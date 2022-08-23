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Новости Война
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Нам предлагали, чтобы представители МАГАТЭ ехали на Запорожскую АЭС из оккупированного Крыма, - Зеленский

заес,аес,запорізька

Украине предлагали, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на захваченную рашистами Запорожскую АЭС из оккупированного Крыма.

Об этом сегодня на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Президент заявил, что Украина предложила представителям МАГАТЭ и техническим работникам ООН путь, как приехать в нашу страну, согласно украинскому законодательству – территории Украины.

"Мы знаем, что были, скажем так, предложения, чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали: если это произойдет, то больше МАГАТЭ к нам не приедет, согласно нашему законодательству. Мы рады, что все цивилизованные люди нас услышали". И сейчас мы ожидаем их приезда", – сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина готова создать безопасный коридор, чтобы представители МАГАТЭ поехали в Энергодар.

Зеленский также сообщил, что уже были попытки оккупантов отсоединить ЗАЭС от украинской сети, но "не состоялись". "Верим, что они услышали, что это опасность для всего мира", – сказал президент.

Также читайте: Никаких препятствий для поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию Украины нет, - Зеленский

Зеленский (20196) Крым (26360) МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+9
Бидло кацапське - у спам!
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23.08.2022 22:49
+7
Кондомы кацапские. Они хоть таким образом хотят легитимизировать крым. Нужно потроллить Москву мол в окупированном крыму не безопасно и ситуация неконтролируема.
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23.08.2022 23:13
+5
ну ты тупой - приехать в Украину из Крыма - это значит нелегально пересечь украинскую границу в украинском Крыму
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23.08.2022 23:16
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а ты им шо??
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23.08.2022 22:36 Ответить
президент наш хоч трохи став розумтись на тонкощах...а то пригадується випадок з поверненням моряків по рішенню міжнародного суду із російського полону...зеленський так спішив поздоровляти повернених, що аж гнівно стріляв очима на зауваження клімкіна на дотримання деяких формальностей...
а тепер все інакше...
https://youtu.be/vniFyewLgJc
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24.08.2022 12:45 Ответить
Бидло кацапське - у спам!
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23.08.2022 22:49 Ответить
ну ты тупой - приехать в Украину из Крыма - это значит нелегально пересечь украинскую границу в украинском Крыму
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23.08.2022 23:16 Ответить
В Крим як попадуть? Телепортом?
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24.08.2022 06:48 Ответить
в Крыму сейчас бавовна, лучше туда не попадать)
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23.08.2022 23:06 Ответить
***** уже пытается причить Запад решать все вопросы через Москву, а Киев кинуть через йух. Мол, Киев уже не власть.
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23.08.2022 23:10 Ответить
Кондомы кацапские. Они хоть таким образом хотят легитимизировать крым. Нужно потроллить Москву мол в окупированном крыму не безопасно и ситуация неконтролируема.
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23.08.2022 23:13 Ответить
може б вони і хотіли б - але хто ж їм дасть!
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24.08.2022 08:18 Ответить
і відразу всіх на Миротворець
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24.08.2022 01:31 Ответить
 
 