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Новости Война
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Американские дипломаты не собираются покидать Киев, несмотря на угрозу российских обстрелов, – CNN

сша,посольство

По данным CNN, Госдепартамент не планирует немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, невзирая на опасения, что Россия активизирует обстрелы украинской территории в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, хотя в ближайшие дни дипломаты предпримут дополнительные меры предосторожности, пока они не собираются покидать Киев.

В то же время он призвал американских граждан покинуть территорию Украины.

"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни... Посольство США призывает граждан США покинуть Украину немедленно, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - сказал представитель Госдепа.

Читайте также: Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины - Россия может ударить по гражданской инфраструктуре в ближайшие дни

Автор: 

Госдепартамент США (1817) Киев (25466) посольство (1079)


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Топ комментарии
+8
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23.08.2022 23:26
+5
По посольству то стріляти не будуть, але ж працівники живуть не в посольстві, але вони не ссикуни як 95 квартал
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23.08.2022 23:24
+1
Бо ніхто не буде стріляти по посольстві.
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23.08.2022 23:18
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Бо ніхто не буде стріляти по посольстві.
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23.08.2022 23:18 Ответить
По посольству то стріляти не будуть, але ж працівники живуть не в посольстві, але вони не ссикуни як 95 квартал
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23.08.2022 23:24 Ответить
Нам не 24 числа напевне треба боятись. А 25 і дальше.
Адо зараз і до ранку.
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23.08.2022 23:23 Ответить
а вот интересно - ракетный удар кацапов по посольству США будет расцениваться как нападение на страну альянса ?
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23.08.2022 23:25 Ответить
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23.08.2022 23:26 Ответить
Так. Якщо цілеспрямований. Це, тимчасова територія США.
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23.08.2022 23:28 Ответить
Ти, знов мене спамиш? Можна взнати причину? Чи, особисте?
Подивись, там спам спамом поганяє. Ти, вибираєш мене. Чому?
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23.08.2022 23:36 Ответить
Краще дійсно вірити у ЗСУ ніж у ефект від яких то заяв.
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23.08.2022 23:40 Ответить
Бункерів схоже вистачає для потрібних людей.
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24.08.2022 00:10 Ответить
Найкращий і найбезпечніший бункер в Києві - це метро Арсенальне 👍🏼👍🏼
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24.08.2022 00:44 Ответить
 
 