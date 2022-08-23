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Новости Война
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Простая школьная формула, как быстро закончить войну, – дать оружие Украине, - Зеленский

зеленський

Чтобы последствия войны не были ощутимы во всем мире, следует Украине дать оружие и завершить эту войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя позиция неизменна: если быть совсем прагматичным, я бы сказал так: эта война стоит дорого, стоимость высокая для всего мира… Я считаю, что более короткая война дешевле. И если все прагматичны, то дешевле (будет) закончить раньше. Закончить раньше – это дать оружие нам. Такая простая школьная формула", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что для кого-то в Европе эта война уже ощущается экономически. Третьи государства еще не ощущают, но блокирование Черноморского побережья уже говорит о том, что будет голод, и они это почувствуют.

"Кто-то в Азии еще не почувствовал, это будет несколько позже, к сожалению. И самая дорогая цена будет для России, и это стопроцентно, потому что эта цена будет исторической для них", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Для Украины Крым – это не фишка в геополитической игре, а часть нашего народа, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20196)


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Топ комментарии
+36
все у тебя просто - просто перестать стрелять, просто перестать болеть, просто дайте то, просто дайте єто.
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23.08.2022 20:26
+33
а ведь надо было просто купить оружие, просто построить завод для снарядов, просто заминировать там где говорили США, просто настроить опорников, просто выделить бабки на армию...
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23.08.2022 20:29
+28
А скільки зброї закупив Буратіно за 3 роки?
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23.08.2022 20:27
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все у тебя просто - просто перестать стрелять, просто перестать болеть, просто дайте то, просто дайте єто.
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23.08.2022 20:26 Ответить
а ведь надо было просто купить оружие, просто построить завод для снарядов, просто заминировать там где говорили США, просто настроить опорников, просто выделить бабки на армию...
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23.08.2022 20:29 Ответить
І просто бути Президентом Великої Країни, який дбає про свій Український Народ.
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23.08.2022 20:34 Ответить
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23.08.2022 20:42 Ответить
СВОЇ 7 мільярдів!
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23.08.2022 20:48 Ответить
Власть простого вранья и простых отмазок

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23.08.2022 20:35 Ответить
Все это делалось до Зеленского!
А он просто сократил ВСУ,просто обнулил оружейную програму,пересажав тех,кто ей занимался,и под занавес отвел ВСУ на запад,чтоб по хорошим дорогам заехали расеяне,а ВСУ по плохим прорывались на восток против потока беженцев!
Навыбирали,повторяя за пукиным " кто угодно,кроме Порошенко!".
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23.08.2022 20:47 Ответить
2019 году Украина подписала контракт на $30 млн с Турецкой стороной на поставку двух зенитно-ракетных комплексов типа С-125, после их модернизации в компании «Аэротехника-МЛ» до уровня С-125М1 «Печора-M1», предположительно для использования в Ливии. Данные комплексы, помимо модернизации электронной начинки, должны были быть перемонтированы на автомобильные платформы семейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 КрАЗ , вместо ранее использовавшихся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B-131 ЗИЛ-131 . Также возможно, что по данному контракту предполагалась поставка дополнительных комплексов этого типа для развёртывания вблизи авиабазы «Эль-Ватыя», взамен ранее уничтоженных комплексов https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk MIM-23 Hawk . В январе 2020 года, после смены руководства в ГК «Укроборонпром», украинская сторона предложила переподписание контракта уже от лица компании «Техимпекс», на балансе которой значились закупленные комплексы за $200 000 за штуку в 2016 году в Молдове, обозначенные как нерабочие. Турецкая сторона отказалась от подписания данного контракта. Предположительно в это время Турция рассчитывала получить российско-белорусские комплексы, модернизированные до уровня С-125-2ТМ «Печора-2ТМ». Тем не менее 8 июля 2020 года стало известно, что украинская сторона продала Турции 6 батарей ЗРК С-125, предположительно модернизированных до уровня С-125-2Д «Печора-2Д»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125#cite_note-14 [14] . В конце сентября первая партия данных комплексов была поставлена.
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23.08.2022 22:29 Ответить
Головне....

