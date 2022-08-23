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Новости Война
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23 августа уничтожены 5 тактических беспилотников и вертолет Ка-52 российских оккупантов, - Воздушные силы ВСУ

армия,вертолет,рф,ка

23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки - до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", - также говорится в сообщении.

Читайте также: Воздушные Силы нанесли около десяти авиаударов по позициям рашистов и уничтожили 7 БПЛА, два "Калибра" и вертолет Ка-52

Автор: 

беспилотник (3520) ПВО (2701) вертолёт (1101) Воздушные силы (2241)


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Топ комментарии
+16
Особливо приємна, звичано, новина про збитий "анало-говнєтний" Ка-52. Про який каци розповідали, що не гелікоптер, а НЛО, збити неможливо, французька електроніка в кожному на 10 млн євро, а загальна вартість - 50 млн. Ну, танк, який вміє літати, та ще непомітний, та вміє ухилятися від снарядів чи ракет.

А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
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23.08.2022 23:10
+15
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23.08.2022 23:04
+8
Молодці. Розхвалений, "не уничтожаемый" Ка-52. Слава ЗСУ.👍👍👍
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23.08.2022 23:15
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23.08.2022 23:04 Ответить
Эти ходили,но не дошли

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23.08.2022 23:10 Ответить
Лучшее фото на ночь для крепкого и здорового сна.
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23.08.2022 23:16 Ответить
Щось похоже із розкопок Єгипетських мумій.
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23.08.2022 23:30 Ответить
Це новина не для рашистів. Листайте стрічку далі...
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23.08.2022 23:11 Ответить
Особливо приємна, звичано, новина про збитий "анало-говнєтний" Ка-52. Про який каци розповідали, що не гелікоптер, а НЛО, збити неможливо, французька електроніка в кожному на 10 млн євро, а загальна вартість - 50 млн. Ну, танк, який вміє літати, та ще непомітний, та вміє ухилятися від снарядів чи ракет.

А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
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23.08.2022 23:10 Ответить
Хлопці просто не знають, що воно "нєвідімАє"
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23.08.2022 23:34 Ответить
в космическом научном центре NASA висит плакат с пчелами, на котором написано:

«Аэродинамическое тело пчелы не приспособлено летать, но хорошо, что пчела об этом не знает«(с)
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24.08.2022 00:33 Ответить
то просто ми ще не знаємо всіх законів аеродинаміки, хоча, підозрюю, що літати бджолі допомогає не тільки аеродінаміка.
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24.08.2022 00:41 Ответить
Погибшим здоровья и искренние издевательства.
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23.08.2022 23:10 Ответить
Молодці. Розхвалений, "не уничтожаемый" Ка-52. Слава ЗСУ.👍👍👍
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23.08.2022 23:15 Ответить
Котики наші, бережи вас Господь
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23.08.2022 23:40 Ответить
Ка-52 - самый несчастливый вертолёт.
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24.08.2022 04:02 Ответить
 
 