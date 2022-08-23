Мы будем возвращать Крым любым путем без консультаций с другими государствами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возвращать оккупированный Крым любым путем, каким именно решит сама, без консультаций с каким-либо другим государством.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любым путем, каким мы решим. Решим самостоятельно, без консультаций с каким-либо другим государством мира", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "Украина не наносит ударов по гражданскому населению, которое находится как на территории другого государства, так и на территории Украины, но временно оккупированной территории".

"Мы знаем, что мы делаем, мы знаем, где есть военные объекты или склады те или иные на временно оккупированных территориях. Там украинские военные могут работать по плану", - добавил глава Украины.

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На вопрос журналиста по поводу возможного пути деоккупации Крыма - политическо-дипломатического или с военной помощью - президент подчеркнул: "Мы не выбираем, каким путем мы поставим точку в этом вопросе".

"В прошлом году была другая ситуация. Не было полномасштабной войны России против Украины. Украина постоянно показывала, что мы готовы к дипломатии, стремимся к этому, мы не хотим, чтобы люди гибли... Мы в течение трех лет попытались это делать. ...Но вы видите, чем все закончилось", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в прошлом году был начат саммит "Крымской платформы". "Кстати, мы сегодня говорили о том, что "Крымская платформа" – лакмусовая бумажка отношения государств к нам, работа нашей дипломатической команды и как все изменилось за этот год. ...Было 46, кажется, представительств разных государств, преимущественно европейский континент... В этот раз это около 60 стран мира, уже и Африканский континент представлен, и Латинская Америка представлена", - отметил Зеленский.

По его словам, "саммит зашел в политические круги мира... Мы вернули вопрос Крыма".