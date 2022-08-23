В День Государственного флага Украины Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты, воду и солярку в бочках. Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. Часть машин – с открытой платформой, часть – с тентами.

Волонтеры и Фонд Порошенко законтрактовали в Великобритании более двухсот таких грузовиков. Подобные машины многие годы "служили" в британской армии. Автомобили, которые после расконсервации через всю Европу везут в Украину, ставят на техосмотр, приводят в порядок и в идеальном состоянии передают в войска.

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На днях пятый президент сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты". Первый комплект БПЛА также поступил в войска. Один из батальйонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин. Для подразделений ВСУ также купили 350 дронов Autel.

С 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.



