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Новости Помощь Украине Война
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Зеленский объяснил, почему достаточно эмоционально просит у партнеров военную помощь: "Как только мир устанет от этой войны, это будет большая угроза уничтожения Украины"

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что иногда достаточно эмоционально обращается за военной помощью к тем или иным лидерам западных государств, поскольку видит реальную картину на фронте и как тяжело бывает нашим защитникам.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы государства, некоторые западные лидеры наконец-то осознали, что Украина в войне против России защищает не только украинцев, а весь мир и наши общие ценности. В то же время, он выразил сожаление по поводу того, что это осознание пришло из-за огромного количества жертв среди граждан нашей страны.

"Мы благодарны (международным партнерам. – Ред.) за любую помощь. Нам нужно больше, это правда. Я не жалуюсь на какое-либо государство, я просто иногда совершенно откровенно говорю, понимая детали того, что происходит на том или ином направлении и как там ребятам трудно… Я знаю это в деталях и вижу такие фотографии, которые на ночь не только детям, но и взрослым нельзя показывать. Поэтому иногда я достаточно эмоционально обращаюсь к тем или иным лидерам, иногда это срабатывает", – сказал Зеленский.

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Он выразил надежду, что сейчас никто не устанет от Украины, несмотря на то, что у каждого государства есть свои проблемы и внутренние риски, хотя и допустил возможность такой усталости.

"Но надо четко понимать: как только мир устанет от этой войны, это будет большая угроза всему миру и большая угроза уничтожения Украины", - акцентировал президент.

Автор: 

Зеленский (20196) помощь (7752)


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Топ комментарии
+28
Світ може втомитися тільки від того що зелупа нічого не робить з агентами кацапії в ОП
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23.08.2022 22:39
+24
Так. За себе переживаєш. А що ти зробив для відвороти цієї загрози з початку як став Президентом?
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23.08.2022 22:38
+22
розкажи алєнь краще як твій падєльнік д"єрмак тормозить озброєння на передок. всім дуже цікаво буде.
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23.08.2022 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Так. За себе переживаєш. А що ти зробив для відвороти цієї загрози з початку як став Президентом?
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23.08.2022 22:38 Ответить
Оправдаюсь вперше. Ти в Гуті була? Зустріч Ельцин-Кучма? Не. Ти, зустрічала Кучму на вокзалі в Станіславі? Не. Ти ручкалася з Ющенком? Ні. Яйце не ловив. За пять метрів. Ну про того беженца. Не, дебіл. І ти мені хочеш мізки промити? Ні.
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23.08.2022 22:57 Ответить
Й ти доклав до знищення немало зусиль
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23.08.2022 22:49 Ответить
До якого знищення? Давай, говори прямо.
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23.08.2022 23:00 Ответить
Я, все робив для України. Тим більше, як про мене в Києві при навчанні в інституті говорили. Захід приїхав. Суки таки боялись Української мови в свій час. Что такоє сірники? Зайшов в магазин купити сірники.
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23.08.2022 23:04 Ответить
Але ж бо страхи вже вгамувалися, для кого й в стрибку з перевзуванням мештiв.
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24.08.2022 05:33 Ответить
Світ може втомитися тільки від того що зелупа нічого не робить з агентами кацапії в ОП
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23.08.2022 22:39 Ответить
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23.08.2022 23:53 Ответить
Пора Украине в НАТО.
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23.08.2022 22:39 Ответить
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23.08.2022 22:47 Ответить
В НАТО про це знають?
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23.08.2022 22:47 Ответить
Так
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23.08.2022 22:55 Ответить
Те пусте, Просто чЬйорт репнув щоби не мовчати.
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24.08.2022 05:35 Ответить
(у калюжу)
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24.08.2022 05:36 Ответить
Знають. Тому активно і переоснащують армію України озброєнням відповідно стандартам альянсу. А ваш насильницький мордорський мір успішно йде курсом кораблів "курськ" і "моськва".
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24.08.2022 05:06 Ответить
блазень
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23.08.2022 22:39 Ответить
Ніт, простітут.
Блазенем то на 95-му був, а як його Беня натянув по повній - став тим ким обізвав нашу вКраїну
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23.08.2022 23:54 Ответить
Статья
"Чьи карманы "греют" зерновые караваны?"
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23.08.2022 22:40 Ответить
Держзакупівля сьогодення то лишень 17% від 2007. Тому очевидно що мафіозне.
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23.08.2022 23:57 Ответить
розкажи алєнь краще як твій падєльнік д"єрмак тормозить озброєння на передок. всім дуже цікаво буде.
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23.08.2022 22:41 Ответить
Щось тормозить? То це зрада.
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23.08.2022 22:42 Ответить
А вот и свежевылупленное дерьмаколиз из-под коряги выползло пару срубликов заработать. Любишь Дерьмака?
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23.08.2022 22:52 Ответить
******************************.
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23.08.2022 22:54 Ответить
дааа...., херовые времена настанут......
придется за сэкономленными 7 миллиардами в месяц в собственный карман лезть......
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23.08.2022 22:41 Ответить
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23.08.2022 22:50 Ответить
Пропоную Гетьманцеву піти у гій-бордель і заробляє гроші власним ротом та анусом. Нехай обирає не підлогову орієнтацію, а математику, прагматик *********.
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24.08.2022 02:18 Ответить
Пропоную та замiнити на опiсля.
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24.08.2022 05:38 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
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23.08.2022 22:42 Ответить
гнида разминировала пути наступления, заасфальтировала дороги для колонн, а теперь видит, и прикрывает дермака который работает на рашу
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23.08.2022 22:43 Ответить
Для дебилки - фюрера дикой русни зoвут *****.
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23.08.2022 22:53 Ответить
ти реально звізданута скумбрія. нагадай мені, коли і хто нападав на росію починаючи з 1935 року?
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23.08.2022 22:56 Ответить
Є доля правди. Але, наприклад, чому не чутно дипломатів, послів?
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23.08.2022 22:43 Ответить
Кого, кого? Псів?
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23.08.2022 22:45 Ответить
Послів. Люди такі, які зарплату отримують за встановлення і напрацювання дипломатичних відносин, знаєте?
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23.08.2022 22:51 Ответить
І так не спимо. Влада насіяла паніку прильотів. Замість того, щоб захистити.
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23.08.2022 22:44 Ответить
А Ви на ніч арестовича послухайте і спокійно спіть. Він вам про смачну морквину дуже апетитно по телевізору розповість, а що ще віслючку потрібно крім мрії про соковиту морквину.
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23.08.2022 22:51 Ответить
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23.08.2022 22:46 Ответить
Платформа пагано діє на політиків. Перебухав? Буває. Но, не на такому рівні.
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23.08.2022 22:48 Ответить
В эту сторону не парься. Клянчишь бойко. Молодец. За это тебе никто не предъявит. Но есть куча других вопросов и вот там, скорее всего, ..здец.
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23.08.2022 22:46 Ответить
.
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23.08.2022 22:48 Ответить
ПравдаЛюбка. Ти, хоть БІБЛІЮ ДО КІНЦЯ прочитала?
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23.08.2022 22:50 Ответить
ДУЖЕ БАГАТО ЧИТАЮТЬ БІБЛІЮ ДО КІНЦЯ, розуміють і виконують прочитане-одиниці.
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23.08.2022 22:55 Ответить
Світ мабуть знає, що бажаєш миру - готуйся до війни, тому якщо буде поразка України це буде початком для інших..
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23.08.2022 22:49 Ответить
Ага. Кінець України каже напрям на Европу.
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23.08.2022 22:52 Ответить
Водночас він висловив жаль з приводу того, що це усвідомлення прийшло через величезну кількість жертв серед громадян нашої країни, яких би ніколи не було,коли б у "зе зрадника" було усвідомлення, що спочатку купуємо зброю для того, захистити Україну і її народ від рашиста і щоб не було величезної кількості жертв українців, а не будуємо для окупанта дороги, щоб він примножував жертви українського народу.
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23.08.2022 22:51 Ответить
Арестович тоже пояснял в свое время

