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Новости Обмен пленными Война
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Зеленский верит в результат относительно очередного обмена пленными: "Занимаются этим разные люди, разные службы"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что обмен пленниками состоится.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Верю, что будет результат по обмену. Было уже возвращено 144 человека, но это одна часть - официальная. Было и такое, что люди возвращались и неофициально. Скажу вам честно: занимаются этим разные люди, разные службы, включая СБУ. Этого мало. И мы помним, сколько было на Азовстали. Мы занимаемся этим направлением. Это очень сложно", – сказал Президент.

Читайте: Украина предлагает России обмен гражданскими для возвращения своих граждан, - Лубинец

Зеленский (20196) пленные (2124)


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Топ комментарии
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російський реваншизм👇

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSTbQFLPV1i0Irx-r-y2lR0_-upHvSrZz7rtneVKqgkCNwtiw38OwsNw4wPkyLHzUsN1fr9wTrDlz-FeaaZxhrsHJ9LvBVv8IEk0R_GSLbtmhDpQjbvnvTOLg6lhXuV08rQC9_ibFSR0zkByXJksJ1&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych 3 год ·

До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?

Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».

Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.

Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.

По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років. Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні. Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав. Для решти рашистів - двері відкриті.

Законопроєкт істотно послаблює захист української мови. Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.

Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.

І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.

Ще раз:

вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.

Це - відвертий проросійський реваншизм.

На моє переконання, жоден відповідальний депутат не має права голосувати за таку версію законопроєкту навіть у першому читанні. Ми маємо змусити реваншистів відступити і захистити норми, які захищають нашу мову й культурний простір від рашизму.
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23.08.2022 20:07
+6
Якщо Президент у віру вдарився. То про що вже надіятись.
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23.08.2022 20:05
+6
і квартальні серіали цілодобово по всім каналам?
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23.08.2022 20:16
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Якщо Президент у віру вдарився. То про що вже надіятись.
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23.08.2022 20:05 Ответить
російський реваншизм👇

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSTbQFLPV1i0Irx-r-y2lR0_-upHvSrZz7rtneVKqgkCNwtiw38OwsNw4wPkyLHzUsN1fr9wTrDlz-FeaaZxhrsHJ9LvBVv8IEk0R_GSLbtmhDpQjbvnvTOLg6lhXuV08rQC9_ibFSR0zkByXJksJ1&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych 3 год ·

До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?

Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».

Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.

Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.

По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років. Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні. Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав. Для решти рашистів - двері відкриті.

Законопроєкт істотно послаблює захист української мови. Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.

Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.

І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.

Ще раз:

вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.

Це - відвертий проросійський реваншизм.

На моє переконання, жоден відповідальний депутат не має права голосувати за таку версію законопроєкту навіть у першому читанні. Ми маємо змусити реваншистів відступити і захистити норми, які захищають нашу мову й культурний простір від рашизму.
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23.08.2022 20:07 Ответить
Ну а **** ти чекав, не думав? Не спрогнозував політичну ситуацію? То, навіщо такий політик?
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23.08.2022 20:09 Ответить
Скільки в Пороха грошей було, вплив, політологи, маркетологи і т. д...... І навіть ворожбити. І, що? Про...бали. То, що? Роби висновки. А не ний.
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23.08.2022 20:13 Ответить
А ты не *****... почем за высер, рашотроллик? Самочку свою пиццей сможешь угостить? Или у путлера бабло закончилось и работаешь в кредит?
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23.08.2022 20:28 Ответить
Оркінську мову не читаю.
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23.08.2022 21:05 Ответить
так ти і на Неньці ***** путнього не висрав)))
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23.08.2022 23:39 Ответить
і квартальні серіали цілодобово по всім каналам?
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23.08.2022 20:16 Ответить
просто так три московські підори не збираються в одне кодло - працюють нон-стоп над приниженням українців
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23.08.2022 22:02 Ответить
в марiуполi гарантами безпеки азовцiв виступали червоний хрест,та оон.ну,й що з того вийшло? домовлятись з кацапами на будь якому рiвнi,це безглузддя!
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23.08.2022 20:08 Ответить
Він нαπιξдів. Червоний Хрест та ООН нічого йому необіцяли.
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23.08.2022 21:12 Ответить
я пам'ятаю як Зеленський вірив що кацапи теж люди і не нападуть..вірити треба в Бога а за полоненних потрібно боротись
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23.08.2022 20:12 Ответить
Під особистий контроль, тоді все буде Зе!!!
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23.08.2022 20:16 Ответить
Важко проводити обмін полоненими з країною в яка живе за принципом "баби ещьо наражают"
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23.08.2022 20:19 Ответить
було, начеб-то, рішення, шо цім займається тільки ГРУ
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23.08.2022 20:34 Ответить
А неофициально это как? Как Верещучка меняла кацапских убийц- летчиков на мелитопольских таксистов и херсонских бомжей?
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23.08.2022 20:53 Ответить
Зеля продовжує брехати.
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23.08.2022 21:10 Ответить
В екстракцію азовців з Маріка ця ***** теж вірила.
А у вторгнення РФ не вірила.

Результати всі знають - катування, гвалтування, вбивства.
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23.08.2022 22:27 Ответить
затям бовдуре тупорилий,Президент НЕ МАЄ ПРАВА ВІРИТИ ЧИ НІ,ВІН МАЄ БУТИ ЗАВЖДИ БУТИ ГОТОВИМ ДО НАЙГІРШОГО,В НАДІЇ НА КРАЩЕ
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23.08.2022 23:41 Ответить
 
 