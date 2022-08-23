Минобороны высмеяло "хлопок" в Белгородской области РФ "из-за жары": "Скоро узнаем, будет ли взрываться от мороза"

Министерство обороны высмеяло сообщения россиян о том, что у них якобы из-за жары взорвался склад боеприпасов, отметив, что нужно посмотреть, будут ли взрываться из-за мороза.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза. Пять основных причин внезапных взрывов в России это: зима, весна, лето, осень и курение", – заявили в Минобороны.

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Напомним, в Белгородской области России детонировали боеприпасы. Местные власти заявили, что якобы это под солнцем "сработал эффект линзы".