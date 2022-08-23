Оценка работы правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона, – Зеленский
Оценка работы Кабинета Министров будет зависеть от решения вопросов заработной платы в армии и прохождения предстоящего отопительного сезона.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Оценка правительства очень простая. У них есть задача: накормить военных и дать им высокие заработные платы – раз, отопительный сезон – два, при том, что нам все подорвали – бензин и уголь, газ. Все это должно быть у людей – три. При всех рисках цена на них не может вырасти в разы и объяснять все это войной – так не пойдет, потому что будет людям очень сложно – четыре, заработные платы нашим учителям, медикам и пенсии – пять", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".
Ключевыми из указанных позиций, по словам президента, являются вопросы заработной платы в армии и предстоящий отопительный период.
"Скажу вам откровенно: эти две вещи нужно пройти, потому что видим, откуда идет наступление. Наступление идет на поле боя, потому люди должны защищать и быть мотивированными, и наступление энергетическое", - сказал Зеленский.
При этом президент подчеркнул, что оценку работе правительства давать пока рано.
"Если в какой-то момент я буду чувствовать, что у нас что-то по этим направлениям не работает, тогда нужно будет делать выводы. Пока что я не вижу, на чем", - заявил глава государства.
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Тепер, напередодні зими, скиглить. Президент має вирішувати питання, щоб люди і не замічали. А не сіяти паніку.
Не буду по цій темі більше писати.
За годы правления сватов, не закуплено ни одного снаряда, патрона, бронежилета.... НИЧЕГО для армии.
За то у нас зайчики на сцене выступали на День Независимости. И дороги строили для танков кацапни. А мобилизация? Проверьте, где меньше голосовали за вислюка, там больше призывают.
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c&list=RDCMUC6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&start_radio=1
"Зарплата правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона".
Об этом рассказал Иван Сынепалов, присутствовавший вместе с другими студентами на встрече с нынешним главой государства, информирует "https://www.dsnews.ua/ ДС ".
"Одна из первых вещей, которые мы ему озвучили, - что Майдан - это было не смешно, и шутить над Майданом не стоит. Извиняться Зеленский не стал, но сделал серьезно-скорбное лицо и принял во внимание. Словосочетание "эбонитовые палочки" не прозвучало", - написал Сынепалов у себя в "Фейсбуке".
Как известно, "Квартал 95" Зеленского выпустил "номер" под названием "Акция протеста в Киеве". В одной из сцен актер Евгений Кошевой интересуется у персонажа Виктора Януковича, что будет, если "беркутовцам" выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду". "Так мы сможет добывать электричество?" - спрашивает герой Кошевого, изображая избиение.