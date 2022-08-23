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Новости Война
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Оценка работы правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона, – Зеленский

зеленський

Оценка работы Кабинета Министров будет зависеть от решения вопросов заработной платы в армии и прохождения предстоящего отопительного сезона.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оценка правительства очень простая. У них есть задача: накормить военных и дать им высокие заработные платы – раз, отопительный сезон – два, при том, что нам все подорвали – бензин и уголь, газ. Все это должно быть у людей – три. При всех рисках цена на них не может вырасти в разы и объяснять все это войной – так не пойдет, потому что будет людям очень сложно – четыре, заработные платы нашим учителям, медикам и пенсии – пять", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы".

Ключевыми из указанных позиций, по словам президента, являются вопросы заработной платы в армии и предстоящий отопительный период.

"Скажу вам откровенно: эти две вещи нужно пройти, потому что видим, откуда идет наступление. Наступление идет на поле боя, потому люди должны защищать и быть мотивированными, и наступление энергетическое", - сказал Зеленский.

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При этом президент подчеркнул, что оценку работе правительства давать пока рано.

"Если в какой-то момент я буду чувствовать, что у нас что-то по этим направлениям не работает, тогда нужно будет делать выводы. Пока что я не вижу, на чем", - заявил глава государства.

Автор: 

Зеленский (20196) Кабмин (14024) отопительный сезон (528)


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Топ комментарии
+13
Оцінку Зеленському та уряду по підготовкці до війни повинні дати азовці з Маріуполю коли повернуться з полону
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23.08.2022 20:45
+10
І ікра не лізе в рот всі думки про мій народ
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23.08.2022 20:44
+9
А шо з дорогами, стратєх на паличці?
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23.08.2022 20:46
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І ікра не лізе в рот всі думки про мій народ
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23.08.2022 20:44 Ответить
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23.08.2022 21:09 Ответить
Оцінку Зеленському та уряду по підготовкці до війни повинні дати азовці з Маріуполю коли повернуться з полону
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23.08.2022 20:45 Ответить
і не тиільки азовці.а і херсонці.маріупольці.бучанці.ірпінці
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23.08.2022 21:28 Ответить
А шо з дорогами, стратєх на паличці?
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23.08.2022 20:46 Ответить
Те, що с міліардом) дерев.
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23.08.2022 20:59 Ответить
Наркомана понесло... Мы же этого не знали до 19 года, А что тебе сказали в Омане рабссейсские эмисары?
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23.08.2022 20:47 Ответить
Кабмин формирует Верховна Рада. Но наркоша ещё этого не знает.
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23.08.2022 22:50 Ответить
До 24 лютого, вчора чинуша розказував, що готовились. 24 лютого. Так? 24 квітня вже можна було спрогнозувати? Так? Чи у Вас всі там на єті?
Тепер, напередодні зими, скиглить. Президент має вирішувати питання, щоб люди і не замічали. А не сіяти паніку.
Не буду по цій темі більше писати.
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23.08.2022 20:47 Ответить
Виліз гундосик з відосиком. Ти ж відмовлявся підвищувати з/п військовим.
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23.08.2022 20:52 Ответить
7 мелярдів завжди 7мелярдіа...
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23.08.2022 20:58 Ответить
Зачем погибшим зарплаты, если не закупают снаряды. Асфальтом откидываться от русни? Все ждет, что дадкт. А бабки можно с дерьмаком, татаровым, тимошенко ..... опять распилить.
За годы правления сватов, не закуплено ни одного снаряда, патрона, бронежилета.... НИЧЕГО для армии.
За то у нас зайчики на сцене выступали на День Независимости. И дороги строили для танков кацапни. А мобилизация? Проверьте, где меньше голосовали за вислюка, там больше призывают.
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23.08.2022 20:55 Ответить
Зекономлені Зеленським гроші: тепер прорвемося
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c&list=RDCMUC6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&start_radio=1
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23.08.2022 20:56 Ответить
« какая разница как называется улица если в подвал ты будешь бежать по новому асфальту
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23.08.2022 20:58 Ответить
А як ви сказали що буде холодно - то ви вже обісралися, на старті прямо. Заочно. Ось і оцінка вашої турботи про населення України.
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23.08.2022 20:58 Ответить
Хід думки подобається.
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23.08.2022 21:02 Ответить
Ще пригадай садок коло хати. До війни. Я, про пенсії і зарплати, рахуяльника по всьому середньому.
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23.08.2022 21:01 Ответить
А якже асфальт!?
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23.08.2022 21:03 Ответить
Яке ж воно огидне в своїх барських замашках..
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23.08.2022 21:06 Ответить
Докерувався так, що вже повстало питання про зарплати військовим? Альо, бобіки, то Порох крав чи ні? Як тепер вам, щось починаєте розуміти, чи все ще по приколу?
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23.08.2022 21:08 Ответить
Неправильно. Должно быть так.
"Зарплата правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона".
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23.08.2022 21:19 Ответить
робота уряду - зарплата військовим і тд)))) ну клоун,гавіщо тримати цілий уряд -корупціонерів ,щоб просто друкувати гроші і обкладати податками населення ...Нахрен потрібний такий уряд разом боневтіком.Уряд повинен для військових заробляти ,а населенню друкувати і роздавати.Дибіли
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23.08.2022 21:25 Ответить
То собі вріжте зарплати, повиганяйте всіх радників і заступників, набіса ви їх тримаєте в такій кількості? Запевняю вас, якшо депутатів буде 10 замість 450, гірше не стане. Стане тільки краще. У кожного депутата мінімум двоє помічників. У міністра 5 заступників, і 5 радників. Ви там ідіотів тримаєте? Начорта їм стільки радників? Наскільки я підтримувала президента, але останні його заяви заставляють замислитись стосовно його адекватності. Весь світ вказує на Єрмака як зрадника. Весь світ сміється з Арестовича. Що взагалі коється?
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23.08.2022 21:52 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский не стал извиняться за шутки "Кваратла 95" перед студентами, которых жестоко избили "беркутовцы" на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года

Об этом рассказал Иван Сынепалов, присутствовавший вместе с другими студентами на встрече с нынешним главой государства, информирует "https://www.dsnews.ua/ ДС ".

"Одна из первых вещей, которые мы ему озвучили, - что Майдан - это было не смешно, и шутить над Майданом не стоит. Извиняться Зеленский не стал, но сделал серьезно-скорбное лицо и принял во внимание. Словосочетание "эбонитовые палочки" не прозвучало", - написал Сынепалов у себя в "Фейсбуке".

Как известно, "Квартал 95" Зеленского выпустил "номер" под названием "Акция протеста в Киеве". В одной из сцен актер Евгений Кошевой интересуется у персонажа Виктора Януковича, что будет, если "беркутовцам" выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду". "Так мы сможет добывать электричество?" - спрашивает герой Кошевого, изображая избиение.
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23.08.2022 21:55 Ответить
 
 