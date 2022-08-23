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Новости Война
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Украина не попадет в ловушку Минска-3 или Минска-5. Мы в эти игры играть не будем, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в ловушку Минска-3 или Минска-5 Украина больше не попадет.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, завершится ли война до зимы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главный мой посыл прост. Мы понимали намеки и сигналы, что надо перейти к вопросу завершения (войны. – Ред.) и начать говорить с РФ. Но <...> к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что Минска -3, Минска-5 или Минска-7 не будет. Мы в эти игры играть не будем, потому что это ловушка", - сказал Зеленский.

Украина и так потеряла часть своих территорий, объяснил он.

Президент заявил, что стабилизировать ситуацию, где находятся сейчас украинские войска, чтобы как-то успокоить РФ, - этим Украина заниматься не будет.

Читайте: Зеленский верит в результат относительно очередного обмена пленными: "Занимаются этим разные люди, разные службы"

"Поэтому к зиме <…> мы хотим многое", - подытожил он.

Президент подчеркнул, что пока и речи не может быть о переговорах с РФ, пока страна-агрессор сопровождает свои действия кровавыми убийствами и насилием.

"Во-первых, "после войны" не наступило. Это мы должны все понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что пока о переговорах и речи не может быть. В-третьих, нарративы, которые Россия пускает , … что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно", - сказал Зеленский.

По мнению Президента, Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или отступлениями, сопровождая все это кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме "таких". Все, что россияне сделали, свидетельствует о том, что они вообще ни о каком диалоге не думают и никогда не думали, добавил Зеленский.

Также читайте: Не планирую никуда переводить главнокомандующего ВСУ Залужного, - Зеленский

"Они приняли решение оккупировать нашу страну. Как в 14-м году: они приняли решение, а мир хорошо им по роже не дал, ну не дал. И они пошли дальше, и дальше, и дальше, а мы им по роже даем" , – отметил он.

Зеленский (20196) переговоры (4911)


