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Зеленский о заявлениях РФ о якобы причастности Украины к подрыву Дугиной: Это - не наша ответственность

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украину не интересует дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина, и ее якобы убийство "не является нашей ответственностью".

Об этом он отметил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины", - ответил он на вопрос об обвинениях России якобы в причастности Украины к убийству Дугиной.

Читайте: Простая школьная формула, как быстро закончить войну, – дать оружие Украине, - Зеленский

Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".

Дугин (46) Зеленский (20196)


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Топ комментарии
+11
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23.08.2022 20:44
+6
пришлось срочно по мпргам искать кого-то похожего
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23.08.2022 20:51
+5
головнокомандувач якоюсь курвою переймається....
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23.08.2022 20:55
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23.08.2022 20:44 Ответить
- На панихиде звучали угрозы в адрес ФСБ.
- Как это в адрес ФСБ?
- Выступающие требовали найти и жестоко наказать убийц!
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23.08.2022 20:47 Ответить
ФСБ забыло сообщить что группа состояла из трёх особей. Мамаша занималась отключением камер наблюдения, дочь стояла на шухере а боевой кот устанавливал взрывчатку под машиной
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23.08.2022 20:50 Ответить
Чотири. Ще міні купер з різними номерами на автопілоті.
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23.08.2022 20:52 Ответить
Да блин, ну возьмите пример со штатов. Задали им вопрос - получили ответ "это не наше дело заниматься каждой рэфовской дурой. Есть у них свои следователи, пусть разбираются, а штаты эта лабуда не интересует". Ещё и президент воюющей стороны берется оправдываться, что не мы, не мы, не мы... Да пошли они к Евгении Марковне со своими дашами и машами. Своих забот нет, что ли?
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23.08.2022 20:48 Ответить
пришлось срочно по мпргам искать кого-то похожего
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23.08.2022 20:51 Ответить
Так ее раньше выкинуло
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23.08.2022 23:22 Ответить
головнокомандувач якоюсь курвою переймається....
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23.08.2022 20:55 Ответить
...бо поблажливий до осіб свого штибу
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23.08.2022 21:27 Ответить
Неужели наши спецслужбы научились закрывать рот кловану?
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23.08.2022 20:58 Ответить
Це ми що , за кожного закатрупленого кацапа будемо виправдовуватися, і робити це на рівні президента?!!! Як на мене це вже приниження!
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23.08.2022 21:18 Ответить
зачем вообще оправдываться ????
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23.08.2022 21:19 Ответить
Блин, таких дугинёнышей осталось около 60 млн. голов на касабстане, где на всех найти лопат.., пардон мин? На пу#ин она нам сдалась? Если у фсб передние копыта из окорока
выросли, то при чём здесь Украина? Уверен, даже свинопёс "дугин" и на пу#ин нам нужен?
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23.08.2022 21:27 Ответить
Взорвали куклу которая лежа в ящике сдала путлерских Баранов весь єтот цирк с похоронами уже назвали полным дебилизмом..Дарья Платонова находится в Монако жива и здорова...
РюZkие..вы и вправду стадо тупых идиотов...
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23.08.2022 21:28 Ответить
Дохлу кацпську лошицю хочуть пришити до України, це мерзенно.
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23.08.2022 22:02 Ответить
конструктор "Собери сам Дугину"......
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23.08.2022 23:01 Ответить
постанова, труп не свежий(с)
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24.08.2022 09:54 Ответить
 
 