Простая школьная формула, как быстро закончить войну, – дать оружие Украине, - Зеленский
Чтобы последствия войны не были ощутимы во всем мире, следует Украине дать оружие и завершить эту войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Моя позиция неизменна: если быть совсем прагматичным, я бы сказал так: эта война стоит дорого, стоимость высокая для всего мира… Я считаю, что более короткая война дешевле. И если все прагматичны, то дешевле (будет) закончить раньше. Закончить раньше – это дать оружие нам. Такая простая школьная формула", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что для кого-то в Европе эта война уже ощущается экономически. Третьи государства еще не ощущают, но блокирование Черноморского побережья уже говорит о том, что будет голод, и они это почувствуют.
"Кто-то в Азии еще не почувствовал, это будет несколько позже, к сожалению. И самая дорогая цена будет для России, и это стопроцентно, потому что эта цена будет исторической для них", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А он просто сократил ВСУ,просто обнулил оружейную програму,пересажав тех,кто ей занимался,и под занавес отвел ВСУ на запад,чтоб по хорошим дорогам заехали расеяне,а ВСУ по плохим прорывались на восток против потока беженцев!
Навыбирали,повторяя за пукиным " кто угодно,кроме Порошенко!".
Просто Прое##ли!!!☝️🤔☝️
Хто бажав виборів на окупованих ДО відводу війск раши до кордонів 91?
Питань багато,сподіваюсь 73% їх не забудуть на чергових виборах!
Тільки нам чомусь не просто...
Сралин умудрился все просрать за 3 месяца боёв..и отдал 6 республик дохлого Сссра с населением 75 млн..совков..
Просто в НАТО, просто в ЕС, просто дайте денег на восстановление (вот смотрите, мы уже всё посчитали). Простак, ****.
- Та хто завгодно... Але НЕ Я. Точно, зуб даю!