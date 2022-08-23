Новая Зеландия ввела санкции еще против почти 50 коллаборантов с оккупированных Россией территорий Украины, - глава МИД Махута

Новая Зеландия усиливает давление на Россию, введя санкции еще против полусотни коллаборантов в оккупированных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Веллингтоне объявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута.

"Приспешники президента Путина на территории Украины пытаются продвигать политику Кремля и цели его незаконной оккупации. Санкции продолжают предварительные меры, направленные против политических и военных лиц в сепаратистских регионах Донецка и Луганска. Объявленные сегодня шаги касаются 48 физических и одного юридического лица", - сказала Махута.

Она подчеркнула, что Новая Зеландия "продолжит активно вводить санкции против назначенных кремлем должностных лиц и других лиц, способствующих оккупации для достижения целей России".

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В МИД Новой Зеландии добавили, что с начала российского вторжения страна ввела санкции против почти 900 физических и юридических лиц, связанных с агрессией, а также ввела жесткие торговые ограничения против РФ.