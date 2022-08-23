РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10829 посетителей онлайн
Новости Война
7 859 57

Мы будем возвращать Крым любым путем без консультаций с другими государствами, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возвращать оккупированный Крым любым путем, каким именно решит сама, без консультаций с каким-либо другим государством.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория, любым путем, каким мы решим. Решим самостоятельно, без консультаций с каким-либо другим государством мира", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "Украина не наносит ударов по гражданскому населению, которое находится как на территории другого государства, так и на территории Украины, но временно оккупированной территории".

"Мы знаем, что мы делаем, мы знаем, где есть военные объекты или склады те или иные на временно оккупированных территориях. Там украинские военные могут работать по плану", - добавил глава Украины.

Читайте также: Украина готова провести демилитаризацию Крыма, - Шмыгаль

На вопрос журналиста по поводу возможного пути деоккупации Крыма - политическо-дипломатического или с военной помощью - президент подчеркнул: "Мы не выбираем, каким путем мы поставим точку в этом вопросе".

"В прошлом году была другая ситуация. Не было полномасштабной войны России против Украины. Украина постоянно показывала, что мы готовы к дипломатии, стремимся к этому, мы не хотим, чтобы люди гибли... Мы в течение трех лет попытались это делать. ...Но вы видите, чем все закончилось", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в прошлом году был начат саммит "Крымской платформы". "Кстати, мы сегодня говорили о том, что "Крымская платформа" – лакмусовая бумажка отношения государств к нам, работа нашей дипломатической команды и как все изменилось за этот год. ...Было 46, кажется, представительств разных государств, преимущественно европейский континент... В этот раз это около 60 стран мира, уже и Африканский континент представлен, и Латинская Америка представлена", - отметил Зеленский.

По его словам, "саммит зашел в политические круги мира... Мы вернули вопрос Крыма".

Автор: 

Зеленский (20196) Крым (26360)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
23.08.2022 21:48
+14
ну, вот вроде бы сказал все правильно, НО, на практике, слова Зеленского, и дела Зеленского никогда не пересекаются, увы...
показать весь комментарий
23.08.2022 21:49
+11
А чим ми їх будемо повертати без іншіх держав? Шашликами? С%ка дебіл.
показать весь комментарий
23.08.2022 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы Мы Мы Я Я Я
показать весь комментарий
23.08.2022 21:46 Ответить
Віриш агенту Буратіно?
показать весь комментарий
23.08.2022 21:52 Ответить
Багато висєрів за вечір. Оманський в ударі, добрий кокс
показать весь комментарий
23.08.2022 22:22 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2022 21:48 Ответить
о як літаки ********...
показать весь комментарий
23.08.2022 21:59 Ответить
штирить)))
показать весь комментарий
24.08.2022 00:12 Ответить
а можна почати з Херсону?)
показать весь комментарий
23.08.2022 21:49 Ответить
Лихо скачет, так бы на фронте повёл бы роту в атаку.
показать весь комментарий
23.08.2022 21:49 Ответить
ну, вот вроде бы сказал все правильно, НО, на практике, слова Зеленского, и дела Зеленского никогда не пересекаются, увы...
показать весь комментарий
23.08.2022 21:49 Ответить
Ви спочатку Херсон поверніть
показать весь комментарий
23.08.2022 21:49 Ответить
Это це "ви"? До кого звертаетесь?
показать весь комментарий
23.08.2022 23:34 Ответить
до зешобли,їх же там чимале поголів'я
показать весь комментарий
24.08.2022 00:13 Ответить
Что это ты раздухарился, дядя?
показать весь комментарий
23.08.2022 21:51 Ответить
Ха, да какой он дядя, до дяди ему ещё расти и расти, пацан ещё по сути!
показать весь комментарий
23.08.2022 22:07 Ответить
А чим ми їх будемо повертати без іншіх держав? Шашликами? С%ка дебіл.
показать весь комментарий
23.08.2022 21:52 Ответить
Шо там с Херсоном ? А то Хлань уже месяц назад его освободил
показать весь комментарий
23.08.2022 21:54 Ответить
Только что было видно как орки наших фосфором обстреляли. Или чем там, что разлетается как салют. Пздц.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:05 Ответить
иди в траншею,если форму носишь,для воюющей страны презерватив-уклонист это просто жесть,да скинь ты ******* военную форму,ты ее не достоин
показать весь комментарий
23.08.2022 21:55 Ответить
а ти гідний? чому не на фронті?
показать весь комментарий
23.08.2022 22:28 Ответить
********* завали дефективний
показать весь комментарий
24.08.2022 00:17 Ответить
Запустим короче к Крым Ленку на паравозе с раздвинутыми ногами,мож прокатит?
показать весь комментарий
23.08.2022 21:57 Ответить
т.е. как оружие клянчить...так консультации необходимы...
а как умничать и чертешо о себе возомнить...так все... я - одно лицо Победы...без консультаций)))
показать весь комментарий
23.08.2022 21:58 Ответить
На словах ХЕРОЙ, на ділах ЩЕНЕВТІК.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:00 Ответить
Для того, щоб лише з'явилася можливість деокупації Криму, потрібно щоб на схід від лінії Запоріжжя-Мелітополь, вся територія України, знаходилась під контролем ЗСУ.
Це Новокаховка, Генічеськ, Херсон, Енергодар, Мелітополь, та ще з півтора десятка невеликих населених пунктів.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:03 Ответить
На захід, пардон
показать весь комментарий
23.08.2022 22:12 Ответить
боневтик ты уже украл у абдристовича, ранее украденный самим абдристовичем гранатомет? и вперед, освобождать.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:04 Ответить
О новий видосик.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:05 Ответить
Из серии - В мечтах на Гелике, в реале на велике.

