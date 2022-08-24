Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью: попали в объекты инфраструктуры, - ОВА
Враг своими ракетами попал в объекты инфраструктуры Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.
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