23 августа уничтожены 5 тактических беспилотников и вертолет Ка-52 российских оккупантов, - Воздушные силы ВСУ

23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки - до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", - также говорится в сообщении.

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