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Германия выделяет Украине оружие и боеприпасы на 500 млн евро, - Bloomberg

iris

Канцлер Германии Олаф Шольц утвердил планы по дополнительной отправке в Украину вооружений и боеприпасов на сумму более 500 млн евро.

Об этом утверждают источники Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Источники в правительстве ФРГ сообщили агентству, что в ближайшие недели правительство Германии намерено отправить Украине в качестве военной помощи боеприпасы, средства защиты от беспилотников и бронированные ремонтно-эвакуационные машины на общую сумму более 500 млн евро.

Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, Германия уже выделила Украине оружие и технику на сумму около 700 млн евро, еще 500 млн направлены на финансирование поставок военной техники.

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Ранее сообщалось, что Германия намерена передать Украине новейшую установку ПВО IRIS-T. По словам одного из источников Bloomberg, в дополнение Германия в следующем году отправит еще три единицы высокоэффективной системы вооружения, причем "настолько нового, что его еще нет даже у Бундесвера".

Сегодня Шольц сказал участникам саммита Крымской платформы, что Германия "приступила к реализации нового пакета помощи, в который входят самые современные системы ПВО, ракетные установки, тонны боеприпасов, средства защиты от дронов и бронированные ремонтно-эвакуационные машины".

Автор: 

Германия (6925) помощь (7752) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+30
Danke schön, liebe *******!
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23.08.2022 22:57
+18
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23.08.2022 23:06
+18
Шольц ничего не должен, ни вам лично, ни Украине. И то что он дает деньги и оружие, надо быть благодарным, у него таких обязанностей нет.
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23.08.2022 23:57
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Danke schön, liebe *******!
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23.08.2022 22:57 Ответить
Если бы обещания Шольца могли стрелять - кацапы бы уже капитулировали.
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23.08.2022 22:59 Ответить
якби асфальтоукладачі могли бомбити то русня б уже вимерла...
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23.08.2022 23:28 Ответить
Шольц ничего не должен, ни вам лично, ни Украине. И то что он дает деньги и оружие, надо быть благодарным, у него таких обязанностей нет.
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23.08.2022 23:57 Ответить
Никто никому ничего не должен. Тогда, наверное, и обещать не стоит... Просто он языком метёт, а когда до дела,то.....
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24.08.2022 00:36 Ответить
так может вы из нато выйдете, чтобы вам тоже никто ничего не был должен?
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24.08.2022 01:09 Ответить
Україна та українці, на землі котрої відбулося нашестяя насильницької і грабіжницької орди вдячні за допомогу зброєю як вашій країні, так і іншим.
А на провокації тролів з підробленими IP-"прапорцями країн" не варто звертати уваги.
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24.08.2022 05:46 Ответить
Ні, не повинен. Так само і п#здіти не повинен. І (уйлу потакати і блокувати рішення Євросоюзу не повинен
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24.08.2022 06:54 Ответить
Для тов. полной "безнадеги". Дело в том, что Шольц, в отличие от Вас прекрасно понимает, что вкладывая в обороноспособность Украины, он повышает обороноспособность именно Германии. Германия, благодаря "мудрой" политике фрау Меркель, практичеси перестала вкладываться в свою Армию и теперь, когда у них наконец-то созрело понимание факта, что Москва не Санта-Клаус, дарящий подарочки прилежным и послушным деткам, а Людоед, точащий ножи на убаюканных Газпромом полезных идиотов, проснулась и начинает разворачивать свои возможности по выпуску воентехники, которой у бундесвера оказалось катастрофически мало. Тем более, что Берлин прекрасно видел, что ТРИ года подряд Зеленский игнорировал собственную Армию и готовил Украину для Путина, как подарочек на блюдечке с голубой каемочкой, постоянно сокращая бюджет Минобороны и ликвидируя программу Порошенко по вооружению УКРАИНСКОЙ АРМИИ Вильхой-М, НЕПТУНОМ, Сапсаном, ПТРК Стугна и Корсар. Даже "броники" и каски для ЗСУ не заказывались. Очевидно при Меркель в Берлине полагали, что проглотив Украину, во главе с ее нынешним презиком, Москва удовлетворит свои апетиты и успокоится. Однако Путин вошел во вкус своей личной бредятины и тихонечко так это дал понять, что границы Росси НИГДЕ не заканчиваются. А там, где звучит хотя бы писк на Московском наречии, там и есть Россия.
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24.08.2022 12:36 Ответить
"Мудило в спортивних штанцях. А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла.
Люда. Якщо б знать, можно було б на тачці под'єхать. Я ї*ала, його так тащіть!" (С)
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23.08.2022 22:59 Ответить
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23.08.2022 23:02 Ответить
:***** масла
;де?
:там!
(с) Митець
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23.08.2022 23:29 Ответить
Хочеться вірити, що до Нового року ми це озброєння від щедрого ШОльца таки отримаємо!