Утром - дайте нам стопитсот бомб.
А вечером - я самый главный Д'Артаньян
показать весь комментарий
23.08.2022 22:05 Ответить
А може спочатку Херсонську,Запорізьку, Харківську, Миколаївську, чи то таке... само розсосеться?
показать весь комментарий
23.08.2022 22:09 Ответить
а х*лі,вата хаваєт
показать весь комментарий
23.08.2022 22:10 Ответить
Чому не просиш Дуду допомогти закрити кордон з біловиродками ?

Чому не скликаєш ООН , щоб миротворчі сили закрили Одеську область з моря, а всі сили наші кинути на звільнення півдня !

Чому у всі колокола не бєш?
показать весь комментарий
23.08.2022 22:14 Ответить
Не ори! Все, в отличии от тебя уже поняли, что из себя представляет ООН. Уже давно Зеленский просил закрыть небо над Украиной. И что? Ты из какой берлоги вылез? Или во время войны обосрать президента - это " КРУТО"?
показать весь комментарий
23.08.2022 22:38 Ответить
в стійло *******,тобі б тільки відсосати боневтіку
показать весь комментарий
24.08.2022 00:15 Ответить
А нормально общаться умеешь, недоносок порохоботский? После победы Украины таких, как ты надо в рашку отправлять на перевоспитание- без обратного билета.
показать весь комментарий
24.08.2022 01:22 Ответить
"ой не шуми зелений луже ,ой не 3,14сти "зелений недруже"
показать весь комментарий
23.08.2022 22:15 Ответить
"В минулому році була інша ситуація. (...) Ми упродовж трьох років спробували це робити, ... але ви бачите, чим все закінчилося" Джерело:

Та всі бачать. Гірше того - пам'ятають:
1. Скорочення витрат на ЗСУ і перекидання коштів на "велике крадівництво"
2. "Знайшлось" "надлишкове" майно в ЗСУ, яке потрібно було продати
3. Розмінування Чонгару і запуск туди рейсових автобусів (і це вже ПІСЛЯ візиту директора ЦРУ)
4. Припинення ракетних програм
5. Невиконання жодного держоборон замовлення навіть на половину

Вже давно відомо: хочеш миру - готуйся до війни. Тим більш, що в Україні вона йде з 2014-го року. Але ж нє! "Проста пєрєстать стрєлять", "пасматрєть в очко путлєра", "атвєсті вайска, чтоб нє праваціравать"... Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на власних, а боневтіки - навіть на власних не вчаться...
показать весь комментарий
23.08.2022 22:16 Ответить
В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
показать весь комментарий
23.08.2022 22:20 Ответить
Неверно ты мыслишь, не надо от тех стран, которые нам поставляют оружие и всю военную технику отрекаться, без них ты - ничто. А то видишь ли, каким крутым "героем" стал, ну прям сам будешь вертать Крым. Ты сперва верни Херсон, Запорожье, Мелитополь, ну и т.д. А то у тебя планы, ну прям как у Наполеона
показать весь комментарий
23.08.2022 22:28 Ответить
вообще есть реальные шансы освобождения Крыма если хорошенько потренироваться на Херсоне ..полностью уничтожив мосты взяв в кольцо вынудить сдаться или жест доброй воли вынудить совершить..начали со Змейиного ..теперь надо Херсон отработать ..а там и в Крыму повторить разбомбив Керченский Мост..главное оружие нужно в достаточном количестве и самое важное чтоб высокоточные были.и не нужно будет в лобовую атаку идти чтоб освобождать ..если дать просратся и не будет оружия .логистики сами свалят .на смерть до последнего не будут умирать.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:34 Ответить
****..няра
показать весь комментарий
23.08.2022 22:41 Ответить
ты хоть что-то верни, придурок
показать весь комментарий
23.08.2022 22:48 Ответить
Пишаюсь нашим президентом. Вперше за 30 років. Україна має лідера, нарешті. Слава Україні.
показать весь комментарий
24.08.2022 01:02 Ответить
татышо, видосик записал и пропустозвонил - зелебобы в экстазе. Тварына, если бы твой клоун не рассказывал про ЯО, не трындел про выход с минска, не трынжел про Крым итд а петлял дальше как "сывочолый" (как вы любите его называть) - возможно эти качели по Минску были и по сейчас, без сотен тысяч жертв!!!! Твари вы конченые!!!
показать весь комментарий
24.08.2022 04:11 Ответить
Ти працюєш за гроші,чи так просто дурень?
показать весь комментарий
24.08.2022 07:33 Ответить
закройте этому пустозвону уже кто-то РОТ!!!! он уже рассказывал про возобновление ЯО и что они выходят с минска итд, к чему это привело???? Сейчас оно заявляет про Крым когда ещё вновь захваченное не освобождено... *****?? шобышо?? зато зелебобы плюсики и лайки поставили, им нравится, ух какой злой и отважный, герой, ещё и ножкой 35 размера наверное топнул, ато, что такие заявления только вредят будучи по сути пустозвонством - зелебобы не видят...
показать весь комментарий
24.08.2022 04:09 Ответить
Чи хворий,чи кінчений дурень.? Що ти ляпаєш.? Кожний день всі просять коштів,зброї в наших партнерів,а він буде все виішувать сам. Закрив би свій вонючий рот і не гавкав би.
показать весь комментарий
24.08.2022 07:32 Ответить
малоПИД...роское, бенино, Нарко-Чмо!!! асфальтом Крым не освободить тем более под чутким руководством фсбэшника Елдака...
показать весь комментарий
24.08.2022 08:59 Ответить
а накуйт тоді ота кримська платформа?
показать весь комментарий
24.08.2022 11:00 Ответить
 
 