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Топ комментарии
+52
Зеля, який же ти геніальний дипломат і полководець!
Моли Бога, що тобі у спадок дісталась боєздатна армія!
Якби ти воював шістьма тисячами боєздатних, які залишились після легітимного у 2014, я би подивився, де б ви з єрмаком були через 72 години після вторгнення...
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23.08.2022 20:22
+46
Україна потрапила в пастку оманських договорняків по якому агент Буратіно та агент Козирь здали південь України та дали оточити Маріуполь
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23.08.2022 20:19
+40
Да,Зеля" гигант мысли" ,"отец украинской демократии",что не речь,то шедевр изощреной лжи.
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23.08.2022 20:17
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Ще раз: Повірити кацапам, себе на₴бати
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23.08.2022 20:16 Ответить
Да,Зеля" гигант мысли" ,"отец украинской демократии",что не речь,то шедевр изощреной лжи.
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23.08.2022 20:17 Ответить
Да уж...
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23.08.2022 22:56 Ответить
Минска -3,5 не будет, попытаются втюхать Анкара -1.
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23.08.2022 20:17 Ответить
Ніт. Цього теж не буде.
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23.08.2022 22:05 Ответить
Вона лише попаде в Оман-2
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23.08.2022 20:17 Ответить
щось його зовсім забагато в ефірі стало..
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23.08.2022 20:17 Ответить
Так Зеленский страдает словарным поносом, от его высеров уже уже тошно
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23.08.2022 21:38 Ответить
угу..параноїдальна шизофренія посилена манією переслідування вилилась у словарний пронос..
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23.08.2022 22:04 Ответить
так не читай
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23.08.2022 22:38 Ответить
Докі він у єфірі корчить з себе ***********, Дерьмак та ішнака фсбшна мерзота керують нами.
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24.08.2022 08:57 Ответить
Україна потрапила в пастку оманських договорняків по якому агент Буратіно та агент Козирь здали південь України та дали оточити Маріуполь
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23.08.2022 20:19 Ответить
усюди зрада
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23.08.2022 22:39 Ответить
Ще трохи і він скаже , що Бандера -це його рідний батько й мати ...а не Фіра з Мойшею.
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23.08.2022 20:20 Ответить
Швидше на бенямарафоні заспівають:
Батько наш - Зеленський,
Лєнка - наша мати.
Ми за них і Беню
будем воювати.
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23.08.2022 20:52 Ответить
ЗСУ відновили повний контроль над Мар'їнкою.
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23.08.2022 20:21 Ответить
Зеля, який же ти геніальний дипломат і полководець!
Моли Бога, що тобі у спадок дісталась боєздатна армія!
Якби ти воював шістьма тисячами боєздатних, які залишились після легітимного у 2014, я би подивився, де б ви з єрмаком були через 72 години після вторгнення...
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23.08.2022 20:22 Ответить
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23.08.2022 20:28 Ответить
Він планував здатись.
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23.08.2022 20:31 Ответить
Через 72 години їх дійсно вже в Україні не було. Вони повернулись пізніше. Баканов повернулся через 2 місяця.
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23.08.2022 20:55 Ответить
ти свічки тримав, докази де?
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23.08.2022 22:40 Ответить
А интересно, де Баканов сейчас?
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24.08.2022 00:28 Ответить
Десь у масквабаді, звіти пише, та "обьяснительные".
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24.08.2022 09:00 Ответить
Воно то так, минула влада підняла з руїн армію. Але маєм бути до кінця відвертими, наступ 2014 року і наступ 2022 порівнювати як мінімум не чесно. Тоді був лише сухопутний наступ, з заходу. А в 2022 році ми майже в оточені. Ракетні обстріли, авіаудари. Це дві різних за потенціалом війни.
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23.08.2022 23:11 Ответить
А армії 14 і 22 порівнювати чесно?
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24.08.2022 08:36 Ответить
Мінськ це було норм.Ви ж всі,в тому числі кварталівці,не помирали під артилерією і ракетами.Зараз хіба краще?На жаль москалі мають дуже багато озброєнь.Розкидатися словами то легко Зеленському.Хто з його родичів,чи друзів воює? А ніхто,тому він не знає,якою ціною даються якісь успіхи на війні.
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23.08.2022 20:22 Ответить
Чи 4, пропустив?
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23.08.2022 20:24 Ответить
Завдяки цим Мінська у нас був час створити армію і зброю! Який ти потім промові чмо брехливе.
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23.08.2022 20:25 Ответить
'просрав'
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23.08.2022 20:26 Ответить
"мінська-3, мінська-5 чи мінська-7 не буде. Ми в ці ігри грати не будемо"...я так розумію замість цього буде Оман-3, чи 5, чи 7.
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23.08.2022 20:26 Ответить
Що він бреше?
Мінськ-3 вдже був, і він його пілписав, у Парижі 09/12.19року, погодився на "формулу штанмайєра" в касапській інтерпретації!