І дуже, дуже сподіваюсь, що це буде таки найближчий Новий рік!
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23.08.2022 23:01 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.08.2022 23:01 Ответить
не допоможе:

варіант 1: "они же (кацапські 200-ті) контрактники, знали на что идут"
варіант 2: "проклятые бендеры ванюшку убили, на гробовые купили ладу-малину и
бутылку водки - сынка помянуть"
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23.08.2022 23:06 Ответить
угу угу,тобі б *********,а снаряди до панцергаубиці СМАРТ,то таки вундервафля.
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23.08.2022 23:30 Ответить
DANKE !
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23.08.2022 23:04 Ответить
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23.08.2022 23:06 Ответить
Зараз з'явиться Шольц і знов все пересере...
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23.08.2022 23:07 Ответить
озабоченность: на 200 млн евро, глубокая озабоченность: на 300, наклейки Нет войне - 1 млн евро, салфетки антибактериальные: 2 млн евро
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23.08.2022 23:24 Ответить
ОБІЦЯНКИ - ЦЯЦЯНКИ . ЦЕ В ЯКИЙ ЧЕРГОВИЙ РАЗ ?
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23.08.2022 23:58 Ответить
Ну слава Богу - Ганси нарештi проснулися
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24.08.2022 00:10 Ответить
Яке нафіг danke, dankeschön і тим більше wunderschön... почитайте оригінал-він цікавіший.

Коли це прийде... прийде на фронт. У 2023? Напр. США, Британія і К дає більше до 2023.
А це одноразова на відкупись чи частина програми переоснащення як Бундерсверу і союзн. по Нато, наприклад Прибалтики? Неясно. А має значення, якщо не комплексне рішення то далі чим можуть допомогати(мяко кажучи)?

Цікаво уряд Шольца читае німецькі ЗМІ, напр. державне DW, там інший погляд на війну від Ходжеса))
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24.08.2022 00:32 Ответить
Чем больше Германия помогает Украине, а её объем помощи четвертый! в мире, тем больше кацапы и дерьмака боты льют грязи на неё. И что странно, даже умные люди ведутся на эту хрень. Что уж говорить про нарид...
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24.08.2022 02:26 Ответить
Почувши, що Німеччина виділяє додаткову зброю, та ще на 0,5 млрд євро, було б можливо зрадіти змінам у Берліні, але потім випливають деталі

Канцлер Олаф Щольц повідомив про намір передати Збройним Силам України озброєння одразу на 500 млн євро.

У цей пакет допомоги мають увійти додаткові три зенітних ракетних комплекси Iris-T, десяток броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні ********** та системи захисту від БПЛА.


Як передає поважне видання https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-plans-send-more-arms-ukraine-source-2022-08-23/ Reuters з посиланням на власні джерела, саме таку заяву під час конференції щодо України, яка пройшла у Торонто, зробив очільник німецького уряду.

Такий доволі непоганий перелік озброєння, особливо відносно підтримки української протиповітряної оборони, псує лише один факт - ця зброя буде доставлена у 2023 році, лише деякі позиції, можливо раніше. Більше того, цей пакет допомоги ще має затвердити парламентський комітет, щоб внести відповідні правки до бюджету.

Якщо ж розкласти цей пакет на відомі складові, то скоріш за все додаткові ЗРК Iris-T не зможе бути переданий раніше 2023 року. Причина цьому банальна - ці комплекси ще мають бути виготовлені. Та навіть перший Iris-T, який передається України вже найближчим часом завдяки тому, що перебував на фінальних стадіях готовності завдяки контракту з Єгиптом, https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_iris_t_vid_nimechchini_postavka_ukrajini_do_kintsja_lita_chi_do_kintsja_roku_ofitsijni_zajavi_rozishlis-8327.html операційної готовності досягне трохи пізніше .

Відносно "ракетних установок", то жодного сюрпризу тут немає, бо ще декілька днів тому уряд Німеччини офіційно включив у допомогу Україні саме https://defence-ua.com/weapon_and_tech/nimechchina_posilit_zsu_banderomobiljami_z_visokotochnimi_raketami_apkws_vid_ironiji_do_viznannja_efektivnosti-8635.html 20 пускових під високоточні ракети у калібрі 70 мм - APKWS.