Просто Прое##ли!!!☝️🤔☝️
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23.08.2022 20:33 Ответить
завтра дадуть Администрация США ко Дню Независимости Украины объявит о выделении дополнительной военной помощи на 3 миллиарда долларов - Associated Press.
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23.08.2022 20:27 Ответить
Простобоневтік!
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23.08.2022 20:27 Ответить
Та він би з радістю втік, але Беня не випускає
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23.08.2022 20:28 Ответить
Бо невипустили!
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23.08.2022 20:39 Ответить
бозасцяв
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23.08.2022 20:53 Ответить
Якщо Молдова лише на шостий місяць почула. То до всього світу ще далеко. Щоб наслідки війни не були відчутні у всьому світі Джерело:
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23.08.2022 20:27 Ответить
Ну по справедливости Молдова почула уже на следующий день, а сейчас уже не просто чует, а задыхается от инфляции. Отсутствие украинских товаров очень сильно чувствуется. Даже такая мелочь, как украинский шифер - цена в два раза взлетела из-за отсутствия поставок
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23.08.2022 20:33 Ответить
Весь світ задихається від інфляції. Но, поки що, не так і сильно як параша в новинах розказує.
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23.08.2022 20:36 Ответить
Кто как. Чем дальше, тем спокойнее. Чем ближе к рэфии - тем страшнее. Зиму бы продержаться)
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23.08.2022 20:40 Ответить
А скільки зброї закупив Буратіно за 3 роки?
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23.08.2022 20:27 Ответить
Нагородні не було? Щось пропустив.
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23.08.2022 20:39 Ответить
Ну так шо ж президент Дерьмак так плохо работает?
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23.08.2022 20:28 Ответить
Шукай її під асфальтом
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23.08.2022 20:28 Ответить
Стоп. а как же 2 года сказок- заглянуть в глаза путину, просто перестать стрелять?? Трепло
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23.08.2022 20:32 Ответить
Тем более,что это совсем не глаз!
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23.08.2022 20:38 Ответить
Запад до сих пор боится путлера, да и жлобятся тоже.
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23.08.2022 20:33 Ответить
ПРОСТАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМУЛА - ПОЛУЧИЛ ПОВЕСТКУ , ИДИ В АРМИЮ.
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23.08.2022 20:33 Ответить
та твоя простота вже привела в країну війну, якщо ти цього не розумієш - то дибіл
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23.08.2022 20:34 Ответить
Конкретно этот Зеленский мне нравится. Видно Ермака нет рядом.
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23.08.2022 20:35 Ответить
Потому что твой дом не разбило снарядом. Где отсиживаешься? У Пожлдяка на зеленой ботоферме?
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23.08.2022 20:37 Ответить
Клован на пике... Заберите айкосы, завтра же День Независимости!!! Нахрена мне его наркоречь гундлсая и бегающие заплывшие глазенки? Укурись себе в ОПЕ и не мешай людям, гражданам свободной Украины праздновать День Незалежності!!!!
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23.08.2022 20:35 Ответить
бубач ька калісь!

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23.08.2022 20:36 Ответить
А хто перетворив Мінськ 2 у пастку,підписавши російську "формулу Штанмаєра", до якої сам Штанмаєр не має відношеня?
Хто бажав виборів на окупованих ДО відводу війск раши до кордонів 91?
Питань багато,сподіваюсь 73% їх не забудуть на чергових виборах!
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23.08.2022 20:36 Ответить
Хлоп простий, як двері...
Тільки нам чомусь не просто...
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23.08.2022 20:36 Ответить
Оружия у Джугашвили на 22 июня 1941 года..было больше чем во всем мире вместе взятом...Марк Солонин и Виктор Суворов не дадут мне сбрехать..Но..
Сралин умудрился все просрать за 3 месяца боёв..и отдал 6 республик дохлого Сссра с населением 75 млн..совков..
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23.08.2022 20:39 Ответить
и если бы не беспрецендентная помощь союзников - то сейчас бы дикие племена народов сэсэсэр обитали где-то в забайкайле
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23.08.2022 20:44 Ответить
Проста шкільна формула, як швидко закінчити війну - дати зброю Україні, - Зеленський

Просто в НАТО, просто в ЕС, просто дайте денег на восстановление (вот смотрите, мы уже всё посчитали). Простак, ****.
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23.08.2022 20:40 Ответить
Свою треба мати! А не тратити гроші на асфальт, який по ціні танка. Півроку війни - де патронні заводи?
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23.08.2022 20:40 Ответить
Контора простих рішень...і ці "прості рішення" привели до великої війни....
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23.08.2022 20:40 Ответить
ПРОСТАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМУЛА - сколько дают оружия столько будет и война. На 3 года растянут точно...
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23.08.2022 20:42 Ответить
Зе..случайный пассажир в политике..вы это поймете..если доживете...
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23.08.2022 20:42 Ответить
Пропагандони за бабло у вас три вибору, або на передок ,або заткнутися і є ще один варіант відвідати корабель
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23.08.2022 20:48 Ответить
Дайте ему скумбрию
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23.08.2022 20:49 Ответить
по 8
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23.08.2022 20:50 Ответить
Ти бачиш як заговорив! А чому за три роки жодної ракети, жодного снаряду, жодного бронежилета для ЗСУ? Все закатав в асфальт і на Трускавцях просцяли? Думаєш люди забудуть? Ні. Ми все пам'ятаємо, ми пам'ятаємо всі про@оби, всі кривляння і лиття бруду на США, Англію, ЄС, які попереджали про напад, а ти, Володя, останні 50 мільярдів закатав в асфальт, яким сьогодні користується ворог!
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23.08.2022 20:52 Ответить
Просто я слушаюсь дерьмака!
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23.08.2022 20:52 Ответить
І просто посадити Коломийського...
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23.08.2022 20:55 Ответить
- Хто всрався?
- Та хто завгодно... Але НЕ Я. Точно, зуб даю!
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23.08.2022 20:58 Ответить
Можна було сказати "проста формула", як тобі, кретину написали в бумажкі так ні, треба блєснуть інтєлєктом і ляпнуть, Простая школьная формула, образивши союзників, натякнувши, що вони школьнікі. Довбана Зебоба, як же погано, коли президент кретин. Ви подивіться до чого він докерувався за 3 роки, 8 млн біженців
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23.08.2022 21:07 Ответить
А "просто перестать стрелять" то була мабуть дошкільна формула? Чи кремлівська?
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23.08.2022 21:12 Ответить
Мда уж столько слов проповедует в массы, а про цену которую платит Украина и слова не сказал, Африка голодает, Азия худеет, Европа нищает а Украина? Нам нужно только оружие? Безработным 30 дней и на все 4 стороны, эвакуировать народ? Зачем мне паника яж 7ккк недополучял бы, Херсон, Мариуполь, Харьков, Сумы, ониж не цель номер 1 все в очередь, я первый занял защитников ещё за полгода до ...
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23.08.2022 21:31 Ответить
а як же ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ™ ???
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23.08.2022 22:13 Ответить
 
 