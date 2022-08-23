Единственная возможная тема переговоров с Россией – репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине, - Яценюк
Путин готов к переговорам только о подписании Украиной акта капитуляции. Это единственные переговоры, к которым готов Путин. Украина готова только к одному - к борьбе за свою независимость и за свою территориальную целостность.
Это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КФБ Арсений Яценюк в интервью с Ватилием Портниковым, информирует Цензор.НЕТ.
Яценюк подчеркнул, что не верит ни в какие переговоры с Путиным, кроме одних: "когда на поле боя Украина победит; когда Запад будет поддерживать Украину точно так же, как он поддерживает сегодня; когда экономические санкции, введенные против России, уже имеют эффект сегодня и будут иметь жесткий эффект завтра и послезавтра; когда Россия ослабнет".
Только тогда, когда Украина возобновит территориальную целостность, возможно, будут какие-то переговоры, подчеркнул он.
"Но и тогда я даже не знаю, о чем переговаривать, кроме одного – репарациях, которые Путин и его режим должны заплатить Украине. Это – единственный предмет переговоров. А все остальное должно проходить в Международном уголовном суде, в котором Владимир Путин, его военные преступники, его режим должны нести ответственность", - подчеркнул Яценюк.
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бабкахбане
"Оп. Центр прийняття рішень. з Петром. Кинув пенсів"
Ще й на 300% -- звідки цифра??
Ти пенс? На раzzії?..
Ти смішне та ущербне.. грати так неконструктивно на емоціях за Зе чи проти Зе.. А всі проти таких ушльопків як ти!! Засунься в путінську задницю!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
домой йди.
Скопіюй фото. Купи термопапір. На сструйнгому принтері з максимальною якістю у дзеркальному вигляді роздрукуй. Потім праскою переведи на футболку. Ось тобі і щастя.
А прийдеться виплачувати!
І тобі, і твоїм дітям, і твоїм внукам!
я вважаю що будьхто, чия нога ступила на територію України зі зброєю повинні бути засуджені. Пофіг, стріляв не стріляв, вбивав не вбивав. Це злочин, сам факт агресії це злочин.
А також всі хто сприяв і обслуговував цю війну. Пропагандони, офіцери, політики і таке інше.
Усіх інших треба просто лікувати
@svecha62
·
https://twitter.com/svecha62/status/1561787775929782272 22 авг.
Ніщо не видавало підруснявлену продажну *****.Ні Орлан на фото,ні шеврон з рашистською свастікою...
Юююляяяя
😀
сидить там десь тихенько разом із караваєм на вухах - хай сидить
бо легше путю напевно прибити, ніж її запхати десь, шоб не відсвічувала
Бесят отбросы, которые этого не хотят понимать.
А реальность куда многогранней и зависит не только от наших желаний, к сожалению...
Поэтому без этого, который 6 месяцев прятался, а теперь решил рассказать как надо жить...
Кому он интересен?
Але тоді б боневтік може б встиг...
Ну то жарти.. в Зеленського там багато й особистого.. чи може й не відпустили..
Але висміювання тої "калітки" чисто рашистських витоків.. а щн підхоплене й комп. 95кв.. де ж там забора будувать перед "братом"?.. "брат" зла не побажає?..
А так все ржете - тільки от ніх.я не смішно...
барани
Це необхідно для того, щоб президент РФ Володимир Путін відповів за воєнні злочини в Україні, ідеться в https://www.facebook.com/100064814226458/posts/pfbid0JgbXX6CyCpkzdUJ27VkEzKdGnfBSZmNHpET53Hhp9nZEmsSc5VDMWh1g3rRSFwDZl/?d=n повідомленні МЗС у Facebook.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликає міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Наказавши напасти на Україну, Путін скоїв злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може й не має залишитися безкарним. Світова громадська підтримка ініціативи важлива. Ми закликаємо людей у всьому світі підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив Кулеба. Ще в березні він уперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді цю ідею підтримала юридична спільнота й громадськість. А також міжнародні інституції - ПАРЄ, Європарламент, ПА НАТО й ПА ОБСЄ. Петицію на Avaaz також підтримали вже 1,8 млн людей.
"Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними. Що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями й військовими в Україні й проти неї, залишається жорсткою", - ідеться в повідомленні МЗС. В МЗС наголошують, що громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі надважлива. Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 млн.
Звернення на сайті Avaaz:
"https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ As terrified mothers and children flee the bombs and bullets, Putin is committing the 'supreme international crime' - aggression - right before our eyes. There is a powerful way to hold him to account: a new Nuremberg-style tribunal to prosecute him personally for this heinous act.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ The Ukrainian foreign minister, Dmytro Kuleba, is calling for the world to create this new special court and support is growing fast. Massive public backing would give this idea irresistible momentum and it would send Putin and his cronies a powerful message - the world is going to hold you personally to account.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ This new court is key to defending not just Ukraine but the entire world from an attack that was illegal from the minute it began. https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ Join the global call to prosecute Putin's crime in a new Nuremberg-style tribunal - and Avaaz will work directly with renowned experts to get this moving ." Це зверннення на цю годину підписало 1,805,934 осіб: організатори просять долучитися до підписання, щоб досягнути позначки двох мільонів.
Avaaz - міжнародна громадська організація та соціальна мережа. Вона просуває дії та ідеї активістів з таких питань, як-от права людини, кліматичні зміни, релігійні конфлікти тощо. Мережа активно збирає підписи й розсилає петиції всьому світу. Найбільшу популярність має в Бразилії, США, Франції, Німеччині й Великій Британії.