:40 Ответить
💯👍👍
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24.08.2022 00:01 Ответить
мачете, багнети.. вогнемети!
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23.08.2022 19:44 Ответить
Щойно подумав: років 250-300 тому американці воювали за незалежність від Британської імперії, але зараз це дружні країни. А тепер питання: якщо запоребрик визнав (без війни!) нашу незалежність у 1991 році, який сенс воювати з нами зараз? Схоже на Біблійного фараона, який спочатку відпустив Ізраїль, а потім захотів повернути та був потоплений разом зі своїм військом.
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23.08.2022 19:52 Ответить
В этом и разница - подавляющее большинство русских считают территорию Украины российской, украинскую нацию - вымышленной, а украинский язык - искуственно искорёженным русским языком.
Британцы же про США так не думают.
Потому Британия дружит с США, а россия только и делает, что мечтает аннексировать Украину. Просто так получилось, что Горбачёв и Ельцин не относились так фанатично к "собирательству земель русских", потому Украина бескровно обрела независимость. В той же Югославии всё было иначе, там были сербские нацики с имперскими замашками, потому они чувствуют такое родство с русскими нациками под предводительством путлера. НАТО пришлось дважды останавливать сербских нациков от геноцида в Боснии и Косово, а до этого были и другие войны.

Чтобы понять, что кацапы думают об украинских землях, достаточно послушать, как Кох рассуждал про Крым во времена конфликта на Тузле. Он жалел, что россия "упустила" территорию Крыма и призывал "вернуть" её любыми реалистичными на то время методами. В Интернете где-то ещё должно оставаться его интервью тех времён. Это тот самый Кох, который потом облачился в овечью шкуру и пытался пропагандонить якобы "за" Украину, проталкивая нужные путлеру мысли.
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23.08.2022 20:47 Ответить
Не треба шукати логіки в діях довбойобів. Вони втратили стільки бабла на цій війні, що Крим і шматок Бамбасу можна було би просто купити. І ще б половина грошей залишилася.
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23.08.2022 21:21 Ответить
- Куме! Ви новину чули про Роїще?
- А де це?
- Та село є під Черніговом - там у мене родичка живе
- А що там?
- Та приперлися туди кацапи Ну - день-два ховалися місцеві по льохах Але ж скотину порать теба Повилазили та й хазяйнують А кацапам захотілося поспілкуваться Родичка їх питає:
 - А чого це ви хлопці на нашу землю прийшли?
А вони кажуть:
- А это наша земля! Мы её пришли ат «бандер» асвабаждать!

- То хай так і буде! Їм не так сумно буде тут лежать, як ми їх тут поховаємо!
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24.08.2022 06:38 Ответить
Вони втратили набагато більше ніж бабло (техніки не жаль - більша половина ще при СРСР випущена, а не в Росії, а "солдат баби еще нарожают") Вони втратили свої "понти" і авторитет "втарой армии мира"! І тепер весь світ знає чого варта їх "армія"!
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24.08.2022 06:42 Ответить
Гранатомети ЗСУ дають,а херсонським партизанам мачете привезли.Кацапам потрібно збирати пінопласт і тікати на ньому через Дніпро,як Чапаєв.
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23.08.2022 20:06 Ответить
Подоляк подсчитал, что Украине нужно 50 HIMARSов и стоят они дешевле одной яхты российского олигарха.
Но Подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года Зеленский подарил Коломойскому.
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23.08.2022 20:11 Ответить
Ну вибачайте) пускова база комплексу хімарс, це лише шассі, конструкція і та інженерна геніальність. Але Це залізо вартує копійки. Дорогі до них ракети. Та, як би зажиточні товстосуми, швиденько попродавали частину свого автопарку, то дітям би не довелося збирати кошти на ЗСУ. "Мамка любить скорость" міг добре поповнити бюджет.
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23.08.2022 21:03 Ответить
"вы не понимаете, коломойский - это другое. да и вообще, какая разница, все по приколу"
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23.08.2022 21:29 Ответить
 
 