Американские дипломаты не собираются покидать Киев, несмотря на угрозу российских обстрелов, – CNN

По данным CNN, Госдепартамент не планирует немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, невзирая на опасения, что Россия активизирует обстрелы украинской территории в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, хотя в ближайшие дни дипломаты предпримут дополнительные меры предосторожности, пока они не собираются покидать Киев.

В то же время он призвал американских граждан покинуть территорию Украины.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни... Посольство США призывает граждан США покинуть Украину немедленно, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - сказал представитель Госдепа.

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