Благо, Рух Опору Капітуляції не дав виконати...
І це одна із причин, чому ***** напав 24/02.22року.
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23.08.2022 20:27 Ответить
тут вище каже за Оман-3 ... ну, можна і так ту зраду назвати. Не суть в назві. Суть в самій суті.
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23.08.2022 20:29 Ответить
Для зебобіків- якби не Мінськ 2, то воювали б в шльопках і досі, як в 2014-му
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23.08.2022 20:27 Ответить
саме більше мені подобається у цій промові що президент Зеленський
не перекладає провину на попередників а береться вирішувати проблему аж
до визволення всієї території
Порошенку треба брати приклад із Зеленського
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23.08.2022 20:27 Ответить
зебіл, ти навіть ніколи не втямиш, що саме Порох всі ці три роки в опозиції, і 4,5роки з-за своєї каденції на посаді Поезидента і казав, і робив (навіть в опозиції! робив! бо агітував закордоних союзників!) про неприпустиміть зради і небезпеку подальших "договорів" і "подивитись в очко" з ******!
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23.08.2022 20:34 Ответить
З чого приклад брати? Як про*бати південь і стати героєм-Боневтік.
Те, що читає Зеля - все до одного місця, бо в нього в "промовах" як що переглянути все з 24.02, пріоритети змінюються постійно* вже хотів перемовин, гарантії безпеки від рашки, на нейтральний статус погоджувався, Крим залишав рашці на купу років, кордони до 24.02, кордони до 2014 року. Тому це базікання нічого не вирішує, бо зараз все залежить від ЗСУ, а не зрадника Зелі.
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23.08.2022 20:43 Ответить
Михаил Васильев,брать пример? Благодаря Зеленскому у нас окупирован юг Украины, благодаря Зеленскому у нас были ужасы в Буче и Гостомеле и впереди еще нас ждет страшная история Мариуполя, тысячи убитых, замучаных украинцев, изнасилованых детей и женщин. Чем занимался Зеленский перед войной? На лыжах катался, в Трускавце тусу для слуг устроил а нужно было готовить бомбоубежища в городах, организовать защиту с юга и с севера, тысячи матерей хотят плюнуть меж глаз такому президенту
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23.08.2022 21:36 Ответить
КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ ТОТ ...........................................СЛАВА УКРАИНЕ! ЭТО ВСЕ БЛАГОДАРЯ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ И ВСУ. ПОМНИ ОБ ЭТОМ. А НЕ БЛАГОДАРЯ ВЛАСТИ. СЛАВА ВСУ!
С ТАКОЙ АРМИЕЙ И С ТАКОЙ ПОМОЩЬЮ И ЛЮБОЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ВЫИГРАЕТ ВОЙНУ.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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23.08.2022 20:29 Ответить
а причем тут Минск -1,2,3 ? сейчас не та ситуация , запад помогает по полной , весь мир с Украиной , а тогда мы были голые и босые, и Минские соглашения были единственным выходом для Украины на тот момент , ясе перец ты не знал про это , ты на паРаше бабки делал , на корпоротивах тех, кто сегодня убивает детей Украины , ты ржал как конь и вискарик с ними бухал , не строй из себя благодетеля , ты делаешь то , что тебе говорят взрослые и умные дяди , чем больше ты несешь отсебятины , тем тупее выглядишь, политика не твое вова , всем понятно что ты хочешь этим сказать , но Минска не будет не потому что ты так решил , а потому что 25% нормальных людей на фронте страну защищают , которую ты сравнивал с проституткой и старым поломанным велосипедом , чучело квартальное.
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23.08.2022 20:31 Ответить
+++
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23.08.2022 21:15 Ответить
100%
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24.08.2022 06:42 Ответить
а может проще "просто перестать стрелять"??
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23.08.2022 20:32 Ответить
Биполярка, один Зеленский патриот и в эти игры не играет, другой в Омане и Стамбуле играет еще как, да и сейчас Ермак готовит гарантов перемирия.
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23.08.2022 20:33 Ответить
Цей довбень до тепер не зрозумів значення мінських угод, коли зупинили активні бойові дії, "зв'язали руки" рашці, санкції на неї накладалися, а оборона України зміцнювалась тим часом. Зеля-дурень вирішив їх тупо авансом виконувати не вимагаючи від рашки виконання безпекових умов і все угробив.
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23.08.2022 20:34 Ответить
Це тупе одоробло зрозуміє коли-небуть, що ті угоди були рятувальним кругом для України на той час? На нього все, що робив Порошенко, діє як червона ганчірка на бика. Воно прийшло до влади і повело себе точнісінько, як рашисти: все розгромило, що було створене, наче то була особиста пісочниця Порошенка, а не надбання великогої кількості людей, їх праці.
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23.08.2022 20:59 Ответить
Вибачте, це я писала як окремий коментар. Щось пішло не так
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23.08.2022 21:00 Ответить
Мінськ ніхто не збирався виконувати. Це був час створення армії. І армія створилась посилюється зброя поступає. Про які Мінські угоди йде розмова? Европа знала що УКраїна не виконає ці Мінські угоди і постійно продовжувала санкції і не примушувала виконувати їх- якщо не рахувати проросійських депутатів таких як Герхард Шредер Гельмут Коль хоча вони вже і не були при владі. Меркель проросійська також. Але всеж таки не змусили Україну їх виконати. Тому що на ьой час Україна не могла вести війну тому і підписала ці Мінські Угоди
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23.08.2022 20:34 Ответить
Уті-путі, ми будемо зазирати в очкі, це вам не мінські різні "єто другоє, ви не панімаєтє"
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23.08.2022 20:36 Ответить
Ні, ні, він так не зробить, вєдь
«нада просто пєрєстать стрєлять» ©, бо «є політики, які збагачуються на війні» ©
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23.08.2022 20:37 Ответить
от шулер! из 5-7-9 уже втирает про 3-5-7 )) ждите, скоро - новая программа, психобработка началась с оригинальной стороны.
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23.08.2022 20:37 Ответить
Без мату не прокоментуєш ... Мінськ був для того, щоб не було зруйновано половину країни, не було калік і сиріт, для того , щоб країна не зазнала жахіть війни, бо "худий мир краще великої війни".... Але хіба ідіот розуміє такі елементарні речі???
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23.08.2022 20:45 Ответить

Тому ти, весь такий безкомпромісний, взяв в переговорники давно притрушеного нафталіном Чалого, який готував Будапештський меморандум, який всі клянуть.

