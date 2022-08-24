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Новости Война
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью: попали в объекты инфраструктуры, - ОВА

запоріжжя

Враг своими ракетами попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

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Запорожье (2643) крылатые ракеты (878) обстрел (26850) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+25
Вопросов к рашистам я так понимаю не возникает? По Запорожью прилетело ранее и утром и днём. Сегодня я точно знаю откуда прилетело, что прилетело, куда целили и какую ответку выхватили. Слава ЗСУ - ответ был оперативный, буквально через 5 минут знатно горело в Токмаке, откуда обстреляли нас сегодня.
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24.08.2022 01:31
+3
Іди вже спать синособака і чекай «прильот»
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24.08.2022 01:48
+2
опять клоунада с сиреной. включили на 5 мин ПОСЛЕ ударов и выключили. зебилизм продолжается!
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24.08.2022 01:17
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опять клоунада с сиреной. включили на 5 мин ПОСЛЕ ударов и выключили. зебилизм продолжается!
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24.08.2022 01:17 Ответить
В Николаеве такая же хня.
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24.08.2022 01:43 Ответить
Вопросов к рашистам я так понимаю не возникает? По Запорожью прилетело ранее и утром и днём. Сегодня я точно знаю откуда прилетело, что прилетело, куда целили и какую ответку выхватили. Слава ЗСУ - ответ был оперативный, буквально через 5 минут знатно горело в Токмаке, откуда обстреляли нас сегодня.
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24.08.2022 01:31 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/37810 В мережі повідомляють про феєрверк в т.о. Токмаку. Знову расєйські недопалки на складі БК. Інформація потребує уточнення
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24.08.2022 01:35 Ответить
Іди вже спать синособака і чекай «прильот»
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24.08.2022 01:48 Ответить
могу подтвердить, - от меня до взрывов 500-700 метров, сначала были взрывы, а потом сирена... Я знаю куда попало, но, понятно, озвучивать не буду. Остальные взрывы ( а их было три плюс три) были в другом районе города...
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24.08.2022 01:35 Ответить
 
 