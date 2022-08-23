Единственная возможная тема переговоров с Россией – репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине, - Яценюк

Путин готов к переговорам только о подписании Украиной акта капитуляции. Это единственные переговоры, к которым готов Путин. Украина готова только к одному - к борьбе за свою независимость и за свою территориальную целостность.

Это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КФБ Арсений Яценюк в интервью с Ватилием Портниковым, информирует Цензор.НЕТ.

Яценюк подчеркнул, что не верит ни в какие переговоры с Путиным, кроме одних: "когда на поле боя Украина победит; когда Запад будет поддерживать Украину точно так же, как он поддерживает сегодня; когда экономические санкции, введенные против России, уже имеют эффект сегодня и будут иметь жесткий эффект завтра и послезавтра; когда Россия ослабнет".

Только тогда, когда Украина возобновит территориальную целостность, возможно, будут какие-то переговоры, подчеркнул он.

"Но и тогда я даже не знаю, о чем переговаривать, кроме одного – репарациях, которые Путин и его режим должны заплатить Украине. Это – единственный предмет переговоров. А все остальное должно проходить в Международном уголовном суде, в котором Владимир Путин, его военные преступники, его режим должны нести ответственность", - подчеркнул Яценюк.

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