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Новости Война
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Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ

В День Государственного флага Украины Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ 01

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты, воду и солярку в бочках. Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. Часть машин – с открытой платформой, часть – с тентами.

Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ 02

Волонтеры и Фонд Порошенко законтрактовали в Великобритании более двухсот таких грузовиков. Подобные машины многие годы "служили" в британской армии. Автомобили, которые после расконсервации через всю Европу везут в Украину, ставят на техосмотр, приводят в порядок и в идеальном состоянии передают в войска.

Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ 03

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На днях пятый президент сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты". Первый комплект БПЛА также поступил в войска. Один из батальйонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин. Для подразделений ВСУ также купили 350 дронов Autel.

С 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.


Автор: 

Порошенко (19584) Десантно-штурмовые войска (217) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+42
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23.08.2022 22:17
+38
Порох для ЗСУ а Клоун для Каломойського $4.5 млрд.+
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23.08.2022 22:25
+35
Респект Пороху!
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23.08.2022 22:08
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А где ахметовские грузовики ?
Развёл эту сепаратистскую бодягу, превратившуюся в войну,
и типа он тут ни при чём ...
Где Коломойские грузовики? Сколько было разговоров какой он патриот...
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24.08.2022 04:13 Ответить
хотелось бы узнать как помогли обороне УКРАИНЫ сукисы . ярославские . каломойские и все остальные гандоны батальена ..монако.. ---- дрыстали твари с мешками баксов патриебы гребанные . яхты туда перегнали по 65 лимонов баксов --- закон ВР должна выдать все движимое и недвижимое имущество конфисковать и распродать . а деньги семьям погибших на фронте отдать и на оборону УКРАИНЫ
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24.08.2022 06:16 Ответить
у этих фамилий есть что то общее- евреи
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24.08.2022 07:33 Ответить
Вони спочатку вкрадуть все, а потім десятину на піар пустять(щоб їхні жидівські боги їм все спустили), а українські дурні(тільки дурні, ще раз наголошую) приймають це як величезну допомогу, коли ви вже порозумнішаете, порохолизи? Невже, ще хтось до сих пір не зрозумів, що якби ця потворна жирна свиня(Порох)не перетворила життя українців на жебрацьке - ніколи б вини(українці) не вибрали зелене .....
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27.12.2022 12:08 Ответить
А при якому царю ці всі жиди так казково збагатилися? Думайте, хлопці, якщо є чим, ато знову наступите на одні і тіж граблі
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27.12.2022 12:12 Ответить
Ну дуж ехочу ,щоб всі так "піарились",як ПОРОШЕНКО,а особливо зелене шобло.
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24.08.2022 07:07 Ответить
порошенко передае машини зсу а чиновніки зеленського крадуть іх..тімошенко вор.
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19.12.2022 16:53 Ответить
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