Під "високоточними ************", скоріш за все, може критися снаряди Vulcano, виробництво яких фінансується Німеччиною та ЄС. До речі заплановано передати всього 255 одиниці і їх ще необхідно виготовити.

Тому дійсно серед можливо доволі швидких поставок залишаються БРЕМи та системи боротьби з дронами. Відносно броньованих ремонтно-евакуаційних машин, можливо лише нагадати, що постачання партії Bergepanzer 2 було анонсоване урядом Німеччини ще у середині липня.

Тобто за "пакетом" у 0,5 млрд євро стоїть ледь не все озброєння від Німеччини, передача якого розписана, з оглядну на все, вже на наступний рік. Нагадаємо, що поки Берлін з важкого озброєння передав декілька одиниць M270, частину з партії зенітних самохідних установок Gepard та до 10 одиниць САУ PzH 2000.
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24.08.2022 03:14 Ответить
у Германии своя армия просто смешная по численности:

что-то коло 92-ух тысяч человек вместе с гражданским персоналом.

Так что у них у самих ничтожное количество вооружений: чтобы отправить технику и вооружение в Украину для 700-тысячных ВСУ, необходимо сначала изготовить эти вооружения на немецких заводах.

В общем, поставляют то, что реально могут.
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24.08.2022 04:33 Ответить
після об"єднання німеччини в бунденсвер по спадщині потрапило богато совєтского озброєння навіть занадто багато
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24.08.2022 09:27 Ответить
Армия у Германии маленькая а тяжелого вооружения-дохрена в том числе самолетов,ПВО,Гаубиц. Во всяком случае в развы больше чем у Украины ив разы более эффективное. При том что германию окружают все адекватные соседи и риска нападения на Германию нет никакого,тем более учитывая что у Германии возможности мобилизации в армию очень приличные как и возможности закупить любое количество оружия. Когда США или Германия рассказывают что не могут дать много оружия поскольку самим не хватает-все это больше на сказки похоже. Они не дают оружие поскольку у них стратегия на затягивание войныи не злить Путина-и это очень хреновая для Украинцев стратегия
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24.08.2022 10:59 Ответить
А потім скажуть, що половина з допомоги непригодна. Бо є така порода людей - п#здоболи. З Німеччини користі було б більше, якби вона заборону ТЕРОристам віз не блокувала
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24.08.2022 07:12 Ответить
ржунимагу, ***** прекратите нам обещать, шутка повторенная дважды становится смешней
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24.08.2022 08:26 Ответить
А хто-небудь з дописувачив зважає,коли критикує,на те,що майже 1мільйон біженців з України знайшли притулок у Німеччині? Це теж важлива допомога окрім зброї й т.і.
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24.08.2022 08:54 Ответить
Важлива,но для победы над парашкой-она никакого смысла не имеет. Для победы над парашкой есть только один метод:поставки тажелого вооружения в таком количестве чтобы у ВСУ был ПАРИТЕТ с парашкой а не как сейчас 5-8 кратное отставание. Поскольку Запад не может отказатся от спонсирования путину войны покупая у него углеводороды на 1 миллиард долларов в ДЕНЬ то не плохо-бы Западу хотя-бы 5% этих денег дать Украине в виде тяжелого вооружения
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24.08.2022 11:03 Ответить
VERY VERY GOOD
THANK YOU
---------------------------------------------------------------------
українське прислів"я "курчат восени рахують"
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24.08.2022 09:23 Ответить
Ай-яй-яй! Розорилися бюргери!
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24.08.2022 09:47 Ответить
У немцев есть более мощное и более эффективное ПВО-Петриот,к тому-же они готовятся к 25 году перейти на самую мощную в мире и новую ПВО-ПРО MEADS У которой в несколько раз больше дальность поражения вражеских ракет и самолетов чем IRIS-Tкоторую собираются нам передать как устаревшую и наименее эффективную. Но спасибо и за это. Украине никакое ПВО-ПРО лишним не будет. Немнцы не подписывали Будапешт и формально ничего нам не должны-поэтому спасибо им за любую помощ хоть по отношению к ВВП-Польша и страны Балтии помогли Украине во много раз больше. Хотя тоже формально ничего нам не должны
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24.08.2022 10:53 Ответить
 
 