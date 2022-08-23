Германия выделяет Украине оружие и боеприпасы на 500 млн евро, - Bloomberg
Канцлер Германии Олаф Шольц утвердил планы по дополнительной отправке в Украину вооружений и боеприпасов на сумму более 500 млн евро.
Об этом утверждают источники Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Источники в правительстве ФРГ сообщили агентству, что в ближайшие недели правительство Германии намерено отправить Украине в качестве военной помощи боеприпасы, средства защиты от беспилотников и бронированные ремонтно-эвакуационные машины на общую сумму более 500 млн евро.
Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, Германия уже выделила Украине оружие и технику на сумму около 700 млн евро, еще 500 млн направлены на финансирование поставок военной техники.
Ранее сообщалось, что Германия намерена передать Украине новейшую установку ПВО IRIS-T. По словам одного из источников Bloomberg, в дополнение Германия в следующем году отправит еще три единицы высокоэффективной системы вооружения, причем "настолько нового, что его еще нет даже у Бундесвера".
Сегодня Шольц сказал участникам саммита Крымской платформы, что Германия "приступила к реализации нового пакета помощи, в который входят самые современные системы ПВО, ракетные установки, тонны боеприпасов, средства защиты от дронов и бронированные ремонтно-эвакуационные машины".
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А на провокації тролів з підробленими IP-"прапорцями країн" не варто звертати уваги.
Люда. Якщо б знать, можно було б на тачці под'єхать. Я ї*ала, його так тащіть!" (С)
;де?
:там!
(с) Митець
І дуже, дуже сподіваюсь, що це буде таки найближчий Новий рік!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
варіант 1: "они же (кацапські 200-ті) контрактники, знали на что идут"
варіант 2: "проклятые бендеры ванюшку убили, на гробовые купили ладу-малину и
бутылку водки - сынка помянуть"
Коли це прийде... прийде на фронт. У 2023? Напр. США, Британія і К дає більше до 2023.
А це одноразова на відкупись чи частина програми переоснащення як Бундерсверу і союзн. по Нато, наприклад Прибалтики? Неясно. А має значення, якщо не комплексне рішення то далі чим можуть допомогати(мяко кажучи)?
Цікаво уряд Шольца читае німецькі ЗМІ, напр. державне DW, там інший погляд на війну від Ходжеса))
Канцлер Олаф Щольц повідомив про намір передати Збройним Силам України озброєння одразу на 500 млн євро.
У цей пакет допомоги мають увійти додаткові три зенітних ракетних комплекси Iris-T, десяток броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні ********** та системи захисту від БПЛА.
Як передає поважне видання https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-plans-send-more-arms-ukraine-source-2022-08-23/ Reuters з посиланням на власні джерела, саме таку заяву під час конференції щодо України, яка пройшла у Торонто, зробив очільник німецького уряду.
Такий доволі непоганий перелік озброєння, особливо відносно підтримки української протиповітряної оборони, псує лише один факт - ця зброя буде доставлена у 2023 році, лише деякі позиції, можливо раніше. Більше того, цей пакет допомоги ще має затвердити парламентський комітет, щоб внести відповідні правки до бюджету.
Якщо ж розкласти цей пакет на відомі складові, то скоріш за все додаткові ЗРК Iris-T не зможе бути переданий раніше 2023 року. Причина цьому банальна - ці комплекси ще мають бути виготовлені. Та навіть перший Iris-T, який передається України вже найближчим часом завдяки тому, що перебував на фінальних стадіях готовності завдяки контракту з Єгиптом, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_iris_t_vid_nimechchini_postavka_ukrajini_do_kintsja_lita_chi_do_kintsja_roku_ofitsijni_zajavi_rozishlis-8327.html операційної готовності досягне трохи пізніше .
Відносно "ракетних установок", то жодного сюрпризу тут немає, бо ще декілька днів тому уряд Німеччини офіційно включив у допомогу Україні саме https://defence-ua.com/weapon_and_tech/nimechchina_posilit_zsu_banderomobiljami_z_visokotochnimi_raketami_apkws_vid_ironiji_do_viznannja_efektivnosti-8635.html 20 пускових під високоточні ракети у калібрі 70 мм - APKWS.
Під "високоточними ************", скоріш за все, може критися снаряди Vulcano, виробництво яких фінансується Німеччиною та ЄС. До речі заплановано передати всього 255 одиниці і їх ще необхідно виготовити.
Тому дійсно серед можливо доволі швидких поставок залишаються БРЕМи та системи боротьби з дронами. Відносно броньованих ремонтно-евакуаційних машин, можливо лише нагадати, що постачання партії Bergepanzer 2 було анонсоване урядом Німеччини ще у середині липня.
Тобто за "пакетом" у 0,5 млрд євро стоїть ледь не все озброєння від Німеччини, передача якого розписана, з оглядну на все, вже на наступний рік. Нагадаємо, що поки Берлін з важкого озброєння передав декілька одиниць M270, частину з партії зенітних самохідних установок Gepard та до 10 одиниць САУ PzH 2000.
что-то коло 92-ух тысяч человек вместе с гражданским персоналом.
Так что у них у самих ничтожное количество вооружений: чтобы отправить технику и вооружение в Украину для 700-тысячных ВСУ, необходимо сначала изготовить эти вооружения на немецких заводах.
В общем, поставляют то, что реально могут.
THANK YOU
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українське прислів"я "курчат восени рахують"