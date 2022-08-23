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Новости Война
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Россия дала принципиальное согласие на миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обещала воздержаться от активных боевых действий, - МИД Франции

заес,аес,запорізька

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает французское ведомство на официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

Они обсуждали миссию агентства по атомной энергетике при ООН (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

По словам Колонна, Россия дала принципиальное согласие на миссию и обещала удержаться от активных боевых действий.

Также читайте: Глава Евросовета Мишель призвал РФ предоставить доступ на ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг станции

В то же время в сообщении не уточняется, согласилась ли РФ на то, что миссия приедет с контролируемой Украиной территории. Ведь официальный Киев категорически против того, чтобы миссия приехала со стороны оккупированной территории.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 августа заявил, что ожидает попасть на АЭС в течение нескольких дней. Ожидается, что миссию возглавит он лично.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, потому что повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

Смотрите: В результате вчерашних обстрелов рашистов погиб работник ЗАЭС, - "Энергоатом". ФОТО

В последнее время русские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Также читайте: Риск ядерного конфликта достиг самой высокой точки за десятилетие, - Гутерриш

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем черз линию столкновения опасна.

МАГАТЭ (388) россия (95326) Франция (3487) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+6
3,14здять...
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23.08.2022 21:54
+6
кацапу повірити - себе надурити... що не ясно?
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23.08.2022 21:56
+6
А шо лапатнікі виконали з того що обіцяли???
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23.08.2022 21:59
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Обещать -- не значит жениться.
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23.08.2022 21:53 Ответить
Ясная хрень! Просто будут говорить, что это Украина, а они все такие в белом пальто!
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23.08.2022 22:01 Ответить
Ещё и грохнут миссию, а скажут на нас.
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23.08.2022 22:07 Ответить
3,14здять...
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23.08.2022 21:54 Ответить
Жабоїди лохи.
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23.08.2022 21:54 Ответить
кацапу повірити - себе надурити... що не ясно?
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23.08.2022 21:56 Ответить
то-то они сегодня целій день хреначат по округе...и не только округе АЄС но и ТЕЦ досталось (молчу уже про Никополь и Марганец...)
хотят сказать и показать и доказать что Украина сама себя обстреливает...суки
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23.08.2022 21:56 Ответить
о, какойразніци підвезли
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23.08.2022 23:16 Ответить
звиздять як Троцький

можу забитися - або погода буде вітряна, або обстріли пройдуть або ще які камні з неба

більш вірогідно що цю місію раптово захватять представники лднр для наступного обміну
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23.08.2022 21:59 Ответить
А шо лапатнікі виконали з того що обіцяли???
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23.08.2022 21:59 Ответить
Ага. И вы поверили
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23.08.2022 22:00 Ответить
.
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23.08.2022 22:06 Ответить
1994, якийсь меморандум: " …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою"

2022, якийсь телефон: "...обіцяла утриматися від активних бойових дій"
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23.08.2022 22:08 Ответить
Россия готова там принять кого угодно.
Они готовы не стрелять по АЭС

Им ***** на всё.

Да проснетесь же вы, ***** рот, хватит бредить про атомную бомбу. Им нужно отрезать станцию от Украины.
Вы там в своём запале совсем ******** ???
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23.08.2022 22:09 Ответить
Глава Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна чому ж ця прорашистська французька стерва не вказувала рашистам , що Запоріжська АЕС є суверенна територія України,котра окупована рашистами .?Чому ж ця стерва не нагадує рашистським вбивцям .що все . що діється на території України ,має мати лише принципову згоду Української влади.?
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23.08.2022 22:11 Ответить
Параша обещала? Разрешили волку охранять овец...
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23.08.2022 22:14 Ответить
Тільки лохи кацапам можуть повірити
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23.08.2022 22:16 Ответить
Єдиний спосіб повірити кацапам - забити кілка та закопати.
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23.08.2022 22:18 Ответить
Кацапи? Обіцяли? Тоді тре чекати провокацій.
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23.08.2022 22:22 Ответить
Значить треба чекати якоїсь чергової гидоти
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23.08.2022 22:32 Ответить
Лично свожу .
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23.08.2022 22:39 Ответить
Ха. Брешуть.
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24.08.2022 00:02 Ответить
"Принципову згоду"?.. Ну-ну... у свинособак є принципи?..
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24.08.2022 09:44 Ответить
 
 