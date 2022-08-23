Зеленский верит в результат относительно очередного обмена пленными: "Занимаются этим разные люди, разные службы"

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что обмен пленниками состоится.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Верю, что будет результат по обмену. Было уже возвращено 144 человека, но это одна часть - официальная. Было и такое, что люди возвращались и неофициально. Скажу вам честно: занимаются этим разные люди, разные службы, включая СБУ. Этого мало. И мы помним, сколько было на Азовстали. Мы занимаемся этим направлением. Это очень сложно", – сказал Президент.

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