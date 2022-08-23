Деоккупация Крыма будет четким сигналом для всех ожидающих поражение диктаторов, - Кулеба
Деоккупация Крыма будет служить четким сигналом для диктаторов со всего мира, что из-за нарушения норм мирного сосуществования их ждет жесткая реакция всего мира и в конце концов поражение.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в заключительном слове на втором саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если бы Россия никогда не оккупировала Крым, мы смогли бы избежать большого количества трагедий. Возвращение Крыма под контроль Украины остается наиболее эффективным способом обеспечения европейской безопасности. Международная Крымская платформа – это единственный существующий международный форум, направленный на достижение этого результата по дипломатическому и политическому пути", - сказал Кулеба.
По его словам, участие во втором саммите 60 международных лидеров и организаций свидетельствует о понимании того, что стоит на кону.
"Деокупация Крыма будет служить четким сигналом для других диктаторов со всего мира – не нарушайте нормы мирного сосуществования, ведь в случае нарушения вас ждет объединенная и жесткая реакция всего мира и в конце концов вы потерпите поражение, потому что последствия этого будут беспрецедентными для вашего государства и для вашего народа," – акцентировал глава украинской дипломатии.
Он отметил, что всему миру важно прислать этот месседж, объединить усилия ради этого.
"И именно это мы и сделали сегодня", - отметил глава МИД.
Кулеба поздравил новых участников Крымской платформы, присоединившихся к общим принципам и борьбе за правое дело, и выразил уверенность, что эта международная площадка и дальше будет расширяться и действовать как объединенная коалиция.
Он сообщил, что сегодняшняя встреча открывает серию международных мероприятий.
"Мы планируем провести два мероприятия на высшем уровне до конца 2022 года – парламентскую часть Крымской платформы в Загребе, а после этого будет конференция о безопасности Черноморского региона на уровне министров обороны и министров иностранных дел для обсуждения последствий деятельности России для судоходства и продовольственной безопасности", – отметил глава украинской дипломатии.
В заключение Кулеба объявил об утверждении Совместного заявления по результатам второго саммита Крымской платформы.
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Взрывы на российских военных базах в Крыму и атаки украинских беспилотников на штаб флота в Севастополе, подрывают планы России по атаке на юг Украины.
Развал мощи флота произошел неожиданно. Был потоплен флагманский крейсер «Москва» и еще несколько судов, и флот лишился значительной огневой мощи. Российским войскам пришлось оставить остров Змеиный - не только символ украинского сопротивления, но и самую близкую точку к Одессе, а также плацдарм, с которого можно было бы поддержать наступление. А 9 августа на аэродроме Саки, более чем в 200 км от передовых украинских позиций было уничтожено девять боевых самолетов.
«Если можно ударить по Сакам и Севастополю, это все меняет, - сказал The Wall Street Journal Джон Спенсер, директор по изучению военных действий в городских условиях Madison Policy Forum. - Эти удары подрывают снабжение, оперативное управление и в конечном счете возможности самого Черноморского флота».
После ударов ЧФ представляет из себя флотилию для береговой обороны, которая изредка наносит ракетные удары. Понесенные потери также практически лишают Россию шансов организовать высадку морского десанта в Одессе. Все эти события заставили флот перейти к оборонительной тактике и держаться у крымского берега.
Безопасность флота обеспечивали радары и самолеты, теперь она подорвана, и в Кремле задумались о том, чтобы перебазировать оставшиеся корабли куда-то еще. Куда? Куда и планировали раньше - в Новороссийск.
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Преувеличенное значение крупнотоннажного военного флота и авиации.
Казалось, имея значительное преимущество в воздухе, Эрэфия за считанные часы (дни) подавит основные военно-стратегические точки Украины. Но в первые дни войны ВСУ допотопными средствами сбивали в день почти по десятку российских самолётов и вертолётов стоимостью десятки миллионов долларов, "которым аналогов нет". А сейчас русские как огня боятся залетать в зону действия не самого совершенной украинской системы ПВО. А что будет, когда мы получим те же Iris-T SLM?
По кораблям примерно та же ситуация. Как дысал, как дысал их хвалённый и неприступный флагман "Москва" с, якобы, тремя уровнями противовоздушной обороны! И где он сейчас? Слушает концерт Кобзона среди рыбок и водорослей, пущенный ко дну всего двумя украинскими ракетами ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства! А если бы не тупое решение Тарана сократить ракетную программу, одобренное высшим руководством страны, на дне моря лежала бы бОльшая часть российского ЧФ.
И если с десяток "Хаймерсов" и тактика выбивания коммуникаций, ПВО и б/к противника в глубоком тылу в корне меняют расклад сил, то концепцию ведения войн, не менявшуюся со времён Второй мировой, нужно бросить в печку вместе с перепиской энгельса с каутским. И всем российским оружием, которому "аналогов нет".
Москитный флот, высокоточные РСЗО, противокорабельные ракеты, дроны-камикадзе... Относительно дёшево, но настолько сердито, что сводит на нет всю громоздкую и неповоротливую армаду Эрэфии. А если оборону укрепить сетью передовой ПРО и несколькими десятками "Абрамсов", то не понадобятся многомиллиардные авиаполки и авианесущие флотилии. Тем более, что Украина никогда и ни на кого не собирается нападать.
Всё вышеперечисленное легко заменить одной фразой: "вступление в НАТО". Но пока мы не там, придётся создавать свою концепцию обороны, построенной на опыте этой войны. На опыте, который учит воевать не только Украину, но и весь мир, наблюдая за тем, как украинцы, в десятки раз уступая по количеству боевых средств, сдерживают натиск и имеют шансы на победу, используя не количество и навал, а качество и оперативную смекалку.
С каждым месяцем мы воюем всё более современными средствами, они достают из загашников Т-62. Наши ресурсы будут пополняться, их - нет У нас есть мотивация, у них - нет. Мы победим, они - нет.
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!! читати «ударні дрони»
але почніть з Херсону...
Чи ти десант плануєш висадити?
"Вчера на пляже в Любимовке под Севастополем военный вертолет чуть не посек лопастями отдыхающих.."
https://t.me/voynareal/32238
З.І. Теплові пастки відстрілюють. Певно бояться, що серед відпочиваючих є партизани зі Стінгерами