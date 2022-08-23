23 августа уничтожены 5 тактических беспилотников и вертолет Ка-52 российских оккупантов, - Воздушные силы ВСУ
23 августа подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"Продолжают меры по демилитаризации рашистов и в авиации Воздушных сил. Штурмовики и бомбардировщики никогда не сидят без работы. За сутки - до 15 авиаударов по позициям оккупационных войск", - также говорится в сообщении.
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А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
«Аэродинамическое тело пчелы не приспособлено летать, но хорошо, что пчела об этом не знает«(с)