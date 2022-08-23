Зеленский о заявлениях РФ о якобы причастности Украины к подрыву Дугиной: Это - не наша ответственность
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украину не интересует дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина, и ее якобы убийство "не является нашей ответственностью".
Об этом он отметил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это точно не наша ответственность, это не гражданка нашего государства, нас она не интересует, и она не на территории Украины", - ответил он на вопрос об обвинениях России якобы в причастности Украины к убийству Дугиной.
Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".
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- Как это в адрес ФСБ?
- Выступающие требовали найти и жестоко наказать убийц!
выросли, то при чём здесь Украина? Уверен, даже свинопёс "дугин" и на пу#ин нам нужен?
РюZkие..вы и вправду стадо тупых идиотов...