https://twitter.com/i/status/1561726420174389250
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23.08.2022 22:52 Ответить
НАГАДАЮ БО БІЛЬЩІСТЬ ЗАБУВАЄ -


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23.08.2022 22:53 Ответить
Президенте наш, шановний отче верховний над всі людом, має забути про такі слова, як велика загроза, знищення з натяком на поразку українства. Хіба що за виключенням пані Поразки (царствіє їй Нєбесне!), яка щось колись Ющенкові на виборах поразувала та що зрештою дещо й відбулося... Карма? Слава Україні та її славетним Героям!
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23.08.2022 22:56 Ответить
Зекономлені Зеленським гроші: тепер прорвемося
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c
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23.08.2022 23:08 Ответить
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23.08.2022 23:08 Ответить
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23.08.2022 23:12 Ответить
Гідрант, може пора діяти, а не втомляти "контратакою"? Зараз наступає осінь, врожай треба збирати, а тут залишити свої хати, буде контрнаступ...
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23.08.2022 23:15 Ответить
згинуть рашисты и зеленые гниды во главе с клоуном и дермаком

https://www.youtube.com/watch?v=QRb6Kv_e0ag
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23.08.2022 23:30 Ответить
Клован давить на емоції, а клоун - на розум. Йому до Нікулін, як до Києва рачки. Кривой раг. уль, що більшого з нього чекати((
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24.08.2022 00:05 Ответить
також чого ще світ не розуміє, що якщо москалі захоплять Україну (що звісно ж ВИКЛЮЧЕНО), тоді загроза ЩЕ БІЛЬШОЇ війни виросте в РАЗИ! ми все це вже проходили протягом минулих сто років.... Коли москалі довели в 1960-их практично до тотальної ядерної війни!

мир в Україні = мир у світі!
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24.08.2022 04:33 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, а чьо вава в таких случаях, как нападение цапорылых стидаеться, шобы бизнес в 7 млрд не разрушился, а на день прапора и незалежности янелох так зашугал всех атаками, шо бизнес нервно курит в сторонке (возле вавы)?
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24.08.2022 05:46 Ответить
Найбільша загроза існуванню України - тупий блазень и його оточеня
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24.08.2022 05:55 Ответить
Чому емоційно просить зброю? Тому що два з половиною роки обкрадав країну, клав асфальт, збагачував своїх друзяк.
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24.08.2022 06:40 Ответить
Світ же втомився від цієї шмарклі.
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24.08.2022 10:37 Ответить
Світ вже стомився від твоїх порожніх балачок
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24.08.2022 10:54 Ответить
 
 