Минобороны высмеяло "хлопок" в Белгородской области РФ "из-за жары": "Скоро узнаем, будет ли взрываться от мороза"
Министерство обороны высмеяло сообщения россиян о том, что у них якобы из-за жары взорвался склад боеприпасов, отметив, что нужно посмотреть, будут ли взрываться из-за мороза.
Об этом говорится в сообщении Минобороны в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Еще один подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза. Пять основных причин внезапных взрывов в России это: зима, весна, лето, осень и курение", – заявили в Минобороны.
Напомним, в Белгородской области России детонировали боеприпасы. Местные власти заявили, что якобы это под солнцем "сработал эффект линзы".
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їх іноді стає майже шкода (насправді - ніт)
таку пургу нести - і кожен раз вигадувати нову.
то їм не аеродром детонує а трава горить
то через спеку снаряди детонують
то недопалки не там кидають...
я реально, не знаю, що саме файчить Залужний, але бички кидає - найвищий бал!
любо-дорого!
тобто нам - любо
рашні - дорого
вобщето там самая простая работа.
какую бредятину не придумай. всьо схавают))
чет уже уверен. что пропагандоны там уже делают разные пари-- кто сможет большую бредятину втюхать им)).
тут меня только один вопрос интересует------те пропагандоды. на 100% такиж дебилойды как ватники... или банально рубят бабло)и при том думают что выйдут сухими из воды
скоріше ось це.
а когда печенеги с половцами на склады боеприпасов налетят ?
ужас, ужас, ужас......
все научно обосновано - в результате систематических хищений, склад с б/к перешел за горизонт событий, в результате чего проявился эффект микролинзирования......
- Та это от жары...
БАБАХ!!
- Это пакурили, "галаватяпство" + уронили бамбу...
БУУУМС!!!
- Это ещё детонирует то, шо от жары недодетонировало...
Х*ЙЛЫСЬ-ПИУ-ПИУ-БДЫЫЫЩЬ!!!
- Баба клава пёрднула...
детонации не избежать.