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23.08.2022 20:45 Ответить
Тільки треба пережити оман1
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23.08.2022 20:51 Ответить
Зараз паски по їншому назваються: Маріуполь-1, Маріуполь-2, Чонгар-1 тощо.
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23.08.2022 20:51 Ответить
зебіл, ти навіть ніколи не втямиш, що саме Порох всі ці три роки в опозиції, і 4,5роки з-за своєї каденції на посаді Поезидента і казав, і робив (навіть в опозиції! робив! бо агітував закордоних союзників!) про неприпустиміть зради і небезпеку подальших "договорів" і "подивитись в очко" з ******!
Ти згадай де петіни діти живуть, та вчаться, згадай петіну торгівлю під час війни, так петя брехав з самого початку про продаж свого придприємства, так для мене і не дивно людина була і в партії Наша Україна потім перебіжав до регіонів за денижним мішком. Так у нього один принцип буде влада будуть гроші.
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23.08.2022 20:53 Ответить
Хех, впізнаю зебіла!
Старший, Олексій, скоріш за все, як і в 14-му - воює; і навіть можливо, знову не під власним прізвищем - щоб запобігти зайвій зацікавленності ворога (його диверсантам) до тієї військової частини. Молодші, справді, за кордоном - але вони студенти, Михайло має відстрочку, згідно Закону. Та це ж ясно як Божий день - тільки варто задуматись...
З ворогом Петрові підприємства не торгували - нема фактів! Так, ліпецьку фабрику не продав, бо не дав цього ***** зробити - але розвалив її роботу (обладнання вивіз!), там вона хіба що отримує орендну плату за здачу офісних приміщень.
В партії "Наша Україна" і ПР він ніколи не був; він був на той часть головою партії "Солідарність". І за грошима ригівськими ніколи не бігав, бо мав свої; а міністром економіки в Азарова працював доти, допоки була перспектива укладення договору про асоціацію з ЄС; і саме на цій посаді він розробляв відповідні нормативні документи!

Короче: за брехню, та й ще таку дурню - в спам. Праивила дозволяють.
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23.08.2022 21:12 Ответить
+++
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23.08.2022 22:30 Ответить
А де цей чоколядний обнімашка гівнюк Барига Мальдивський подівся? Пів-процента від набариженого на телекамери ЗСУ віддає... Добре, що не обрали. Вже б дупу на Мальдивах прогрівав!
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23.08.2022 20:55 Ответить
У лікаря мобілку вкрали?
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23.08.2022 21:04 Ответить
Звичайно "мінська" не буде, бо вони сьогодні відкритий ворог. Ти, Володя, потрапив в пастку ще в Омані 1, і в Парижі, де підписали формулу "Штайнмайєра"і спробував злити Україну в Турції. Тобі до "мінська", як до Вашингтона раком, краще про це нічого не говори. Бо "мінськ" ворог не виконав жодного пункта.Де наші захисники Маріуполя? Хто розмінував Чонгар? Хто здав південь?
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23.08.2022 20:56 Ответить
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23.08.2022 20:58 Ответить
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23.08.2022 20:59 Ответить
Симон Петлюра "Нам не страшні московські воші, нам страшні шоколядні гниди"
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23.08.2022 20:59 Ответить
никакой "Минск" не спас бы от полномасштабной войны
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23.08.2022 21:00 Ответить
"Мінськ" її зупинив, а Бубочка, знищуючи те, що зупинив "мінськ", організував повномаштабне вторгнення.
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23.08.2022 21:06 Ответить
Чайко, ви чого лайкаєте зебілу? в
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23.08.2022 21:16 Ответить
Нужно проверить декларации Зеленского, Ермака и всей этой шоблы. Сразу станет ясно кто наживается на войне и кто предатели,строящие из себя патриотов. И поступить с ними согласно военному времени. Уже достала эта команда воров, коллаборантов, тупо жадных жлобов. Гнать всех.
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23.08.2022 21:02 Ответить
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23.08.2022 21:07 Ответить
Йди ти ***** долбойое безтолковий. Шо від тебе зараз залежить і хто тебе слухає? Все, що можна просрати ти вже успішно просрав. А зараз ліпиш з себе великого стратега.
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23.08.2022 21:08 Ответить
чи типу Оман-2 чи Париж-2., правда Зек?
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23.08.2022 21:08 Ответить
Балаболить одне, робить протележне, антиукраїнське.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZV4eU9xSfcx_DENyIVL5gmqlRUmZGgHvWMwnYygewgPYDjCZ8ASZ6lUB6eVFAi5rvRcNUhtPE0J6xGZLscKi0Ss9UIf6owDvnUd0yizXcwQ0E7URIDu785fGmkmfEiEQJc&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?

Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».

Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.

Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.
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23.08.2022 21:15 Ответить
По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років.

Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні.

Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав.

Для решти рашистів - двері відкриті.

Законопроєкт істотно послаблює захист української мови.Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.
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23.08.2022 21:16 Ответить
Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.

І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.

Ще раз:

вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.

Це - відвертий проросійський реваншизм.
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23.08.2022 21:18 Ответить
Нужно проверить декларации Зеленского, Ермака и всей этой шоблы. Сразу станет ясно кто наживается на войне и кто предатели,строящие из себя патриотов. И поступить с ними согласно военному времени. Уже достала эта команда воров, коллаборантов, тупо жадных жлобов. Гнать всех.
Это чистый гон, но неболее. Назначеные будут проверять тех, которые их назначили?
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23.08.2022 21:15 Ответить
а шо такое, наигрался уже, в оманские договорняки, и формулы Штайнмайера?
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23.08.2022 21:24 Ответить
Так. У зельоних ідея фікс - "Стамбул 2022". ЖЕК його просуває вже всілякими спробами. Перше підписанство погасив Джонсон. Тепер кацапня знову активувались.
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23.08.2022 21:25 Ответить
Солнцеликий Пустозвон Перший Криворізький! За що все ОЦЕ Україні?!
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23.08.2022 21:28 Ответить
За заслуги. Мудрий нарід заслужив.
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23.08.2022 22:08 Ответить
малоПИД..роский, бенин Нарко-Дегенерат Украина попала в ловушку в 19 году, когда благодаря слабоумным ЗЕБилам тебе дали булаву, а ты в Омане взял за щеку у патрушева и подтянул фсбэшника Елдака и начались цемахи, вагнеровцы, дело клистронов, закупка на Х...й не нужного электричества в белорусии через офшоры Хламидии, сдачя Юга, слив Азовцев и т.д ты уже "заработал" на 5 пожизненных...
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23.08.2022 21:28 Ответить
Знову анекдот, тобто коротенький на два слова анекдот: - призедент запевнив !
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23.08.2022 22:07 Ответить
Мудак. Ой. Не на часі же ш...
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23.08.2022 22:15 Ответить
Де б ти, срака з ручкою, зараз був, якщо б не Мінськ-1?

Твій дебільний електорат тільки завдяки цьому до 2022 року "уставал ат вайни", сидячи на диванах в сотнях кілометрів від неї.

Якщо б не це, ти б зараз в російських банях немиті кацапські прутні смоктав, а не був президентом.
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23.08.2022 22:22 Ответить
Вот идиот, как задолбал этот дебил
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23.08.2022 22:23 Ответить
В партії "Наша Україна" і ПР він ніколи не був; він був на той часть головою партії "Солідарність". І за грошима ригівськими ніколи не бігав
Так роскажить мені коли петя прибіжав на майдан де він працював 2014? А 2004 з Ющенко, то не петя првцював? Вивчить політичну історію свого вождя, а потім обрвзи пиштть.
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23.08.2022 22:40 Ответить
мудачило ти безграмотне. Та ти навіть сам не тямиш, що хочеш сказати, і про що запитати
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23.08.2022 23:09 Ответить
Мінська3 не буде. Але повернення територій на стан 24 лютого, зафіксованих Мінськом 2, буде для нас перемогою. Так мінські угоди, то була зрада чи перемога?
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23.08.2022 23:23 Ответить
Мудило ты зилёное, если бы не было Минска и Путин вовсю попёр в 2014 году - ЧЕМ бы это кончилось?
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24.08.2022 11:01 Ответить
та ти шо?!А якже зійтися по середині?
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24.08.2022 11:02 Ответить
 
 